Grenzgänger in Grenznähe: Sammlung Hoffmann in Görlitz und Zittau

Zittau/Görlitz

Mit der Bundeskunsthalle Bonn kann in Ostsachsen keine Einrichtung konkurrieren. Muss aber auch nicht. Denn was in Bonn kürzlich noch eine große Schau von etwa 150 Exponaten umfasste, kommt in Görlitz und Zittau in Summe auf nicht mal die Hälfte. Die Rede ist von der Sammlung Hoffmann, die mit ihren etwa 1200 Werken (mehrheitlich Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts) 2018 als Schenkung zu den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden kam, aber streng genommen noch in Berlin zu Hause ist. Immer wieder gehen Konvolute dieser Sammlung auf Reisen, um sie angemessen präsentieren zu können. Wie vor drei Jahren in Prag, wo eine ähnlich große Zahl von Arbeiten gezeigt wurde wie nun in Bonn.

Die Mäzerin Erika Hoffmann-Koenige im Albertinum vor der Skulptur „Blaues Zimmer“ von Isa Genzken, Teil der Hoffmann-Sammlung. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Lokal und regional geht es zwar etwas kleiner zu, aber nicht weniger intensiv. Dafür stand schon die Schau „Still Alive“ vor einem Jahr im Albertinum, die rund 65 Arbeiten vereinte. Um den Bogen nun aktuell zu schlagen: An den beiden Orten in Ostsachsen sind es zusammen etwas mehr. 40 im Kaisertrutz in Görlitz, 30 im Franziskanerkloster Zittau.

„Weltenwanderer“ im Dreiländereck

In Görlitz führt der Weg hinauf in die Galerie-Etage, die sich um einen Lichthof rundet. Keine einfache Ausstellungssituation, mit der man hier aber vertraut ist. Schon 2018 habe es ein erstes Vorgespräch zu dieser Schau gegeben, erzählt Kai Wenzel, Kunsthistoriker im Haus. Wichtige Punkte bei der Auswahl seien Migrationserfahrungen und Umbrüche gewesen, fügt er an. Das Dreiländereck, die aktuell noch einmal ganz anders in den Fokus gerückte Flüchtlingsfrage, die politischen Umwälzungen, die hier grenzüberschreitend passierten und natürlich ihre Spuren hinterließen – diese Mischung bereitet sozusagen den Boden für die Ausstellung, die noch dazu unter dem Titel „Weltenwanderer“ steht.

Quelle: Gerhard Richter 2022, Courtesy Sammlung Hoffmann, Berlin

Der erste Blick fällt auf eine Videoarbeit von Marina Abramovic. Ihr „Dragon Heads“ zeigt sie sitzend, während sich eine Würgeschlange um Kopf und Körper schlängelt. Später in Zittau wird ihre Arbeit „Lips of Thomas (Star on stomach)“ überraschend in einer Schublade gezeigt.

Starke Arbeiten polnischer Künstler

Was sich sofort auftut, ist die Fülle polnischer Künstlerinnen und Künstler, die nur ein paar Steinwürfe von der Grenze entfernt auch das dortige Publikum anziehen sollen, wie Wenzel einräumt. Natalia LL mit ihrer Fotoserie „Consumer Art“ und dem Blick auf die Frauen Anfang der Siebziger (der sich erst in jüngeren Jahren einem Wandel unterzieht, unterziehen muss), Teresa Muraks „Leibmaske“, die ihr dank Kressesamen buchstäblich am eigenen Körper wuchs, oder Jarsoslaw Kozlowskis „Recycled News 2“, die rot übermalte Seiten der Zeitung „Moskowskije Nowosti“ zeigt und damit auch eine ganz eigenartig anmutende Aktualität birgt, obwohl sie schon von 2014 datiert. Sie stehen stellvertretend für das starke Konvolut von Arbeiten aus unserem Nachbarland.

