Gratis Klopapier bei Stefan Stoppok in der Reithalle Dresden

Dresden

Zuerst gab es einen Shitstorm – logisch im Deutschland dieser Tage, wenn jemand singt: „Lass sie alle rein“. Dann aber stieg Stoppoks neue CD „Jubel“ gleich in die Top-Ten der Albumcharts (ja, so etwas gibt es noch!) ein, Radiosender entdeckten die Scheibe ( MDR Kultur machte sie zur CD der Woche) und von tief im Westen, wo Stefan Stoppok herkommt (oder, im dortigen Zungenschlag: wechkommt) bis weit in den Osten, wo er jetzt in Dresdens Reithalle Straße E auftrat, jubeln die Leute.

Absolut spielfreudig und gut gelaunt

Zu recht, denn „Jubel“ spielt ganz weit vorn mit – nicht nur unter Stoppoks mittlerweile 18 CDs, auch nicht nur im Deutschrock, sondern generell. Das ist eine schlichtweg gelungene Verbindung von echten Anliegen, vermittelt mit komplexen, vielschichtigen, immer wieder auch witzigen Texten und guter, bodenständiger Musik. Eine Wohltat im Deutschland dieser Tage.

Aber Stoppok wäre nicht Stoppok, wenn er nur das Album vorstellen würde. Zunächst einmal bringt er komplett ungekünstelt und uneitel den Bezug zu seinem eigenen Leben. Lässt „When I’m 64“ von den Beatles einspielen, bevor er die Bühne betritt, fragt dann, warum er das wohl getan habe. Die Antwort aus dem Publikum folgt prompt in Form eines vielstimmigen „Herzlichen Glückwunsch!“ Vor reichlich zwei Wochen hatte Stoppok Geburtstag – das Strahlen hält. Und der Humor auch. Da wolle er doch den Abend mit einem passenden Song starten: „Wie schnell ist nichts passiert“. Und sie legen sich ins Zeug: Wally Ingram cool hinter der Schießbude, Sebel konzentriert an der Original-Hammond-Orgel, fast unbeteiligt mega-cool der längst-jährige Bühnengefährte Reggie Worthy am Bass. Absolut spielfreudig und gut gelaunt: Stefan Stoppok an E-Gitarre und Gesang. Serviert gleich das erste hübsche kleine Gitarrensolo, bevor er locker zu „Alles klar“ wechselt, ebenfalls ein Klassiker im Stoppok-Kanon.

Danach spricht er von einem „Wir-Gefühl“, das man tatsächlich inmitten der zumeist mittelalten, entspannten Zuhörer in der Reithalle haben kann, die liebevoll mitsingen. Er erwähnt das erste Mal das neue Album, spielt jedoch zunächst einen Song, den „meine Omma vor 20 Jahren geschrieben hat“ („Friss den Fisch“), verspricht dann „Jubel“-Käufern eine Rolle Klopapier als Draufgabe. Auf seinem T-Shirt, unter dem offenen, rotbunten Anzugjackett, ist das Wort „Unfug“ zu lesen. Einmal alle mitsingen bei „La Compostella“, dann endlich ist es soweit. Mit „Kein Update“ erklingt der erste Song von „Jubel“. Einer der eher spaßigen, wenngleich mit ernsten Untertönen.

„Geld oder Leben“, ebenfalls neu, klingt, als habe es das Lied immer schon gegeben. Ein absolut typischer Stoppok-Song. Während „Pack mit an“ die besondere Note des Albums hat, die man vielleicht mit altersweise beschreiben könnte, mit sanft-eindringlich. Das Stück ist langsam, die Melodie fast verhalten, startet mit einem Pling-Plang von Sebels Orgel. Und der Text? Ist auf eine Art pazifistisch-aufrührend, wahrhaft subversiv. Großartig. Stoppoks Gesangsstimme ist auf der CD weicher, versöhnlicher; live klingt da doch mehr von Schnoddrigkeit durch – geschenkt. Anrührend ist und bleibt es.

Guter thematischer Anschluss mit dem älteren „2 wunderschöne Augen“ – bei dem es eben darum geht, diese aufzuhalten, ein Schwenk in die Beziehungskistenverarbeitungskiste: „Sei nicht sauer mein Schatz, weil ich zuerst gegangen bin“ (später folgt noch sein Beitrag zum Weltfrauentag: „Du brauchst keinen Mann, du brauchst Personal“) und ein weiterer von „Jubel“ – ebenfalls bereits vor vielen Jahren „von meiner Omma schon geschrieben“. Ein schöner Rocker ist „100 Mio Follower“, und mehr noch eine Abrechnung mit den Millionen Dumpfbacken dieser Welt.

Stoppok-Konzerte sind lang

Das einzige Cover des Albums, „Wenn 2 (zueinander passen)“ von Freund Danny Dziuk, hat mit Stoppoks Nöl-Stimme einen herrlichen Tiefgang. Die Single, die man ihm rechts der Mitte so übel nahm, führt er mit ein paar für seine Verhältnisse sehr klaren Worten ein: „Es geht darum, die Probleme der Welt nicht weiter mit Hass und Ausgrenzung lösen zu wollen.“ Und wer dann auf den Text von „Lass sie rein“ hört, der nimmt vor allem wahr, dass hier Menschen beschrieben werden. Einzelne, gequälte, verzweifelte Menschen, die Hilfe brauchen. Und wie die Vier auf der Bühne das live präsentieren, das ist noch berührender als auf CD. Da ist die Gänsehaut sofort da. Und danach gibt es Jubelrufe.

Es ist ein Stoppok-Konzert. Und Stoppok-Konzerte sind lang. Dieses hält sich mit reichlich 90 Minuten bis zum Ende des regulären Sets da sogar noch im Rahmen. Aber natürlich gibt es nach einem etwas lieblos, mit recht wenig Drive servierten „Dumpfbacke“ noch drei Zugaben. Von denen zwei sogar selbst im Stillen gewünschten waren: Das rotzfreche „Verjubeln“, seines Zeichens Opener von „Jubel“, und das ewig-schöne „Aus dem Beton“. Sogar wenn Stoppok hier patzt und den Text vergisst – wenn die Menge ringsherum dafür die Zeilen des melancholischen Liebeslieds singt, passt das auch. Wir-Gefühl und so.

Von Beate Baum