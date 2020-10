Pirna

Früher, vor etlichen Jahren, war es ein Stellwerkhaus der Deutschen Bahn. Gleise führen durch Pirna Rottwerndorf aber schon lange nicht mehr. Heute wird das kleine Haus mit der markanten schrägen Fensterfront im oberen Geschoss als Ferienhaus vermietet. Und noch bis zum heutigen Freitag ist es Drehort für den Kurzfilm „Der Kopf der Katze“, produziert von Mauserfilm, der Filmfirma von Harriet und Peter Meining, die lange Jahre in Dresden unter dem Namen norton commander productions in Hellerau und am Staatsschauspiel mit zeitgenössischen Arbeiten zwischen Performance und Film gearbeitet haben. Sie führen hier Regie und haben sich als Partner 42film aus Halle an die Seite geholt.

Eine ungewisse, aber ganz offenbar bedrohliche Zukunft

Bereits von Weitem macht das eigentlich so idyllisch gelegene Häuschen zumindest momentan alles andere als einen einladenden Eindruck. Das Grundstück ist mit Stacheldraht umzäunt, im Garten steht ein schwarzer Metallkäfig. Was sich damit in Grundzügen andeutet, ist mit dem Begriff des Mikrokosmos nur mäßig erfasst. „Der Kopf der Katze“ erzählt von einer Frau ( Petra Schmidt-Schaller), die allein ihre siebenjährige Tochter (Rosa Henriette Löwe) erzieht, ganz offenbar abgeschottet vom Rest der Welt, irgendwo, im Nichts. Für sie, die Mutter, gilt es, ihre Tochter auf eine ungewisse, aber ganz offenbar bedrohliche Zukunft vorzubereiten.

Drill, Disziplin, Entsagung, aber auch drakonische Strafen prägen den Alltag dieses gesellschaftlichen Nukleus. Es bleibt offen, welcher Art die Bedrohung ist, der sie begegnen werden oder vielleicht auch nicht. Selbst die Frage, ob die Frau in ihrer subjektiven Welt die eigentliche Bedrohung darstellt, bleibt unbeantwortet. Da es innerhalb dieser Abschottung der Tochter an einem gesellschaftlichen Korrektiv fehlt, bleibt alles, was die Mutter tut, unausweichlich die einzige Wahrheit. Eine Hinterfragung im Sinn moralischer Grenzen liegt komplett außerhalb jeglicher Möglichkeiten. Als eines Tages das Duo durch einen Jungen ( Oskar Brandt) namens Hund ergänzt wird, wendet sich das Blatt in eine verblüffende Richtung.

Hier zeigt sich der künstlerische Ansatz von Harriet und Peter Meining: Es ist eine Apokalypse, wie sie selbst sagen, irgendwo zwischen innerer und äußerer Dystopie, ein Schwanken zwischen gefühlten und realen Bedrohungen. Peter Meining spricht von einer künstlerischen Suche nach den Bruchpunkten, nach den Parametern, die unseren individuellen moralischen Kompass bestimmen und auf deren Basis persönliche Entscheidungen gerechtfertigt werden können oder nicht.

Coronabedingt verzögert sich die Produktion zeitlich. Das Produktionsteam ist allerdings optimistisch, die Arbeit im kommenden Frühjahr abschließen zu können. Der nächste Schritt werden dann Bewerbungen bei unterschiedlichen Filmfestivals sein, sofern diese in irgendeiner Form überhaupt stattfinden können. So gesehen bleibt es in mehrfacher Hinsicht noch unklar, ob der Film auch in Dresden zu sehen sein wird. Dann hätte man die Gelegenheit, zu erfahren, was es mit dem Titel auf sich hat und warum sich das Team freut, einen sachkundigen Pilzberater an seiner Seite zu haben.

