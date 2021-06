„Heimatbilder“ der Tanzcompagnie der Landesbühnen Sachsen

Dresden

Dass nicht jede Tänzerin, jeder Tänzer auch gleich noch eine Choreografie-Begabung sein muss, ist längst bekannt. Zumal das eine wie das andere auch entsprechende Erfahrungen voraussetzt. Aber es lohnt allemal, sie zu ermutigen, es mit dem Choreografieren immerhin zu versuchen. Wie es jetzt justament Wagner Moreira getan hat, der seit Beginn der Spielzeit 2020/2021 neuer Chef der Tanzcompagnie der Landesbühnen Sachsen ist.

Nun gab es die erste Premiere unter seiner Leitung (das für Ende 2020 in der Regie und Choreografie von Gundula Peuthert geplante „Schneekönigin“-Märchen fiel buchstäblich Corona zum Opfer), zunächst mit einer Aufführung in Bad Elster und auch im Stammhaus der Landesbühnen Sachsen. Mit einer empfindlich eingeschränkten Besucherzahl, begleitet von der Aussage, die Produktion werde erst wieder in der kommenden Spielzeit zu erleben sein. Da scheint es immerhin tröstlich, ja ermutigend, dass sie jetzt überhaupt starten konnte.

Es ist eben, wie es ist. Auch in der gemeinsamen Hoffnung von Publikum und Theater auf eine gelebt-geliebte Normalität. Und mit den steten Mühen speziell der Tänzer, mental wie körperlich jederzeit in der Lage zu sein, um wieder auftreten zu können. Was ihnen aber bestens gelungen ist. Die handverlesene Compagnie mit elf Tänzerinnen und Tänzern unterschiedlichster Nationalitäten kann sich absolut sehen lassen.

Was kann schon vollkommen sein in diesen Zeiten?

Dass dabei jedes der elf Soli recht persönlich, aber weniger zwingend auch choreografisch besonders gelungen war, blieb dennoch spürbar. Vielleicht wollte Wagner Moreira in diese Arbeiten auch nicht unbedingt eingreifen, weil es eben um ganz eigene Herangehensweisen geht. Konkret benannt als „Heimatbilder“, wobei die Anregung laut Programmblatt von Intendant Manuel Schöbel kam. Da geht es um Erinnerungen, Erlebnisse, vertraute Orte, Landschaften, Familie und Freunde. Moreira versteht diesen Abend deutlich auch als Ermutigung. Für alle, die mitwirken und die ihn erleben.

Und das ist gut so. Was kann schon vollkommen sein in diesen Zeiten? Wo alles und jeglicher in Frage gestellt ist und für sich entscheiden muss, was ihr oder ihm besonders wichtig erscheint. Eine Herausforderung, die jeder anders sehen kann, anders empfindet, zu anderen Mitteln greift. Sowohl bekannten, vertrauten wie ebenso neuen. Dafür hat Stefan Wiel in der Ausstattung so manche Anregung geben oder sicher auch aufnehmen können. Zum Beispiel mit dem weißen Raster-Rahmen, der zum Bewegungsspiel geradezu herausfordert und von Gianmarco Martini Zani entsprechend genutzt wird. Spürbar noch nicht konsequent genug. Wie es überhaupt zunächst schwer erscheint, gerade in den ersten Soli Spannungen aufzubauen.

Aber sie sind einfach gut, diese Tänzer. Und enorm motiviert. So auch Ema Jankovic, Alena Krivileva, Pablo Ramon, Christian Senatore oder Rodrigo Opazo Castro. Zum Ende der Aufführung hin hat sich das Geschehen auf der Bühne dann noch spürbar verdichtet, wurden die Raumbilder spannungsreicher. Wobei sich kaum beschreiben lässt, was diese Abfolge von Soli tatsächlich mit einem macht. Wie viel Körperspannung, Struktur, Klangbilder, Persönlichkeit es braucht, damit die Zuschauer, Zuhörer wahrhaft in den Bann gezogen sind. Und wie so oft beim Tanz können Worte sowie allzu Deutliches schnell auch überflüssig sein, mag zuweilen mit einer Handbewegung, mit Verzögerungen, Tempowechseln einfach mehr „gesagt“ werden. Das war beispielsweise auch bei Adam Sojka zu spüren oder in den Arbeiten speziell von Aurora Fradella und Camilla Bizzi. Ebenso in den Verwandlungen von Tuan Ly. Während das Solo von Simon Wolant seine Wirkung wohl besonders von den spannungsreichen musikalischen Irritationen mit dem Strawinsky-„Frühlingsopfer“ bezieht.

Das Gute an dieser bevorstehenden Sommerpause ist auch, dass die Tänzer nun vielleicht noch etwas mehr Zeit dafür gewinnen, ihre Arbeiten quasi reifen zu lassen. Möglicherweise auch den musikalischen Abfolgen insgesamt mehr Spannung zu geben oder überhaupt das jeweilige Geschehen zu verdichten. Wie gesagt – gute Tänzer sind das allemal. Und das Ganze muss auch nicht mehr, nicht lauter, nicht bildgewaltiger sein. Eher vielleicht etwas intensiver, spannungsreicher.

Von Gabriele Gorgas