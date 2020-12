Groovestation Dresden: Hoffen auf baldige Wiedereröffnung

Dresden

Um Weihnachten ist in der Groovestation immer ein Fest, vor allem für die Gründungsbelegschaft: Es treffen Ausgewanderte, Heimkehrer und Urneustädter aufeinander – der perfekte Fluchtort vor der familiären Baumpolonaise. Wir erinnern uns an Die Art, Kaltfront, Goldner Anker oder Tumba Ito, die hier gewöhnlich und gern alljährlich gegen den Festtagsblues agieren.

Doch dieses Jahr ist alles anders: In der leeren Rockhöhle, in der September und Oktober noch einige Sitzplatzkonzerte vor bis zu 72 Besuchern stattfinden durften, unterhielt sich Andreas Herrmann für die DNN mit Inhaber Klaus Körner, Mülheimer des Jahrgangs 1957, und Booker Stephan „Erich“ Tautz, Bautzener des Jahrgangs 1978, über Wirren der Zeit und Blicke in die Zukunft.

Anzeige

Frage: Laut Netzpräsenz war schon 1996 das erste Konzert hier?

Klaus Körner: Ja. Da war ein zwei- oder dreitägiges Eröffnungsfestival mit wilden Bands – an Goldbrand erinnere ich mich. Das war ganz alternativ – mit Biertischgarnituren und fast 24-Stunden-Parties. Es war wie eine Art soziokulturelles Biotop – mit vielen Ideen und Engagement aus dem Publikum heraus.

Herr Tautz, wie wird man als Bandmitglied zum Groovebooker?

Stephan Tautz: Naja, die Leute meiner Band Robert and the Roboters waren schon hier, dann bin ich auch zum Studium nach Dresden. Dann sagten wir uns: Wir können nicht nur im Wohnheim rumsitzen, wir müssen mal in diese Neustadt. So kam ich 1997 das erste Mal her – und war geflasht vom Flair. Ich wurde ja im „Eastclub“ in Bischofswerda sozialisiert.

Meine damalige Freundin hat hier in der Groovestation gearbeitet. Als guter Bassist bin ich natürlich sofort bei ihr eingezogen. Dann hat sie auf den Tisch gehauen: Ich solle doch gefälligst auch mal Geld nach Hause bringen – sie hat auch das Treffen mit Klaus Körner angeschoben, weil er einen Booker brauchte.

Der erste Lockdown: „wie ein Tsunami “

Wie kann man die Änderung als neue Handschrift beschreiben?

Stephan Tautz: Das muss an als Prozess sehen. Am Anfang baut man natürlich auf sein Netzwerk und fragt selbst an. Später arbeiteten wir immer mehr mit festen Partnern zusammen, deren Profil zu uns passt – und umgekehrt. Die Musikindustrie hat sich in den letzten 15 Jahren auch unwahrscheinlich gewandelt: Die Agenturen haben zunehmend einen festen Plan für die Bands, die sie unter Vertrag haben. Man baut Acts heute auch im alternativen Bereich viel gezielter auf.

Blicken wir kurz zurück auf das erste Runterfahren Mitte März...

Klaus Körner: Das war für mich persönlich schon so wie ein Tsunami. Ich hatte schon im Februar ein ungutes Gefühl, dass sich Ausbreitung der Krankheit auf unser Geschäftsmodell auswirken könnte. Bis kurz vor der ersten Allgemeinverfügung war dann die Unsicherheit groß: Was ist noch zulässig? Wie gefährlich ist das Virus? Ist das noch zu verantworten?

Kurz vorm Wochenende haben wir entschieden: Wir bleiben zu. Am nächsten Tag hieß es dann schon: Ihr dürft nicht mehr!

Und dann?

