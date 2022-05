Dresden

Können Enten eigentlich träumen? Diese Frage stellt sich vielleicht, wenn man über das zweite und aktuelle Album, der, aus Essen stammenden Band, International Music, philosophiert.

Eine wilde Reise

Betitelt mit „Ententraum“, gibt es symbolisch dazu, einige Videos oder Fanartikel mit einer kleinen Ente, gezeichnet, als Comicfigur, mit einfachen Strichen. Dem Inhalt des Albums nach, lässt sich darauf keine Antwort finden, oftmals finden sich in den Texten des Trios sowieso kaum klare Linien oder eine erzählte Geschichte, sie sind abstrakt, eigen und poetisch.

Indie-Rock und Post-Punk, aus dem Ruhrpott, minimalistisch, harmonisch düster, metallisch oder krautig. Die seit 2015 bestehende Band, mit Peter Rubel als Sänger und an der Gitarre, Pedro Goncalves Crescenti, auch mit Stimmme und am Bass, plus Joel Roters am Schlagzeug, bestechen durch viel Individualismus. Ein Germanistiker, ein Komponist und ein bildender Künstler verbinden sich zu einem Konstrukt aus Melancholie, Psychodelika und Anhänglichkeit. Ähnlich wie Honig, entweder mag man das süß-herbe, vor sich hin fließende Produkt oder man kann gar nichts damit anfangen.

„Best Newcomer“

Das Musikmagazin „Musikexpress“ kürte „Ententraum“ auf den zweiten Platz des „Album des Jahres“ und auch schon ihr Erstling „Die Besten Jahre“ (2018), schoss sofort auf die oberen Chartplatzierungen und wurde zum Erfolg. International Music erhalten den Pop-NRW-Preis „Best Newcomer“ und wurden von Element Of Crime als Vorband engagiert. Gleichzeitig bewegen sie sich noch als The Düsseldorf Düsterboys durch den musikalischen Kosmos, dabei aber mehr dem Folk und Psychodelic angelehnt.

Sie machen Musik aus Spaß und nicht unbedingt um Alben zu schreiben, oftmals entwickelt sich aus den ersten Zeilen oder dem Chorus, spontan eine Richtung. Sprache sei ihnen sehr wichtig, sie spielen mit Worten, sie nehmen Sätze auseinander und setzen sie neu zusammen, dabei sollte sich der Zuhörer, eine eigene Bedeutung aus den Texten ziehen, glatte Oberflächen werden dafür nicht geliefert, dafür Harmonie und Chorgesang, so das Trio in einem Interview, aus dem letzten Jahr.

Zu erleben sind International Music am Mittwoch Abend in der Groovestation, Tickets sind an der Abendkasse, ab 20 Euro zu erwerben.

Von Anne Gräfe