Dresden

Klamotten, Möbel, Design – die Retrowelle rollt. Denn was alt ist oder wenigstens auf alt getrimmt, erinnert an früher, schönt die Erinnerung und wärmt das Herz, gibt ein Gefühl von Freiheit, von Jugend. Man entsinnt sich der „guten alten“ Zeit ohne Kinder, ohne Verpflichtungen, ohne all die Kalamitäten des Alters, aber eben mit der Musik von City und Karat, Michael Jackson oder Genesis oder was auch immer man hörte, als man jung und der eigene Musikgeschmack noch kein Fall für Oldie-Sender war.

Der Spießer kehrt zurück

Auf der Retrowelle schwimmen die TV-Sender, die olle Sendungen wie „Wetten, dass..?“ oder auch „TV Total“ reanimier(t)en – und nun auch die Comödie Dresden, die die Comedyserie „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“ , die von 1999 bis 2010 recht erfolgreich (8 Staffeln, 80 Episoden) bei Sat.1 lief, auf die Bühne holte.

An sich war die Sache ausgedackelt, aber nun ist Hausmeister Krause, der als Verkörperung des Spießertums in die nationale Gedächtnisplatte eingebrannt ist, samt Cord-Hut wieder da, dafür sorgt sogar Tom „Voll normaaal“ Gerhardt selbst. Er steht in seiner Parade- bzw. Lebensrolle auf der Bühne, führte Regie und hat zudem – Conditio sine qua non (unabdingbare Voraussetzung) – zusammen mit seinem Uralt-Co-Autor Franz Krause, der einstens auch seinen Namen zur Verfügung stellte, das Stück „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“ verfasst.

Eine Inszenierung, die sich steigert

Die Handlung spielt in Köln, entsprechend trinkt man gern dat laschetste, Verzeihung, das lascheste Bier Deutschlands, also Kölsch, in einem Fall allerdings auch Cognac, weshalb der alte, aber zugegebenermaßen durchaus stets gültige Kalauer „Cognäc’chen ist das wärmste Jäckchen“ strapaziert, äh, pardon, zitiert wird. Zudem trägt zum Lokalkolorit bei, dass die in zwei Fällen sogar in mehreren Rollen agierenden fünf Akteure der Inszenierung fast unisono im (gemäßigt ausfallenden) rheinländischen Tonfall sprechen.

Der Auftakt der Handlung erweist sich als ziemlich zäh, etwa nach einer halben Stunden nimmt das Stück endlich an Fahrt auf in Sachen Komik. Grundkonstellation: Hausmeister Dieter Krause hat das vergessen, was (abgesehen von den beiden Kindern) so ziemlich das einzige ist, was ihn mit seiner Frau verbindet: den Hochzeitstag. Die Schnittchen und die Flasche Sekt Fürstvonschmecktmirnich waren nicht im Kühlschrank, um mit seiner Frau Lisbeth (Antje Lewald) zu feiern, sondern weil er Präsident im Dackelclub werden will.

Es gibt natürlich schon einen Präsidenten, Karl (Stefan Preiss), aber der stets auf den eigenen Vorteil bedachte Krause plant einen Umsturz, bei dem ihm sein Kumpel Herbert helfen soll. Dieser Herbert wird grandios von Stephan Bieker gespielt – und es ist diese von Krause wieder und wieder manipulierte Figur, die dem letztlich (erschreckend) nur selten aus der Zeit gefallenen Stück gut Dreiviertel aller Pointen und damit Lacher beschert.

Ein liebenswerter Verlierer

Schon wie die männliche „Jungfrau“ da steht: Pullunder, Hornbrille, dicklich, stotternd, zu kurz geraten, zu kurz gekommen im Leben, unglücklich in Krauses flippig-prollige Tochter „Ca...Ca...Carmen“ (Luana Bellinghausen) verliebt, kurzum: Mehr „Opfer“ geht nicht.

Aber Natural Born Loser Herbert hat gleichwohl die Sympathien auf seiner Seite, was sich vom notorischen Unruhestifter Krause nicht sagen lässt, dafür hat der einfach viel zu viele unangenehme Eigenschaften.

Er tritt nach unten und buckelt nach oben, Krause macht sogar dann eine servile Verbeugung, wenn er mit dem Dackelclub-Präsidenten am Telefon spricht, womit mehr als nur ein Hauch von Heinrich Manns Roman „Der Untertan“ oder Bloodymir Putins Tischrunde in der Luft liegt. Entlarvend sind auch hübsche Seitenhiebe aufs hehre deutsche Vereinswesen, etwa wenn el presidente Karl in Kommis-Manier schnarrend „Die ganze Dackelrotte: Sitz!“ anordnet.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man gönnt es Krause eigentlich, dass er alles vermurkst, es mit der verärgerten Gattin zum Rosenkrieg kommt und alle Intrigen und sonstigen Versuche des Hausmeisters, sich herauszumogeln und die Sache einzurenken, erstmal noch größeres Chaos verursachen. Bis schließlich doch – „Überraschung“ – sich alles in Wohlgefallen auflöst und es zu einem Happy End kommt, womit dem wichtigsten ehernen Gesetz einer Komödie Genüge getan wird.

Nächste Vorstellungen: 19., 20., 22. & 23.4., jeweils 19.30 Uhr, 21.4., 20 Uhr, 24.4., 15 Uhr, Comödie Dresden

Karten unter: 0351/866 410

Internet: comoedie-dresden.de

Von Christian Ruf