Klaus Körner: Dann gab es nichts mehr zu tun für uns. Man musste rasch eine Prognose treffen, wie es weitergehen kann. Mir gehört die Immobilie, ich bin Vermieter und betreibe dazu die Groovestation. Es hieß schnell: Kurzarbeit. Und auch die ersten Hilfen waren präsent. Aber dennoch musste man aufpassen, dass einen die Fixkosten nicht auffressen. Alles neue Themen für mich – das war schon ein Wirbel. Denn die Mieter betraf es ja auch. Bei uns sechs Festangestellte und rund zwanzig Teilzeit-Leute, im „Downtown“ auch insgesamt 30 Leute, die da irgendwie mitarbeiten.

Stephan Tautz: Dazu muss man sagen, dass wir schon zwei Abende nach der Schließung am 13. März das allererste Klubnetz-Livestreaming hier hatten.

Die Wiedereröffnung ging ja nur zögerlich?

Klaus Körner: Das war auch sehr seltsam – einerseits personell auf Sparflamme, andererseits viel mehr Aufwand für die Hygiene und viel weniger Besucher. Unser Ansatz in vorsichtigen Schritten war: Wir wollen unsere Gäste weitgehend schützen – und haben auch viel nach draußen verlagert. Vielleicht waren wir sogar übervorsichtig – und es lief nur am Wochenende etwas. In der Woche hat es hier ohne Laufkundschaft wirtschaftlich keinen Sinn.

Die Rotlichtaktion im Sommer sollte die Groovestation ein wenig zurück ins kollektive Neustadtgedächtnis holen. Quelle: privat

Wie sinnvoll empfanden Sie die Hilfsangebote von Stadt, Land und Bund?

Klaus Körner: Die ersten Zuschüsse von Stadt und Bund waren sehr hilfreich. Dann haben wir auch das Darlehen vom Land angenommen. Das ist ein privater Klub, ich bin Einzelunternehmer – damit kamen viele Angebote auch nicht infrage. Nur für mich als Unternehmer gibt es nichts – in meinem Alter kann man nicht Hartz IV beantragen, weil man vorher seine Altersvorsorge aufzehren müsste. Ich sage es offen: Es war eine psychisch sehr belastende Zeit, weil mir die Hände gebunden waren: Ich konnte ja nichts machen.

Nur 30 Prozent des üblichen Umsatzes im Sommer

Einerseits empfinde ich den Schutzgedanken für vulnerable Gruppen und die gesellschaftlicher Solidarität richtig, andererseits hatte ich gar kein Einkommen, während es ringsherum alles weiter lief, teils sogar besser. Das empfand ich als ungerecht, weil die Grundsicherung als Instrument für diese Ereignislage ja nicht passt. Ich bin kein Vollkaskomensch und achte Chancen wie Risiken eines Unternehmers gleichermaßen, aber wenn ein Ausübungsverbot verhängt wird, sollte man schon über eine Kompensation nachdenken – wenn man will, dass es nachher weitergeht.

Der schaumgebremste Sommer brachte sicher einen enormen Umsatzrückgang?

Klaus Körner: Ja, über siebzig Prozent.

Und im Rest der Zeit dann einhundert?

Klaus Körner: Genau.

Haben Sie schon Erfahrungen mit den nächsten Hilfen?

Klaus Körner: Die Novemberhilfe macht der Steuerberater, aber da ist vielleicht wirklich sinnvoll – da könnte erstmals etwas für mich dabei sein. Die anderen sind ja noch nicht präzise. Über „Neustart Kultur“ können wir im Frühjahr aber Konzerte machen, bei denen die Einnahmen gestützt werden.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben Sie in dieser Zeit nie daran gedacht, in Ihren alten Beruf zurückzugehen?

Klaus Körner: Nein, man muss sich den Schwierigkeiten stellen. Aber ich hatte dennoch immer genug zu tun – also keinen Spielraum für andere Gedanken. Ich habe ja auch eine Verantwortung für meine Mitstreiter. Wir müssen jetzt durch den Sturm, um dann wieder richtig frei segeln zu können. Das wird sicher erst im nächsten Herbst wieder normal.

Stephan Tautz: Ich fordere für Leute wie ihn drei Monate am Stück Unternehmerlohn von 1500 Euro – einfach aus Dankbarkeit für sein Wirken für die Kultur in dieser Stadt und deren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Von Andreas Herrmann