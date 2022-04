Dresden

Der Blick des Gastes auf die Bücher eines Haushalts verkürzt mitunter das Kennenlernen – das galt in Dresden seit langem und kann auch heute noch als Orientierungshilfe empfohlen werden. Dabei blieb in den Wohnungen vieler Dresdner ein halber, mitunter auch ganzer Regalmeter stets den ‚Heften‘ reserviert, wie die „Dresdner Hefte“ im Jargon der kulturaffinen Milieus bezeichnet werden.

Eine prägende Gestalt

Dieses einzigartige Kompendium zur sächsischen Kulturgeschichte, dass vierteljährlich unter der Ägide des Dresdner Geschichtsvereins erscheint, wurde lange Jahre, von 1990 bis 2016, von Hans-Peter Lühr geprägt. Es waren der ihm eigene heitere Enthusiasmus und der uneitle Herkunftsstolz des 1951 in der Elbestadt Geborenen, die, grundiert mit der für ihn überaus typischen, eng gesteckte Fachgrenzen weit überschreitenden Wissbegierde, eine Erfolgsmischung ergab, die dieses Blatt zu einer Instanz machten.

Selbst die zunehmend auf Kommerz getrimmten Buchhändler trauten sich nicht, die „Dresdner Hefte“ aus dem Sortiment zu nehmen, wenn sie nicht riskieren wollten, vom treuen Publikum wie vom selbst anliefernden Redaktionsleiter energisch zur Rede gestellt zu werden.

Die Situation veränderte sich freilich mit dem Abschied des Prinzipals: Die einstmals 5000 Exemplare betragende Auflage der Quartalshefte sank bedrohlich, manche Buchfilialisten kündigten die Zusammenarbeit, und die Hefte gerieten auch konzeptionell ins Schlingern, bis mit Lührs Hilfe schließlich vor einem Jahr eine geeignete Nachfolgerin, Caroline Förster, gefunden wurde, die sowohl den Kurs als auch die Auflage wieder zu stabilisieren vermochte.

Ein präziser Zeitzeuge

Der intellektuelle Treidler gegen den Strom, als den man Hans-Peter Lühr mit Sinn für bodenständiges Pathos charakterisieren könnte, ist aber keinesfalls auf die Rolle des Blattmachers zu reduzieren, der mehr als 100 Ausgaben verantwortete. Vielmehr ist er eine der wichtigen, ostdeutschen Stimmen, die, in genauer Kenntnis von Positionen, Mentalitäten und Konstellationen, eine historisch geschärfte Perspektive mit dem analytischen Blick auf die unübersichtlicher werdende Gegenwart verbinden; nicht nur, aber vor allem auf die in Ostdeutschland, Sachsen und seiner Heimatstadt.

Das belegt eindrucksvoll ein soeben unter dem Titel „Dresden – Erfahrungen mit der Erinnerung“ im Verlag SchumacherGebler erschienenes Buch, auf dessen Titel ein Gemälde des Dresdner Malers Ralf Kerbach die Stimmungslage zwischen Elbtal-Melancholie und expressionistischem Furor vorgibt. Eingeleitet von Friedrich Dieckmann, genau wie Kerbach ein langjähriger Wahlverwandter Lührs, versammelt es ausgewählte, wichtige Texte des Publizisten, die zuerst in den Heften, in dieser Zeitung oder auch in Katalogen und Sammelwerken erschienen waren.

Zusammen mit neuen Aufsätzen und Essays kartographiert der Band die Landschaft, in der sich der Autor schreibend bewegt. Allein die Nennung der Persönlichkeiten, mit denen sich Lühr dabei auseinandersetzte – hier sei beispielhaft nur Victor Klemperer erwähnt, dessen Nachkriegs-Tagebücher er 1995 mit großem Erfolg als Sonderausgabe der Hefte edierte – machen deutlich, wie stark dieser Autor in das Kulturleben der letzten drei Jahrzehnte einzugreifen vermochte und wie durch ihn weiterführende Rezeptionen inspiriert worden sind.

Lesen Sie auch Dresdner Verkehrsexperte mit neuem Buch zur Automobilgeschichte

Inspiration und Intuition sind ohnehin die beiden Kardinaltugenden dieses Werks, in das der vorliegende Band einen Ausschnitt bietet. Wer nur die Themen in schnellem Lauf Revue passieren lässt, wird auf die Dresdner Utopien der Lebensreform oder auf Friedrich Bienert stoßen („der Sohn von Ida, der Kunstsammlerin, der Mann von Palucca, der Freund von Dix…“) bevor er der im Elbpegelstand der Flut des Jahres 2002 nicht versunkenen Locke der Pillnitzer Sphinx wie den Malerfreunden Johannes Heisig, Ralf Kerbach und Christine Schlegel begegnet oder sich, auf den Spuren des „Turm“-Romanciers Uwe Tellkamp, mit der mentalen Disposition der bildungsbürgerlichen Turmgesellschaft auseinanderzusetzen hat.

Einfühlsame Portraits

Dresdens rebellischer Maler A.R. Penck, der 1980 im 40. Lebensjahr vertriebene und immer noch verlorene Sohn der Elbestadt, wird von Lühr einfühlsam porträtiert, genauso wie seine Loschwitzer Weggefährten, der Bohemien und Stadtmuseumsdirektor Matthias „Matz“ Griebel und der Filmemacher Ernst Hirsch, die den Elbhang in der DDR als kulturelles Refugium gegen die Zugriffe des Systems verteidigten und nach 1990 eine Renaissance sächsischer Festkultur mitbegründeten.

Der rote Faden aber, der sich in diesem Buch vom Knäuel des Erlebten und Durchdachten abwickelt, ist der elementare Zeitbezug, dem sich der Autor in seinen Diagnosen und Einlassungen zur ostdeutschen Transformationsgeschichte stellt. Hier erweist sich Hans-Peter Lühr als Verfasser eines unabgeschlossenen Kapitels, herausgefordert von Strukturbruch und Mentalitätswandel.

Der „Umgang mit der Erinnerung“, der diesem Band sein Motto gibt, wird nun zur Tagesaufgabe, wenn der Autor versucht, einzugreifen in ein Geschehen, das seit 2015 das einstige Credo der Dresdner Kulturbürger erschüttert.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man kann sicher sein, dass derjenige, der Hans-Peter Lührs publizistische Spur weiterhin verfolgt – und Lust dazu macht dieser schön gestaltete Band –, sich mit ihm auf die Suche nach einem bürgerlichen (Minimal-)Konsens begibt, der das durch Generationen und Systemwechsel gemeinsam Tradierte gegen die permanent gewordenen Zumutungen des Disparaten zu schützen vermag.

Hans-Peter Lühr: Dresden. Erfahrungen mit der Erinnerung: Essays und Aufsätze, Dresden: Verlag SchumacherGebler 2022, 25 Euro, ISBN 978-3-941209-68-8

Hans-Peter Lühr stellt sein Buch morgen, 19 Uhr im Stadtmuseum Dresden vor, Moderation: Friedrich Dieckmann. Eine Veranstaltung des Literaturforum Dresden e.V. und des Verlags SchumacherGebler Dresden in Kooperation mit den Museen der Stadt. Eintritt frei

www.museen-dresden.de

Von Paul Kaiser