Quelle: SKD/Herbert Boswank

Für weitere slawische Momente sorgen unter anderen Sejla Kameric (die demnächst in Dresden eine eigene Schau bekommt) mit ihrem berühmten „Bosnian Girl“ sowie die Fotoserie „This could be a place of historical interest“ von Braco Dimitrijevic, in der der Künstler Plätze von größter Lapidarität wie ein Treppenhaus oder eine Telefonzelle durch den Titel in die Nähe einer geschichtlichen Bedeutung rückt. Und plötzlich steht die Frage im Raum: Wie anders soll Geschichte denn auch entstehen als dadurch, dass der Mensch ebensolche Zuschreibungen vornimmt? Die Antwort liefert Georg Herold, der der DDR-Fahne das Emblem nimmt. Es gibt aber auch leisere Töne wie die Zeichnung „Immigrants“ von Gerhard Faulhaber, die nach der Aufnahme einer Wärmebildkamera von Flüchtlingen entstand, die im Laderaum eines Lasters ihrem Schicksal entgegenharren.

Kunst-Konstellation durch historisches Gemäuer geprägt

Im Kulturhistorischen Museum Franziskanerkloster in Görlitz ist die Konstellation dagegen noch viel stärker durch das historische Gemäuer geprägt. „Wir sind hier meilenweit weg von einem neutralen Ausstellungsraum“, sagt Dorothée Brill, Leiterin der Schenkung Sammlung Hoffmann. Museumsdirektor Peter Knüvener spricht von einem „Auswahlprozess mit Diskussionen“. Er hat sich unter anderem für große Arbeiten von Sigmar Polke und Keith Haring entschieden. Im Heffterbau aus dem 15. Jahrhundert kann nicht einfach in die Wände gedübelt werden – also hängen die Bilder frei vom Gebälk.

In Zittau zieht Roni Horns „Deeps and Skies“ fast schon magisch an. Quelle: Oliver Killig/SKD

Im unmittelbar benachbarten Kirchenraum macht sich sofort das Blau von Roni Horns „Deeps and Skies“ bemerkbar. Der Besucher, der sich über den Glasblock beugt, schaut tatsächlich gleichzeitig in die Tiefe und in einen imaginären Himmel. Welcher Ort könnte besser geeignet sein?

Perfekter Begleiter fürs Zittauer Fastentuch

Und in Zittau machen sie selbst vor großen Begegnungen nicht Halt. Ihrem berühmten Fastentuch haben sie eine Arbeit des Österreichers Hermann Nitsch beigegeben, die jedoch nicht – wie häufig bei ihm – von Blutrot dominiert wird. Nitsch wird hier vielmehr zeichnerisch, wendet sich der Anatomie des Menschen zu, nimmt eine zarte Anleihe beim Letzten Abendmahl – und fertig ist der perfekte Begleiter des Fastentuchs.

Ausstellung „Weltenwanderer“ mit Exponaten der Sammlung Hoffmann in Zittau. Quelle: Oliver Killig/SKD

Weitere Exponate sind, Interventionen gleich, im Haus verteilt, die meisten in der Wunderkammer. Dem Sammelsurium aus Mitbringseln von einst erfolgreichen Zittauer Kaufleuten werden nun zeitgenössische Arbeiten beigestellt, wie drei übermalte Fotografien von Gerhard Richter. Unterhalb der Saaldecke bittet eine „Old Rose“ dezent um Aufmerksamkeit, die Yoshihiro Suda aus Magnolienholz gefertigt hat.

Etwas fremd: Fundstücke aus der DDR

Eine Etage tiefer wartet das in seiner Fülle umfangreichste Exponat, die Installation „Es war einmal...“ von Titus. Sie umfasst Fundstücke aus der DDR und nimmt sich fremd aus, weil solche Ansammlungen mittlerweile den Stellenwert von nostalgischem Ramsch einnehmen. Da hilft Brills Einwand, das die Bedeutung dessen in der Zeit seiner Entstehung liege, 1991. Damals war das Etikett DDR tatsächlich noch lange keins mit Weichzeichner.

Was für Besucher noch wichtig ist: Ein Ticket ermöglicht den Besuch beider Ausstellungen.

www.goerlitzer-sammlungen.de

www.zittau.de

Von Torsten Klaus