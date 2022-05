Heiter offenen Auges durch die Welt – Franz Hohler liest in ﻿Zentralbibliothek Dresden

Dresden

Erzählungen von Franz Hohler gleichen einem gewundenen Wanderweg. Man kann die Strecke nicht überschauen, aber an jeder Biegung gibt’s eine neue Überraschung. In „Der Enkeltrick“, der Titelgeschichte seines neuen Bandes, mit dem er jetzt in der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast zu Gast war, scheint es immer nach zwei, drei Sätzen in eine neue Richtung zu laufen mit der 88-jährigen Amalie Ott.

Vertrauensselig geht sie einer Betrügerin auf den Leim. Ihre Enkelin könne in Rom angeblich nur durch eine Kaution von 20 000 Euro aus dem Gefängnis befreit werden. Man kennt die Masche.

88-Jährige holt Hochzeitsreise nach

Doch dann blättert uns dieser Erzähler, der so wunderbar mit dem Unvorhergesehenen spielen kann, ein ganzes Lebensschicksal auf: die Hochzeitsreise, aus Geldmangel aufgeschoben, bis der Mann tot war. Nun aber holt sie die Frau nach. Zwischendrin vergisst sie immer mal, wo sie ist und warum. Auch das kann dieser Autor: das Nachlassen der Geisteskräfte nicht beklagen, sondern mit liebenswerter Leichtigkeit annehmen. Eine Überraschung hebt er sich meist ganz fürs Ende auf.

So auch in „Die Nachtigall“. Da jagen zwei Frauen und ein Hobbyornithologe – ein unangenehmer Typ – diesem selten gewordenen Singvogel in einem Wald am Stadtrand nach – und am Ende ist’s gar kein Vogel. Daraus wird eine Geschichte über tiefe Einsamkeit. Tränen fließen. Aber es bleibt ein Grundton, dessen Heiterkeit nie oberflächlich wird, weil sie den Schmerz einschließt.

Der Autor liebt seine Figuren

In Hohlers Texten begegnen wir dem Musterbeispiel eines Autors, der seine Figuren liebt. Manchmal so sehr, dass er, in der Erzählung „Das weiße Spitzchen“, einen Bergwanderer doch nicht sterben lassen mag, obwohl er zuvor alles in der Schilderung auf dessen Tod hinführt. Auch das Phantastische belebt seine Prosa. Bisweilen wird es zur Pointe. Wie in der Geschichte „Nach Europa“ aus dem Band „Fahrplanmäßiger Aufenthalt“ (2020). Da begleiten wir einen, der dem Menschengewühl der Stadt entflieht, beim Aufstieg zu einem Bergsee, an dem er sich in wohltuender Einsamkeit wähnt – bis plötzlich ein Schlauchboot mit dunkelhäutigen Menschen auftaucht ...

Da ist es, das Elend der Welt, mitten im Idyll, immer dann, wenn wir unsere Ruhe haben wollen. Die Probleme von globaler Dimension hat Franz Hohler früh erkannt. Einen seiner berühmtesten Texte, das Lied „Der Weltuntergang“, das mit dem unauffälligen Verschwinden eines Käfers auf einer kleinen Pazifikinsel beginnt, hat er bereits 1974 geschrieben, nachdem ihn der Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ (1972) des Club of Rome alarmiert hatte, wie er Moderatorin Karin Großmann im Gespräch bei seiner Lesung erzählte. Seine Erkenntnis damals, heute akuter denn je: „Dass die Welt ein zusammenhängendes Ganzes ist, wo eins aufs andere wirkt.“

„Ich weigere mich, resigniert zu sein.“

Gleichwohl ist er kein Fünf-vor-Zwölf-Apokalyptiker. Eher sei er ein „pessimistischer Optimist“. „Ich weigere mich, resigniert zu sein.“ Mehr als auf die Bedrohung lenkt er unsern Blick auf das Bedrohte. Einmal hat er die Biografie einer Mönchsgrasmücke geschrieben. Sie lehrt uns staunen über das Wunder, dass dieser Zugvogel, sich an den Sternen orientierend, allein den Weg nach Tunesien findet.

Heiterkeit sei ihm wohl als Naturell mitgegeben. „Aber man muss sie pflegen. Sich freuen können an dem, was einen stärkt.“ Das geschieht ja allenthalben um einen herum – das Grünen und Blühen im Frühling etwa. Wer über einen Entdeckerblick verfügt, muss nicht die Ferne bereisen, sondern nur das Gebiet betreten, das vor der Haustür beginnt. Auch das kann man bei ihm lernen, in „Spaziergänge“ (2012). „Wenn man mit offenen Augen geht“, sagt er, „trifft man auf Unerwartetes, auf das, was überrascht und berührt“.

Franz Hohler: Der Enkeltrick. Erzählungen. Luchterhand. 160 S., 20 Euro

Von Tomas Gärtner