Heldin des anderen Amerika: Angela-Davis-Ausstellung in Dresden

Eine Blitz-Umfrage im U-40-Freundeskreis der Autorin ergab vielfach ratlose Gesichter bei der Frage: Wer ist Angela Davis und warum bekam sie eine Million Rosen? Die allermeisten ostsozialisierten Menschen jenseits der Fünfzig hingegen hatten sofort ein Bild, eine Geschichte vor Augen.

Davis, eine Art DDR-Popstar

Das sind die Hintergründe: Die junge afroamerikanische Kommunistin Angela Davis, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten und eines Terrorismus-Prozesses in den USA inhaftiert war, wurde 1972 auch dank einer beispiellosen Solidaritätsaktion der DDR freigesprochen und aus der Haft entlassen. Hunderttausende DDR-Bürger hatten sich an der von offizieller Stelle geleiteten Postkarten-Kampagne „Eine Million Rosen für Angela“ beteiligt, unzählige Karten geschrieben, Rosen gemalt und Freiheitswünsche gedichtet.

Bei ihrem darauffolgenden DDR-Besuch wurde sie als „Heldin des anderen Amerikas“ jubelnd empfangen. „Angela Davis war zu einer Art DDR-Popstar geworden“, erzählt Hilke Wagner, Direktorin des Albertinums. Die Ausstellung, die unter ihrer Ägide jetzt endlich nach Coronapause im Lipsiusbau zu sehen ist, nimmt dieses einschneidende Ereignis zwar als Aufhänger, geht aber weit darüber hinaus, kontextualisiert es und überträgt Davis’ Forderungen einer sozialistischen, antirassistischen Demokratie ins Heute: „Es ist eine zeitgenössische Ausstellung, keine Hommage an Angela Davis.“

Abgesehen von ihrer Rolle und ihrer unfreiwilligen Ikonisierung in den 1970er Jahren war und ist die 1944 geborene, emeritierte Professorin, Bürgerrechtlerin und Kämpferin der Black Power-Bewegung Angela Davis nämlich bis heute politisch aktiv. Jüngst positionierte sie sich deutlich zur Black Lives Matter-Bewegung.

Weder chronologisch noch besonders ostalgisch

Und so schlägt auch die Ausstellung „1 Million Rosen für Angela Davis“ Brücken, welche die 50 dazwischenliegenden Jahre überspannen. Mit 52 Kunstwerken und zahllosen Archivstücken ist eine dichte Schau entstanden, deren Herzstück im lichten Saal des Lipsiusbaus eine Art Archivkonstruktion darstellt. Diese ist umgeben von monumentalen Fahnen („Learning Flags“, Chto Delat) und Installationen, darunter die Videoskulptur „Angela“ der Künstlerin Ângela Ferreira, die eine abstrahierte Nachbildung einer Industriedruckmaschine aus der DDR mit einer Videocollage kombiniert, die viele Themen um Angela Davis und die Ausstellung quasi verdichtet. Die Arbeit konnte anlässlich der Ausstellung vom Albertinum für die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erworben werden.

An verschiedenen Stellen des Lipsiusbaus erinnern schmale Vitrinen mit unzähligen Rosenpostkarten an die titelgebende Initialzündung dieser länderübergreifenden Verbindung.

Insgesamt ist die Ausstellung bewusst weder chronologisch aufgebaut, noch möchte sie im ostalgischen Sinne die Rolle der schwarzen Aktivistin verklären. Wie viel Einfluss ihr Auftreten auf die Kunst der DDR jener Zeit hatte, ist jedenfalls unübersehbar. In der 1972/73 stattfindenden VII. Kunstausstellung der DDR in Dresden waren gleich mehrere Porträts von Angela Davis zu sehen, von denen einige in der Schau versammelt sind (u.a. von Willi Sitte, Christoph Wetzel und Heinz Wodzicka).

Senga Nengudi: Performance with "Inside/Outside", 1977 Silbergelatineabzug 101,6 x 76,2 cm. Quelle: Ken Peterson

Kuratorin Kathleen Reinhardt betont, dass es bei der Konzeption der Ausstellung jedoch auch um das Aufzeigen der Fragilität von Erinnerung, um Ambivalenzen und politische Vereinnahmung ging. Denn einerseits ließen sich die freiheitlichen Ideale Angela Davis’ nicht wirklich mit den realsozialistischen Gegebenheiten der DDR vereinbaren. Und andererseits hatte sich die Aktivistin trotz eigener, ähnlicher Erfahrungen nie öffentlich für inhaftierte Ostblock-Dissidenten eingesetzt.

Relevanz zum Heute

Einen Bogen von den damaligen Dissidenten zur Jetzt-Zeit zieht die eindrückliche Arbeit „Bautzner Straße“ des Künstlers Nasan Tur. Dieser baute eine Gefängniszellenarchitektur maßstabsgetreu nach. Wer den engen Raum betritt, sieht sich einer Reihe Fotografien von Zellentüren gegenüber – dem „Ausblick“ damaliger Dissidenten im Dresdner Stasi-Gefängnis auf der Bautzner Straße. Kuratorin Kathleen Reinhardt betont dabei die Relevanz zum Heute: Schließlich sehen auch heute noch viele politische Gefangene weltweit jenen Blick.

Es ist schlicht unmöglich, alle relevanten, erzählenswerten Positionen dieser Schau im Einzelnen zu nennen, die den weiten Bogen vom Feminismus über Black Power Movement und Antirassismus bis hin zu kultureller Aneignung und Postkolonialismus schlagen. Keinesfalls sollten die etwas versteckt liegenden Kabinette im rechten Obergeschoss des Lipsiusbaus verpasst werden. Hier entwirft etwa die US-Künstlerin Nancy Spero in antik bis prähistorisch anmutender Bildsprache auf langen Papierbanderolen die Vision einer rein weiblichen Darstellungswelt. Und Carrie Mae Weems präsentiert in ihrer Schwarz-Weiß-Porträtserie „Slow Fade to Black“ einst berühmte schwarze Entertainerinnen in ausdrucksstarken Posen und dennoch ebenso verschwommen wie ihre vielfach in Vergessenheit geratenen Protagonistinnen.

Damit der „experimentelle Raum der Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart“ noch weiter greift, hatten die Ausstellungsmacherinnen neben einem informationsdichten Katalog auch ein umfangreiches Begleitprogramm konzipier, was leider Corona-bedingt kaum stattfinden konnte. 2020 haben die Staatlichen Kunstsammlungen zudem den gesellschaftlichen Diskurs aufgegriffen und eine „Antirassismus-AG“ gegründet.

Die Ausstellung „1 Million Rosen für Angela Davis“ wurde verlängert und ist ab 21. Mai noch bis 30. Mai im Lipsiusbau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden zu sehen. 21. Mai, 16-20 Uhr, Pfingstsonnabend bis -montag, 14-17 Uhr. Und 28. Mai, 16-20 Uhr und 29./30. Mai 14-17 Uhr. Weitere Bestimmungen für den Ausstellungsbesuch siehe Infokasten und Internet www.www.skd.museumskd.museum

Der zweisprachige Katalog zur Ausstellung kostet 27 Euro.

Von Susanne Magister