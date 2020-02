Heather Woods Broderick gastierte in der Scheune Dresden

Dresden

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, lautet eine vielzitierte Zeile aus Hermann Hesses Gedicht „Stufen“; entzückt vom Verlauf des Auftaktkonzerts ihrer Tournee, verzaubert von einem ausgiebigen Rundgang durch Dresden in den Stunden davor, zeigte sich in der Scheune Heather Woods Broderick.

Wer das ist? Nun, mal abgesehen davon, dass sie die ältere Schwester des Tausendsassas Peter Broderick ist, ist sie eine musikalische Allzweckwaffe: Ob Sharon Van Etten, das dänische Indie-Rock-Klangkollektiv Efterklang oder die US-Folkband Loch Lomond – sie alle griffen schon auf die Talente der Multiinstrumentalistin, Songwriterin und Sängerin zurück, die mittlerweile auch selbst Songs schreibt, einspielt und auf Tournee geht, nun auch durch good old Germany.

Ein sehr intelligenter und geschmackvoller Sound

Die Grundstimmung, die ob der meist stimmungsvoll-verträumten Songs auf Anhieb in der Luft liegt, ist die pure Melancholie, ja geradezu Entrücktheit, die perfekt zu Heathers engelsgleicher Stimme passt und mehr noch zu den selbstreflektierenden Texten, die wegen ihrer Qualität die These untermauern, dass an Singer-Songwriter-Damen mit dem gewissen Etwas derzeit kein Mangel herrscht. Zwei Mitstreiter hat die 1983 im US-amerikanischen Bundesstaat Maine geborene Broderick auf der Bühne zur Seite, dafür dass die beiden frisch requiriert wurden, klingt es, als wäre das Trio ein seit Jahren perfekt aufeinander eingespieltes Team.

„Invitation“, Brodericks drittes, voller klanglicher Tiefgründigkeit steckendes Album, wurde an der Küste Oregons konzipiert, wo weite Teile des leeren Strandes mit Treibholz und hoch aufragenden Kiefern verziert sind und „sich die Künstlerin die Ausflüge in den Sommern ihrer Kindheit ins Gedächtnis rief“, wie es in den Infos zur Tour heißt. Mehr noch als die älteren klingen die neuen Songs nach Weite und ganz viel Gefühl, laden diese ausgefeilten Kompositionen zur inneren Ruhe.

Nun ist das Ganze aber kein New-Age-Trance-Abend. Mag Broderick auch eine Verfechterin der leisen Töne sein und viele intime Post-Folk-Balladen drauf haben, ätherischer Feen-Pop, fatalistisches und leidendes Gebaren ist entschieden auch nicht ihr Ding. Deshalb lässt man es zwischenzeitlich auch schon mal ordentlich krachen, und so mancher Song hat aparte Ecken und Kanten, was die Melodik angeht.

Erfreulich: Broderick und ihre beiden Mitstreiter gehen mit ihrem Können unprätentiös um – ein sehr intelligenter und geschmackvoller Sound, der deutlich mehr Zuhörer verdient gehabt hätte.

www.heatherwoodsbroderick.com

Von Christian Ruf