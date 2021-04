Händel-Oper mit Schlafsack: Dresdner Musikhochschulprüfungen unter Coronabedingungen

Dresden

Bildung und Kultur sind es, die – neben Vernunft und Gesundheit, versteht sich – momentan am wohl meisten auf der Strecke geblieben sind. Da kommt es schon überraschend, wenn Dresdens Hochschule für Musik Carl Maria von Weber nun mit ihrer bis in die Zeitrechnung vor C. Tradition gewesenen Opernproduktion aufwartet und beides präsentiert. Bildung: den derzeitigen Stand musikalischer Unterweisung, und auch Kultur: eine Händel-Oper, eingekürzt auf das aktuell Machbare.

Prüfungsleistung im Taschenformat

Aus dem 1735 in London herausgekommenen Dreieinhalb-Stunden-Opus, das ein für damalige Verhältnisse üppiges Orchester, diverse Solistinnen und Solisten sowie Chor und ein opulentes Ballett beschäftigt hatte, musste zwangsläufig eine Art Prüfungsleistung im Taschenformat werden. Das Hochschulsinfonieorchester wurde ebenso abstandsvoll besetzt wie die Bühne am Kleinen Haus des Staatsschauspiels Dresden, das Aufführungsmaterial ist dazu von Dirigent Wolfgang Katschner kräftig eingestrichen worden und wurde im Selbstverlag herausgegeben, was unter den jetzigen Gegebenheiten ziemlich weitsichtig erscheint. Denn wer weiß schon, wann Barockoper je wieder in ihrer reinsten Form gespielt werden darf?

Wenn es nach der Gesangsausbildung geht, von der am Wochenende mit einer hochschulinternen „Alcina“-Premiere Zeugnis abgelegt wurde, muss niemandem bange sein. Durch die Reihe weg tolle Stimmqualität in diesem jungen Ensemble, das seine Berufswünsche hoffentlich bald ohne Ängste und Einschränkungen realisieren darf. Paulina Bielarczyk gibt eine berührende Alcina mit vokaler Stärke, kann mit machtvoller Präsenz, aber ebenso mit leisen Tönen treffsicher berühren. Tea Trifkovic als Morgana ist spitz in der Höhe und wirkt da etwas weniger schrill als der Oberto von Anne Stadler. Ju Young Mun erweist sich als gefälliger Melisso mit meist warmem Bariton und Yewon Kim ist eine aus der militanten Hosenrolle ins schicke Kleid steigende Bradamante mit angenehm gestaltetem Mezzo. Als Ruggiero versteht Anna Grycan sowohl stimmlich als auch darstellerisch zu berühren, denn ihrem Part (alternierend eine Counter-Partie) wird ein breites Spektrum an Klangkultur und Aktion abverlangt. Der Oronte von Mourilo Sousa gelingt vor allem in der Mittellage, deutet in höheren Sphären aber tenorale Engen an, an denen noch zu arbeiten sein wird.

Alles in allem sind die gebotenen Gesangsleistungen gewiss Ausdruck eines mehr als soliden Unterrichts, den diese Hochschule offenbar auch unter den derzeit arg erschwerten Bedingungen zu leisten versteht. Und auch spieltechnisch agieren die Studiosi in einer breiten Phalanx aus spannungsreicher Aktion und überzeugender Hingabe nebst elegischem Leiden.

Ihr Zusammenspiel mit dem Orchester scheint bestens geprobt worden zu sein, denn Wolfgang Katschner braucht nur ganz wenige Einsätze, um die Perlen dieser Oper zum Glänzen zu bringen. Aus dem Graben tönt es in den Geschmacksrichtungen zwischen trocken und spritzig, mit betörenden Soloparts von Clara Heise (Violine) und Myakushko Anastasiya (Violoncello).

Ab Mai online zu sehen

Um die studentische Ausbildung nun zu bewerten, bedarf es einer kleinen Handvoll von „Alcina“-Aufführungen in wechselnden, jeweils gründlich getesteten Besetzungen, um Prüfungs- und Studienleistungen zu erbringen. Zwangsläufig finden sie ohne Publikum statt, werden aber für ein Online-Streaming aufgezeichnet, das voraussichtlich ab Mai zu sehen sein wird.

Bis dahin sollten sich Interessierte über Händels Handlungsablauf kundig machen, denn der erschließt sich in der gebotenen Inszenierung sonst leider gar nicht. Sie lag einmal mehr in den Händen von Barbara Beyer, professorale Leiterin der Opernklasse an Dresdens Musikhochschule. Ihre Zauberinsel der magischen Alcina wurde in eine Art Luxus-WG verlegt (Bühnenbild Seongji Jang, Universität der Künste Berlin), wo jede Menge Schlaf- und Rucksäcke herumliegen, immerzu geraucht, auf Mobiltelefonen herumgewischt, mit Pistolen und Messern gedroht wird.

Psychologische Konfliktkonstellationen werden da mehr behauptet denn nachvollziehbar gestaltet. Eine einsame Insel inmitten anonymer Hochhauslandschaft – wer hier nicht freiwillig auf Kultur und Bildung verzichtet, hat die Pandemie nicht verstanden. Und Händels „Alcina“ sowie die aus dem frühen 16. Jahrhundert stammende literarische Vorlage „Orlando furioso“ von Ludovico Ariosto schon gar nicht.

Von Michael Ernst