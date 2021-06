Halbierter Neustart in der Theaterruine St. Pauli Dresden

Dresden

Es wäre arger Kulturfrevel gewesen, wenn nach dem drögen Dresden Kultursommer 2020 hier Sense gewesen wäre. Denn just da hatte sich die Theaterruine St. Pauli den inoffiziellen Kulturmeistertitel der Landeshauptstadt spielend verdient und ohne jedwede Sonderförderung zumindest von Juni bis Oktober durchgespielt, während manche andere Institution nun schon nahezu 16 Monate verschwunden scheint.

Bekanntlich wurde dem Verein der Mietvertrag gekündigt und die Betreibung seitens des Kulturamtes neu ausgeschrieben. Ende November beriet die Jury, besetzt mit Vertretern des Kulturamts, des Kulturausschusses, des Stadtbezirksbeirates Dresden-Neustadt und der Stesad GmbH als Vermieter, über vier Konzepte in der Endrunde. Zwei der Konzepte kamen aus der Ruine selbst – eins sogar überraschend als gemeinsames Konzept mit dem Societaetstheater.

Soci und St. Pauli wagen eine Mischform

Dennoch bekam (ebenso überraschend) das originäre neunseitige Konzept des Vereins die meisten Punkte. So lautete das Urteil: Der Theaterverein kann in seiner Spielstätte weitermachen, in der Ausschreibungsphase hatten dabei rund fünftausend Unterzeichner von drei verschiedenen Petitionen zugunsten der Etablierten arg geholfen. Dennoch gingen Heiki Ikkola vom Societaetstheater und Jörg Berger aufeinander zu und wagen eine Mischform aus beiden Konzepten. Erst einmal für 2021, dann, um die Erfahrungen modifiziert, auch für 2022. Fix geplant waren im Frühjahr vier spektakuläre Gastspielpremieren plus sieben Konzerte.

„Zum Glück blieben die Vereinsmitglieder bei der Stange und scharren seit April mit den Hufen“, freut sich Jörg Berger, seit 1999 quasi Pauli-Theater-Vereinschef, Intendant und Stammregisseur, dennoch. Er hatte für dieses Jahr mit seinen Leuten eigentlich drei Premieren plus fünf Repertoirestücke geplant – und den Spielzeitstart für 16. April mit der Wiederaufnahme von „Endlich allein“ fixiert. Um danach einen fulminanten Start der neuen Kooperation zu feiern: Zirkusdirektor Tom Quaas, der einst seinen guten Job als Dresdner Staatsschauspieler kündigte, um in Frankreich am „Centre National des Arts du Cirque“ Clownerie und Pantomime zu studieren und danach mit neuer Company und künstlerischer Ausrichtung in der Tradition französischer Pantomime mit „Faust ohne Worte“ anno 2009 aufzuwarten. Nun sollte es Anfang Mai eine Art Fortsetzung oder gar Vollendung des Erfolgsstücks in der vergläserten Kirchschiffarche im Dresdner Hechtviertel geben – ein veritabler Startschuss in eine neue Ära.

Doch es kam bekanntlich anders: Erst im Mai konnte per Sondergenehmigung hier wieder geprobt werden, sächsische Theater dürfen erst seit Ende Mai wieder Publikum empfangen. Für neue Premieren war die Vorbereitungszeit – mit Amateuren wesentlich intensiver und länger als bei Profis – zu kurz, bedauert Berger. Und erst vor einigen Tagen wurde endlich der lang verhandelte Mietvertrag mit der Stesad unterschrieben, so dass mit dem Gastspiel der Theatergruppe Spielbrett der Saisonstart erfolgen konnte. Die ersten vereinseigenen Vorstellungen erfolgen vom 1. bis 3. Juli mit der Wiederaufnahme der 2019er Produktion „Frankenstein“.

Startschuss mit „Jedermann reloaded“

So sind nur noch vier der eigentlich acht geplanten neuen Theaterereignisse machbar, Berger verschob sowohl Schauspiel- als auch Musicalpremiere komplett ins Jahr 2022. Allein an „Briefe an die Zukunft“ wird derzeit intensiv geprobt. Als Bürgertheater mit Musik auf eigenen Texten der Darsteller fußend, führt Dirk Lienig („HoyWoy tanzt“) Regie, es soll am 24. September als Filmprojekt Premiere feiern.

Somit fiel nun Philipp Hochmairs „Jedermann reloaded“ der große Premieren- wie Kooperationsstartschuss zu. Dieser passe laut Soci-Chef Heiki Ikkola, der ihn jüngst im Wiener Stephansdom erlebte, wunderbar hierher. Vom 7. bis 9. Oktober kommt das Societaetstheater dann sogar mit Heiner Müller: „Wolokolamsker Chaussee (I–V)“ als Koproduktion mit Laientheatern, Chören und professionellen Puppenspielern. Und auch Tom Quaas bekommt seinen Faust noch dieses Jahr terminiert: am 23. & 24. Oktober.

Vor einem Jahr gab es den Umständen entsprechend nur eine Neuproduktion. Sie hieß „Sirene – die St. Pauli Revue“ und umfasste „verführerische Gesänge“ – am 6. und 27. Juli läuft sie wieder. Jörg Berger verweist noch auf wichtige Gastspiele: ein jiddisch-arabischer Ball am 4. Juli, das Stilbruch-Konzert am 10. Juli sowie das Klangbrücken-Festival mit mehr als zehn Konzerten und Workshops vom 16. bis 18. Juli. Ab Ende Juli hat dann auch das Societaetstheater vier Konzerte geplant. Insgesamt ist die Spielzeit 2021 bislang bis 31. Oktober fixiert.

Die Konditionen für die Nutzung sollen dabei die gleichen bleiben wie im vergangenen Jahr: 25.000 Euro Förderung stehen 53.000 Euro Betriebskosten entgegen, die an die Stesad als Verpächter zu zahlen sind. Bis 2019 schlugen pro Jahr 140 bis 150 Veranstaltungen mit rund 100.000 bis 110.000 Euro Umsatz zu Buche, den etwa 20.000 Zuschauer plus Vermietungen erbringen. Diese Rechnung funktionierte allerdings nur durch Tausende an ehrenamtlichen Arbeitsstunden der rund 70 Vereinsmitglieder, die neben dem Selbstspielen auch Abend- oder Bardienst leisten, was bei Mindestlohn eine zusätzliche Investition in die Kultur von mehr als 160.000 Euro bedeutet.

www.pauliruine.de

