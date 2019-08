Dresden

Ein Konzert von Helge Schneider beschreiben zu wollen, mutet zuweilen an, als würde man, den Rüssel knietief in Pflaumenmus getaucht versuchen, etwas sehr Kompliziertes in sehr einfache Worte zu fassen. Nur, dass ein Schneider-Konzert eigentlich nicht sehr kompliziert ist. Dafür aber macht der Ausnahme-Comedian und Entertainer am Freitagabend am Elbufer eine Welt auf, gegen die jedes noch so seltsame Kuriositätenkabinett ziemlich alt aussieht.

Gealtert ist auch der Künstler selbst, merkt man ihm aber kaum an. Gewandet in einen feschen Dress aus blütenweißem Jackett, schwarzer Hose und bunt bedrucktem Hemd lobt Helge den Fortschritt der Bauarbeiten an der Augustusbrücke und nimmt die Pressefotografen im Fotografengraben charmant auf’s Korn: „Was macht ihr da für Fotos, was soll das? Für welche Zeitung ist das? Haare und Jacke?“ – Sollten unsere Fotos verwackelt sein, entschuldigen wir uns schon mal prophylaktisch. Man muss lachen bei Helge, ob man will oder nicht. Dresden, so Schneider, sei immerhin eine der schönsten Städte überhaupt – im Umkreis von 200 Metern, auch wenn es ihm ohne hohe Schuhe nicht gelungen sei, die Elbe zu überqueren.

Vor dem Mann ist einfach gar nichts sicher

Was folgt, ist ein irres Potpourri aus irgendwas. Er „danced to the Music“ und moved seinen Body on the Yoga Mat. Seine Lyrik ist ebenso einfach wie bestechend einleuchtend, virtuos zeigt er sich auch an den Instrumenten. Gitarre, Xylophon, Tröte – vor dem Mann ist einfach gar nichts sicher.

Der aus Mülheim an der Ruhr stammende Entertainer nimmt uns mit auf eine Koppel, auf der ein einsames Pony von seinen Artgenossen stoisch ignoriert wird, huldigt mit irrer Perücke einem „Trumpeltier“ und ist sich offensichtlich für absolut nichts auch nur ansatzweise zu schade. Großartig, wie die sensationelle Band sich müht, der Improvisationslust Schneiders hinterherzukommen und sich dabei permanent zereimert. Der ist stellenweise selbst verwirrt: „Wenn man so auf Tour ist, dann weiß man manchmal gar nicht mehr: Habe ich das gerade schon gespielt, oder war das gestern schon?“ – So findet „Bonbon aus Wurst dann auch später als vom Meister geplant den Weg in die Ohren der Zuschauer. Was ist sonst noch so passiert? Erinnerungen an den vierjährigen Helge wurden heraufbeschworen, alles leidet mit, als er einem bösartigen Wundertütenverkäufer auf dem Leim geht – die dazugehörige musikalische Geschichte „Wundertüte des Lebens“ dauert lange und unterhält über weite Strecken. So auch die bisher (subjektiv) beste Version von „Katzenklo“; in der sich die fettgefütterte Katze in suizidaler Absicht in der Fritteuse ertränkt.

Dresden, so Schneider, habe so viele Eisdielen, das kaum mehr Platz für andere Geschäfte sei – mag sein. Kein Problem, so lange noch Platz für diesen grandiosen,vom jungen Publikum augenscheinlich leider kaum verstandenen Künstler ist. Immerhin, so auch die Zugabe: „Es gibt (R)Eis, Baby!“. Rock on.

Von Kaddi Cutz