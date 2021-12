Hoyerswerda

16 „Kinder von Hoy“ tauchen in einer prosaisch „Personen“ betitelten Liste am Ende des Buches auf. Die 15, die am häufigsten mit Zitaten zu Wort kommen, plus Autorin Grit Lemke – die schließlich hat mit dem dokumentarischen Roman auch ein Stück weit ihre eigene Biografie geschrieben hat.

Eine glückliche Kindheit

Es ist ein mitreißendes, bewegendes, nachdenklich machendes Stück Zeitgeschichte geworden. Eines, das uns zunächst mitnimmt in die frühen 70er Jahre, als Hoyerswerda immer größer und größer wurde, dank der benötigten Arbeiterinnen und Arbeiter für das Gaskombinat Schwarze Pumpe. Zwar gibt es eine Altstadt, die eigentliche Kleinstadt Hoyerswerda, die Welt der Kinder wird jedoch bis Anfang der 90er fast ausschließlich die der stetig weiter wachsenden Plattenbausiedlung sein.

Begehrte Neubauten mit Fahrstühlen, Zentralheizung und Badezimmern! Und vielen, vielen Kindern überall, die quasi von allen erzogen werden zwischen „Trafohäuschen mit Spielplatz und Äonen von Wäschestangen“. Kinder, die davon träumen, Kosmonauten zu werden. Schließlich scheint alles möglich in der Aufbruchstimmung der neuen Welt.

Es ist eine Stadt, die niemals schläft. Allerdings nicht, weil Leuchtreklamen flimmern und rund um die Uhr Kultur stattfindet. Die über Jahrzehnte einzige Leuchtschrift lautet „Kohle Energie Gas“, sie ist auf dem Hochhaus installiert, das dort erbaut wurde, wo eigentlich ein Stadtzentrum entstehen sollte. Und rund um die Uhr gearbeitet wird. Die Kinder wissen, dass sie in den Wohnungen nie laut sein dürfen, weil immer einer zu schlafen versucht, der Nachtschicht hat. Dafür können sie draußen herumtoben. Auf den immerwährenden Baustellen und in der Wildnis direkt hinter den Plattenbauten.

Vertragsarbeiter in der DDR wurden schikaniert

Ausländer, Vertragsarbeiter, gab es in der Neustadt Hoyerswerda von Anfang an. Ungarn, Jugoslawen, Polen und Algerier holen die Braunkohle aus der Erde. Sie leben in separaten Häusern. Ab 1979 kamen die Mosambikaner hinzu. Vor die Wahl gestellt, sich im Bürgerkrieg im eigenen Land abschlachten zu lassen oder in die DDR zu gehen und dort eine Ausbildung zu erhalten, entschieden sie sich für die DDR.

Grit Lemke hat viele Zitate von David (alle „Personen“ werden nur mit Vornamen genannt) in ihr Buch genommen, die einem den Atem stocken lassen angesichts des von Anfang an systemimmanenten Rassismus. Wenn da gleich am Anfang eine Bank auftaucht, auf der „Nur für Deutsche“ steht, die Mosambikaner bei Brigadefeiern an separaten Tischen sitzen müssen. Andererseits gibt es auch den Meister, der alle zu sich nach Hause einlädt. Jenseits davon geht es weiter mit Kneipen, in die die anders Aussehenden gar nicht hineindürfen, andere, in die sie sich nur in Gruppen hineintrauen; die Unmöglichkeit, auch nur nach Dresden oder Berlin zu fahren, ohne eine überprüfbare Kontaktadresse anzugeben.

Während die Jahre ins Land ziehen, bleiben bei den Bio-Deutschen die Kinderträume vom Kosmonautensein auf der Strecke. Was bleibt, ist die Realität der „Pumpe“. Und die Kulturszene, die sich dennoch entwickelt – mit Gerhard Gundermann, der hier stets nur Gundi genannt wird, als bekanntestem Vertreter. Für die mittlerweile 20-Jährigen gibt es nun auch Jugendklubs, und wer Rang und Namen hat in der DDR-Kulturszene, kommt auch nach Hoyerswerda. David und seine Kolleginnen und Kollegen sind jedoch auch in den Klubs nicht vorgesehen – erst nach 1989 trauen sie sich dorthin.

„Wie im Krieg“: Arbeiter flohen vor Naziangreifern

Nach 89 wird auch offenbar, was immer schon existent war: dass es unter den „Kindern von Hoy“ Nazis gibt. Und die schnell wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass nun die Arbeit in „Pumpe“ knapp wird. Diejenigen, die sie dann im September 1991 jagen wie die Tiere und deren Plattenbau sie belagern wie im Krieg: die Ausländer, die Vertragsarbeiter. Die Polizei: unternimmt nichts. Die Bürgerinnen und Bürger von Hoyerswerda: stehen vor dem Haus und klatschen Beifall. Später werden die Menschen ausländischer Herkunft in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Haus geholt und in ihre Herkunftsländer gebracht, ohne ihren restlichen Lohn zu erhalten, ohne sich von ihren Kollegen verabschieden zu können, ohne ein Wort der Entschuldigung. Bis heute.

Polizeikräfte blockieren am 23.09.1991 Straßen in Hoyerswerda. Hoyerswerda war am 17. September 1991 der erste Ort in Deutschland, in dem nach der Wiedervereinigung Gewalt gegen Ausländer eskalierte. Quelle: dpa/Archiv

Grit Lemke arbeitet das alles im nüchternen, leicht schnoddrigen Dokumentarstil auf. Dennoch oder gerade deswegen ballt sich während des Lesens die Hand zur Faust. Aber Lemke verschweigt auch nicht, wie sehr von Berlin aus organisierte, spätere Gegendemonstrationen die Hoyerswerdaer verunsichern und verprellen, wie wenig diese „Autonomen“ dazu beitrugen, einen demokratischen Zustand herzustellen.

Grit Lemke: Kinder von Hoy. Suhrkamp Nova ca. 250 Seiten, 16 Euro.

Von Beate Baum