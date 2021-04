Haus der Architekten in Dresden zeigt „Die wundersam Korrekten“

Dresden

Korrektheit ist ein bisschen verschrien. Zu Unrecht, wie die aktuelle Frühlingsschau „Die wundersam Korrekten“ mit Arbeiten des Malers Christian Manss und Fotografien des Architekten Maximilian Kunze im Haus der Architekten auf der Goetheallee vor Augen führt. Denn die Doppelschau eröffnet neue Einsichten, gerade indem sie altbekannte Ansichten und Ausblicke im Bild und mit den Mitteln des Bildermachens seziert. Das können Malerei und Fotografie gleichermaßen überzeugend und tun es doch mit ganz unterschiedlichen Mitteln, wodurch wie nebenbei ein lebendiger Dialog zwischen den beiden Medien und den gezeigten Arbeiten in Gang kommt.

Maler Christian Manss

Ein Meister des Vielschichtigen im Bild ist der 1978 in Eisenach geborene und in Leipzig ausgebildete Maler Christian Manss, der seit 2010 in Dresden lebt und arbeitet. Während des Werkprozesses trägt der Künstler Untermalung, Fotofolie, Farb-, Lack- und Lasurschichten kalkuliert übereinander auf, sodass sich die Ebenen miteinander verbinden und einander dabei doch stets ein wenig verunklären. Die Schichten überlagern und durchdringen einander, das jeweils Darunterliegende ist nicht verschwunden, es scheint durch oder wird von Manss bewusst wieder freigelegt, sodass einzelne Elemente – ein Rauchmelder, das Baugerüst vor einer Fassade, die Graffiti eines Bunkers – wie Spuren aus einer anderen Zeit, von einem anderen Ort ins Bild hineingetragen werden. Auf diese Weise entsteht eine Art Schleiereffekt, der den Darstellungen eine große Tiefe und eine sublime Leichtigkeit zugleich verleiht.

Zusätzlich reichert Manss die Bildräume mit einzelnen geometrischen Figuren an, die als intensiv farbige oder schwarze Flächen die Illusion des Fensterbildes immer sofort wieder aufheben oder jedenfalls zutiefst verstören – möge die Aussicht eine noch so romantisch konnotierte und überstrapazierte sein, wie im Falle von „Romantisch ist hier nur die Aussicht“. Das Nebeneinander unterschiedlicher Farbintensitäten, Oberflächenqualitäten, Größendimensionen und ‚Temperaturen‘, die Manss in seinen Arbeiten miteinander konfrontiert, verursacht beim Betrachten eine Flimmern, das Auge und Geist keine Ruhe gönnt und manchmal für geradezu dystopisches Unbehagen sorgt, wie in „Das Fest“.

Fotograf Maximilian Kunze

Auch die Fotografien des 1989 geborenen Maximilian Kunze, der Architektur an der TU Dresden und an der ETH Zürich studiert hat und im Büro Architekten Kunze Reisnecker in Dresden-Mitte arbeitet, bieten keine eindimensionalen Architektur- und Reisebilder, die bekannte Blickwinkel und Stimmungen reproduzieren. Auch in seinen Aufnahmen bildet die Frage danach, was ein gutes und dabei atmosphärisches Bild eigentlich ausmacht, den Dreh- und Angelpunkt. Seine oft streng gebauten Bilder aus An- und Ausschnitten größerer Zusammenhänge offenbaren die systematische, fast enzyklopädische Neugier an Formen von Architektur, Gestaltung und Landschaft, ebenso wie sein Interesse an der Untersuchung von deren Struktur und den darin enthaltenen Spuren der Identitätskonflikte unserer Zeit.

Kunze fotografiert viel auf Reisen. Seine Aufnahme „den Ararat sehen“ mit dem dunstigen Berg in der Ferne hinter tintenschwarzem Meer und kleinteiligem Steinbodenbelag lässt die Unerreichbarkeit des symbolträchtigen Massivs ahnen und funktioniert als Bild doch auch allein über die Kontraste der Farb- und Oberflächenwerte, als Komposition aus Form und Negativform. Die Fotografie „Arena“ im Eingangssaal treibt dieses Spiel aus Formen, Linien und Körnigkeiten auf die Spitze.

Manss und Kunze haben beide ein geschultes, feines Auge für Bildaufbau und Bildräume, für die Interaktion von Farben, Flächen, Formen und Strukturen – und Leerflächen. Beide nutzen die daraus resultierenden Möglichkeiten für die Organisation in ihren Bildern ebenso wie für die gemeinsame Auswahl, Anordnung und Hängung. Auf diese Weise sind stimmige und dabei konzeptionelle Bildgruppen entstanden, so im Konferenzraum des Erdgeschosses um Manss‘ „Nichts ist so vergänglich wie die Ewigkeit“ oder die Kombination aus dessen Raumrätsel „Wiener Hoftage“ mit Kunzes abstraktem Fassadenbild „Haus Müller“ im Untergeschoss.

Gerade letzteres, die gelungene Hängung, ist in den Räumen im Haus der Architekten gar nicht so leicht zu bewerkstelligen, wenn die Ausstellung in und mit der Architektur funktionieren soll. Schließlich hat die 1928/29 von Bruno Paul für den Zigarettenfabrikanten Carl Bergmann erbaute Villa in Blasewitz, seit 1991 die Architektenkammer Sachsen, in den 1990er- und 2010er-Jahren einige Umgestaltungsmaßnahmen erfahren, die unterschiedliche Handschriften zeigen. Die Gebäudeschichten auf der einen, die Material-, Zeit- und Sinnschichten in den präsentierten Werken auf der anderen Seite – zusammen bilden sie jenes unablässig aufeinander verweisende Beziehungsgeflecht von Erzählung, Geschichte und Wirklichkeit, das unser Sein bestimmt. Trügerische Aussichten können zu klugen Einsichten führen.

DIE WUNDERSAM KORREKTEN. Christian Manss und Maximilian Kunze. Frühlingsausstellung im Haus der Architekten, Goetheallee 37, 01309 Dresden. Bis 30. April. Geöffnet Montag bis Freitag, 8.30 bis 16 Uhr, nach Anmeldung unter dresden@aksachsen.org oder Tel. 0351 31746-0. Siehe: www.aksachsen.org, christianmanss.com, kunzereisnecker.de

Von Teresa Ende