Hartmut Rosa plädierte in seiner Dresdner Rede für eine resonanzfähige Gesellschaft

Dresden

Wenn man in einer anno 2020 in Dresden gehaltenen Rede flächendeckende Empörung diagnostiziert, mangelt es dafür gewiss nicht an Symptomen. Und wenn man, wie Hartmut Rosa, obendrein noch einen an der Universität Jena, also geografisch nah an der gegenwärtigen Zornesfalte der Republik angesiedelten Lehrstuhl für Allgemeine und Theoretische Soziologie innehat, dann braucht man sich auch nicht allzu lang mit dem Prolog aufzuhalten.

Im Rahmen der Dresdner Reden lässt das Staatsschauspiel gelegentlich auch etablierte Akademiker aufs Publikum los, was nicht ohne Risiko ist – schließlich sind bleierne, mit PowerPoint-Folien verkleisterte Lesungen aus wissenschaftlichen Aufsätzen nicht jedermanns Sache, schon gar nicht zur bewährten Sonntagsschiene zwischen Frühstück und Gänsebraten.

Einer der profiliertesten deutschen Soziologen

Rosa, einer der profiliertesten deutschen Soziologen, der seine geistreichen Essays u.a. bei Suhrkamp publiziert, wusste derlei Befürchtungen umgehend im Keim zu ersticken und fesselte über eine Stunde mit seinen bereits in den Büchern „Resonanz“ (2016) und „Unverfügbarkeit“ (2018) formulierten Thesen zur spannungsreichen Beziehung zwischen Weltverhältnis und Moderne. Obwohl er auf ein Redemanuskript verzichtete, war sein Vortrag von großer Stringenz und Anschaulichkeit, und wahrte obendrein den wissenschaftlichen Dreisatz aus Problemaufriss, Analyse und Lösungsansatz.

Ausgehend von einer geradezu allgegenwärtigen Aggressionsbereitschaft, die Rosa möglicherweise als etwas zu pauschale Schlechte-Laune-Diagnose der westlichen Zivilisation in politischem Lagerzwist, rücksichtsloser Ressourcen-Ausbeutung und permanentem Selbstoptimierungszwang verortet, charakterisiert er den Zeitgeist als Gefühl der Ohnmachtserfahrung.

Im Mittelpunkt dieses Gegenwartsbefunds steht ein vom morgendlichen Weckruf an in Alarmbereitschaft versetzter Mensch, der seine tägliche To-Do-Liste und seine ständige Quantifizierbarkeit von Blutdruck bis Kalorienzahl als Kluft zwischen individuellem Zufriedenheitsanspruch und den Steigerungsgeboten der Wachstumsgesellschaft erlebt. Eine ausgleichende Mitte zwischen Allmachterfahrung und sofortiger Verfügbarkeit von allem einerseits sowie völliger Ohnmacht (schachmatt gesetzt von streikenden Computern und unabkürzbaren Dienstwegen) andererseits scheint nicht mehr möglich.

Wir wollen uns „immer mehr Welt verfügbar machen“

Eloquent und pointiert veranschaulicht Rosa, wie wir uns einerseits „immer mehr Welt verfügbar machen wollen“ und uns beständig „Weltreichweite“ verschaffen, aber trotzdem nur Entfremdung und Depression erleben. Wenn der Vortragende auch seine eigene Verliebtheit in technologische Innovationen und beruflichen Leistungsdruck als Symptome heranzieht, sind ihm die Sympathien des Publikums sicher, zumal die Handlungsempfehlung auf dem Fuße folgt. Rosa entlehnt sie aus dem argentinischen Tango – dort kommt es in besonders magischen Momenten zwischen erfahrenen Partnern zu einer Loslösung von den festen Rollen des Führens und Geführtwerdens.

Rosa charakterisiert diese Erfahrung als Resonanz: als die Möglichkeit, sich auf Unerwartetes einzulassen, einer „Anrufung“ ( Bruno Latour) zu folgen und sich im Moment der Begegnung mit dem Unvertrauten zu verwandeln, jenseits verhärteter Standpunkte und internalisierten Leistungsdrucks.

Man mag über die Sinnhaftigkeit der Idee streiten, die Loslösung von sturen Sachzwängen mit einem 4-Punkte-Programm zu verbinden – das ist rhetorisch nicht allzu weit vom „Alzheimer-Paradoxon“ entfernt, wie es Harry Rowohlt beschrieben hat: „Wenn man sich früher keine Namen merken konnte, hieß das Vergesslichkeit. Heute heißt das Alzheimer – und wieder ein Name, den man sich merken muss.“ Auch die etwas biedermeierlich anmutende Abkehr von starken Überzeugen, die dem Argument zugrunde liegt, muss man nicht teilen – bei Menschen, die der Meinung sind, die Weltlage vertrage tatsächlich eine Gegenbewegung zu Stéphane Hessels Imperativ „Empört euch!“, dürfte Hartmut Rosa offene Türen einrennen, für andere dürfte dagegen an einer fundierteren Systemdebatte und am guten, alten Protest kein Weg vorbeiführen. Auch damit lässt sich schließlich ab und an Resonanz erzeugen.

Von Wieland Schwanebeck