Dresden

Zwei erquickliche Konzerte mit drei reinen Männerbands gab es bereits hier nach dem Restart, nun folgen am kommenden Wochenende drei fette Abende vor der Neustädter Groovestation. Sie lädt ab Freitag (18 Uhr) zum allerersten Gartenfestival in den Hof der Kulturoase und biete zwölf Shows in gediegenem Rahmen. Dabei gibt es in der Regel einen Dreiklang aus Kunst, Tanz und Musik, wobei jeweils drei klare Höhepunkte zum Abschluss warten: am Freitagabend spielt Alin Coen, am Sonnabend Hundreds und am Sonntag June Cocó aus Leipzig – alle bestens bekannt in Dresden, aber derzeit weltweit leidlich unterbucht. Umso erstaunlicher nun ihre plötzlichen Auftritte außer der Reihe.

So hat Coen ihre gut gebuchte „Bei Dir“-Tour komplett auf 2022 verschoben und Cocó hatte den jüngsten Termin laut Netzpräsenz Ende März in Wien. Sie wird ohne den furiosen Kanadier Mario Lepage auftreten, der sie bei der Record-Release-Tour im November 2019 in der Jazztonne noch begleitete. Hundreds, gegründet von den Geschwistern Eva und Philipp Milner, haben eigens fürs Album „The Current“ ihren Schlagzeuger Florian Wienczny erstmals mit aufs verschwommene Bandfoto genommen und starteten ihre größte Tour mit 18 Shows bereits am 12. Januar 2020 in der absolut ausverkauften Hamburger Elphi – mit dem dort beiwohnenden Streicherensemble. Man kann es sich denken: Die Tour dauert an und geht bis mindestens Ende 2022, die einzelnen Termine sind je dreifach verlegt – nur ein Auftritt folgt nach diesem spontanen Akt zu Dresden noch dieses Jahr.

Der Fokus liegt auf geschlechtergemischten Gruppen

Vor diesem dreifachen Elfengesang gibt es jeweils Tanz – so von Daniela Lehmann, der Go Plastic Company, Natalie Wagner & Katharina Gross oder Magdalena Weniger, davor wiederum neue Stimmen wie Thea Klar oder Görda. Nicht zu vergessen: der Zauberer Andreas Busch als Opener am Sonntag (ab 16 Uhr), der viel Zuwendung genießen wird, denn hier haben Kids unter zwölf Jahren freien Eintritt. Wie man sieht, legen die Organisatoren „den Fokus auf Künstlerinnen und geschlechtergemischte Gruppen“ – und das ist gut so. Nicht nur für die Musik, sondern auch für die Zunft plus die Zukunft der Art im Ganzen. Möglich wurde es dank Kollaborationen wie „Music S Women“, „MusiSHEans“, „Oh my Music!“ sowie dem Tanz- und dem Klubnetz Dresden. Das konkrete Programm wurde mit heißer Nadel, guten Kontakten und viel Geschmack von Judith Beckedorf (Musik) und Susan Schubert (Tanz) kuratiert und gestrickt.

Folk, Akustik, Elektronik und die kleinste Girlband der Welt

Die Musikgenres Folk, Liedermacherei sowie Akustik und Elektronik sind dabei im Vorteil. Und wer am Sonnabend pünktlich um 16 Uhr erscheint, erlebt den Geheimtipp der Organisatorinnen: die kleinste Girlband der Welt, die sich Zweatlana nennt, Loopstation, Keyboard plus Gitarre spielt, dazu alle Stimmlagen im Chor singt und auch sonst alles selbst macht. Nur Jennifer, so heißt ihr Tourbus, hilft bei der Anreise aus Freiburg.

Die optische Festivalgestaltung übernimmt Anett Bauer – als Dresdnerin des Jahrgangs 1986 schon anno 2011 HfBK-Absolventin, mittlerweile bekannt als Muah sowie als Organisatorin von Stadtkunstmärkten und als Artdirektorin des Sound of Bronkow Musikfestivals. Nun symbolisiert ihr dreiäugiger Kuhkopf auf violettem Grunde die neue Kreation.

Durch Corona sind nur einhundert Gäste zugelassen

Zu beachten: Der Rahmen lässt nur die einhundert frühesten Gäste zu. So ist es gar nicht auszudenken, wie das Konzertereignis geriete, wäre dereinst der Plan aufgegangen, die benachbarte Ex-Polizeiwache als gemeinsames Kreativzentrum zu entwickeln und hintenrum mit den drei Tanztempeln zu verbinden. Dann würde alles vermutlich in eine Art Neustädter Lustgartenfestival ausarten.

Aber auch so wird es (für Dresdner Verhältnisse) gigantisch – und es gibt für alle drei Abende noch Karten – auch haptisch (so auch bei der Konzertkasse oder bei SAX-Ticket in der Schauburg), wobei jeder Abend einzeln zu buchen wäre. Also alles gute Gründe für ein feminin-dominiertes Wochenende in der kultursommerlichen Neustartstadt, denn bei dieser Damenwahl besteht durchaus die Chance aufs Schwelgen an wilde Festivalzeiten. Und wer eher pure Männer mag: Am 23. September heißt es hier: „Jens Rachut liest – Thomas Wenzel musiziert“.

Von Andreas Herrmann