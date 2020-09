Dresden

Viele hatten Helge Schneider nicht auf dem Schirm. Nicht als einen so engen, zeitigen Freund von Christoph Schlingensief, mit dem er in den Achtzigern zunächst einen Kurz-, bald einen Langfilm drehte und Wege danach herzhaft kreuzen ließ. Zum Beispiel für ein legendäres Interview, das sich – gottlob – im Netz verfangen hat, also nachzusehen ist.

Helge Schneider lockt 1.800 Besucher an

Schneider gibt sich einsilbig, fragt man ihn zwischen Tür und Angel zu Schlingensief. Das mit den beiden zielte auf Tieferes. Regisseurin und Editorin Bettina Böhler hat es in ihrem Fleißwerk „ Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien“, das seit Wochen erfolgreich in den Kinos läuft, vermieden, mit sprechenden Köpfen zu arbeiten. Helge Schneider hätte eh nicht mitgemacht. Die Musik für den Dokfilm zu schreiben und einzuspielen, war ihm jedoch eine Ehrensache wert.

Zumindest für jene unter den 1800 Besuchern, die an diesem stramm altweiberischen Donnerstag in die „ Garde“ kamen und zuvor schon im „ Schlingensief“ waren, könnte in den vorhandenen Schneiderschen Betrachtungsfarben eine neue, vielleicht überraschende hinzugekommen sein. Dass er Corona kann, überraschte nicht.

Es war ein nächster Dresdner Auftritt, mit dem der 65-Jährige schwierige Zeiten nicht einfach in den Busch gespielt und so getan hat, als sei nichts passiert in den vergangenen Monaten mit ihm, den Fans, der Branche, der Welt. „Ich konnte ja nur noch zu Hause auftreten, mit dem Fuß“, kommentiert er den Zustand mit typischem Unterton. Man könnte meinen, Helge Schneider sei an diesem Abend gebremst gewesen. Angemessen wäre das weitaus bessere Wort.

1800 Gäste ist eine stattliche Zahl, möglich geworden durch das, im bundesweiten Schnitt gesehen, eher passivere Restriktionsgebaren in Sachsen. Das Rund war trotzdem nicht ausverkauft, was der Rede nicht wert ist. An seine Anfangszeiten dürfte sich Schneider in Dresden nicht erinnert haben. In den Neunzigern kamen und passten in die Scheune nur um die 300. So viel hätte der Mülheimer Alleskönner gerade in anderen Regionen des Landes haben können. Alles unter 100 hat er abgesagt.

Erster Auftritt in der Jungen Garde : „Schönes Loch!“

Abgespeckt ist das derzeitige Programm auch personell und seitens des Instrumentariums. Neben Schneider sitzt der begnadete Bluesgitarrist Henrik Freischlader, der also nicht nur von der letzten Band übrig geblieben ist, sondern mit dem eine längerfristige Zusammenarbeit möglich und gewünscht sein soll. Schlagzeug spielt Charlie Schneider, mithin zehn Jahre jung und direkt aus dem verlängerten Homeschooling entpackt. Vaters jüngster Sohn, mit Lederhut und langen Haaren, ist noch zu kurz gewachsen fürs Blech weiter oben an seiner Schießbude. Er streckt sich und spielt einfach mit, Betonung auf Spielen. Da Charlie „The Flash“ aber auch weiß, wie man Maschinchen baut und in der Natur Wassergräben zieht, so der Vater in einem Gespräch, muss einem um die Zukunft des Jungen nicht bange sein. Helge Schneider weiß auch hierbei, was er macht. Eine frühe halbstündige Pause nach schon 50 Minuten hackte zwar den Fluss des Auftritts entzwei, könnte aber auch mit Kindeswohl zu tun gehabt haben …

Auch der zehnjährige Charlie Schneider beglückte die Zuschauer in der Jungen Garde. Quelle: Anja Schneider

„Schönes Loch!“, sagt er zur Begrüßung. Hier in der „ Garde“ sei er noch nicht gewesen. Scheune, Hygiene-Museum, Kulturpalast alt, Kulturpalast neu, Elbufer-Stammterrain, all das hat er durch. Greifen wir an dieser Stelle schon mal vor zum Schluss des Konzertes, wird klar, dass Helge Schneider in erster Linie dankbar dafür ist, wieder frontal vor richtigen Menschen aufzutreten. Beim Blick in die ersten Reihen fragt er sich laut, ob hier Maskenzwang herrscht oder ob das, was er sieht, die echten Gesichter sind. Zwei Spätkommende führt er verbal zu ihren „vom Gesundheitsamt zugewiesenen“ Plätzen. Hupende Autos oder ruckelnde Streams auf Dauer hätten wahrscheinlich nur sein Tschüss bedeutet. War gar Demut zu spüren? Es würde zu ihm passen.

„Smoke on the Water“ als Adventsständchen

Es sind die Lieder seiner aktuellen Platte „Mama“, die den Auftritt tragen. Keine Ahnung, ob ihn noch Verkaufszahlen interessieren. Es fällt heute jedenfalls spürbar schwer, allzu viele Menschen zu finden, die zugreifen. Zu stabil geht Helge auf Tour, zu neugierig darf man sein und bleiben, welche Improvisationen er aus der Perücke oder seinem ergrauten Echthaar zaubert. Diesmal viel weniger als gewohnt.

Vom früh versingelten „Ich setz mein Herz auf E-Bay rein“ abgesehen, war das Gros des Materials taufrisch, gebracht auf erstaunlich textgetreue Weise: „Der Boss“, „Heute hab ich gute Laune“, „Der müde Reiter“, „Roswitha“, „Liebe im Sechsachtel-Takt“, der Sprechtext „Die neue Mode“ nicht minder, jene Blende ins Ayurvedische Massagezentrum „Lotosblüte“, Paderborn, gegenüber vom Chinarestaurant „Deutsches Haus“, wo es Würstchen mit Kartoffelsalat und ein Paar Flip-Flops in passender Größe für 9,99 gibt. Die Johnny-Flash-Hommage „Wenn ich dich nicht halten kann“ und ein Update vom „Meisenmann“, der nun M(und)N(asen)S(chutz) vorm Schnabel trägt, mussten retrospektiv genügen.

Schneider beschränkt sich auf Orgel und Klavier, zieht die Samba-Rassel, greift nur einmal zur elektrischen Gitarre, auch um das ikonografische Intro von Deep Purples „Smoke On The Water“ als Adventsständchen zu verwursten. Keine Trompete, kein Vibraphon, kein Sax. Das Noten-Bett gehört Henrik Freischlader – er schlägt es ordentlich auf. Gut, dass sie da waren, diese drei!

Von Andreas Körner