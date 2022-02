Dresden

„Weil ich lebe“ schrieb Heinrich Schütz‘ in einem Brief an seinen sächsischen Landesherren. Es ist keine agitatorische Metapher, sondern entspricht einer tief verwurzelten Lebenseinstellung und passt insofern als Motto für das Gedenkjahr zum 350. Todestag des Komponisten. Um dieses Jubiläum angemessen zu begehen, arbeitet die Mitteldeutsche Barockmusik e. V. mit ihrer Intendantin Christina Siegfried bereits seit 2018 an einem Programm. Neben bewährten Partnern konnten neue Mitstreiter gefunden werden, auch solche, welche das Vorhaben durch Förderung (Mittel des Bundes und der Länder) oder als Sponsoren unterstützen. Nun strahlt das Musikfest aus Mitteldeutschland in die Welt – „Mitteldeutschland“ bezieht, dem Wirkungskreis Schütz‘ entsprechend, neben Sachsen Anhalt, Sachsen und Thüringen auch Hessen ein. Darüber reicht Schütz22 bis zum Odense Barokfestival – Heinrich Schütz war zweimal Dänischer Oberkapellmeister – sowie zum Canada Schützfest350.

In der Bedeutung Heinrich Schütz‘ waren sich zur ersten Projektvorstellung in der Heinrich-Schütz-Kapelle der Kreuzkirche alle einig. Milko Kersten, Präsident des Sächsischen Musikrates, erinnert sich gern an seine Zeit beim Dresdner Kreuzchor. Wenn die Jungen in der Mappe mit dem Wochenprogramm ein Stück von Heinrich Schütz fanden, sorgte das immer für Freude auf die Arbeit. Heute schätzt Kersten Schütz als großartigen Humanisten, der überkonfessionelle Werke geschrieben hat und ein Vorbild für Komponisten wie Mendelssohn und Brahms gewesen ist. Ihn mit Lebendigkeit wieder mehr ins Bewusstsein rufen, ist das Ziel von Schütz22. Die Aufführung polyphoner Musik, meint Sandro Weigert (KMD Dresden Mitte), auch durch Kantoreien, begeistert nicht allein Zuhörer, sondern bereichert zuerst die Akteure, weil es das gemeinsame Musizieren ungemein schult. Dafür sorgt in Dresden die Reihe „sonntagsSchütz“. Ziel ist es, in jeder Kirche Dresdens in diesem Jahr zumindest ein Werk Heinrich Schütz‘ aufzuführen.

Geteilte Freude ist doppelte Freude

Die Begeisterung, welche die Kruzianer durch Heinrich Schütz erfahren, soll auch an andere Kinder und Jugendliche weitergegeben werden. So steht ein deutsch-polnisches Jugendmusikprojekt im Plan, das neben Chören auch Bläserensemble einschließt. Die Hochschule für Musik wird ein Schütz-Semester ausrufen, das Heinrich-Schütz-Konservatorium ist ebenso ins Programm eingebunden. Das mobile Theaterstück „Heinrich und Heinrich“ (für Schulklassen) wurde bereits mehrfach mit Erfolg aufgeführt.

Der Auftakt zu Schütz22 erfolgte im vergangenen Oktober im Rahmen des Heinrich Schütz Musikfestes in der Dresdner Frauenkirche erfolgt, am 6. November 2022 gestaltet die Cappella Sagittariana Dresden an gleicher Stelle das festliche Abschlusskonzert. Bis dahin gibt es deutschland- und europaweit (und darüber hinaus) viele Aktivitäten. Zu den Schwerpunkten in Dresden zählen ein Barock.Musik.Fest, das vom 5. bis 8. Mai in der Kapelle des Dresdner Residenzschlosses stattfinden wird, worauf Christina Siegfried und Katrin Bemmann (Dresdner Hofmusik e.V.) besonders stolz sind. Außerdem können wir auf eine Adaption der Oper „Dafne“ gespannt sein, welche die Serkowitzer Volksoper auf die Bühnen bringt. Heinrich Schütz lebt also fort!

Eine umfangreiche Programmbroschüre gibt es an allen Vorverkaufskassen. Weitere Informationen im Internet: www.schütz22.de oder kirche-dresden.de/heinrich-schuetz

Von Wolfram Quellmalz