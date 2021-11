Dresden

Unter dem Titel „Gott ist unsre Zuversicht“ wird am Mittwoch, 17 Uhr zum Jubiläumskonzert „25 Jahre Sächsisches Vocalensemble“ mit Werken von Johann David Heinichen in die Dresdner Annenkirche eingeladen. Hier war am Buß- und Bettag 1996 auch das Gründungskonzert des Chores zu erleben. Seitdem gelingt es dem Ensemble „stets aufs Neue, Klang-Intensität und Klang-Schönheit miteinander zu verbinden“ – wie Matthias Herrmann in seinem Grußwort zum Jubiläum hervorhebt: „Von Anfang an besteht das Sächsische Vocalensemble aus einer Stammbesetzung von ca. 20 Sängerinnen und Sängern, kann sich aber mühelos auf kleiner oder größer besetzte Werke einstellen. Die Tradition, ausgewählte Soli von Ensemblemitgliedern singen zu lassen, spricht für das hohe Niveau, während zu Oratorien- und Kantaten-Aufführungen Sängerinnen und Sänger aus allen Himmelsrichtungen verpflichtet werden.“

Kantaten von Hofkapellmeister Heinichen

Am diesjährigen Buß- und Bettag stehen fünf Kantaten von Johann David Heinichen auf dem Programm. Damit setzt Matthias Jung – Gründer und Leiter des Sächsischen Vocalensembles – seine Aufführungen von Kompositionen sächsischer Hofkapellmeister fort: „Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Vokalmusik der mitteldeutschen Kulturlandschaft des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Musik Heinichens war bereits mehrfach Gegenstand unserer musikalischen Arbeit – zuletzt bei der Tagung der IAML (International Association of Music Libraries), wo ich eine Vesper aus Psalmen und Hymnen zusammengestellt hatte. Nun kam der Hinweis von Gerhard Poppe auf das interessante Feld der voritalienischen Kantaten Heinichens, das bisher wenig erhellt bist.“

Konzert mit Batzdorfer Hofkapelle

Es geht um Heinichens Kirchenmusikwerke auf deutsche Texte aus der Zeit vor seiner Italienreise. Die Manuskripte stammen hauptsächlich aus den bekannten Sammlungen Bokemeyer und Grimma. Unter Jungs Leitung musiziert der Chor in der Annenkirche gemeinsam mit der Batzdorfer Hofkapelle und den Solisten Magdalena Harer (Sopran), Bernadette Beckermann (Alt), Tobias Hunger (Tenor), Felix Schwandtke (Bass).

Feier verschoben, Konzerte finden statt

Obwohl coronabedingt die Jubiläumssaison des Vocalensembles in den Herbst verschoben werden musste, konnten alle geplanten Programme bisher erklingen. Aufgrund der aktuellen Situation sei aber „eine Zurückhaltung des Konzertpublikums, ein verändertes Konzertverhalten zu konstatieren“ – so Jung. Angesichts der Vielzahl und Dichte der selbst veranstalteten Konzerte herrsche beim Chormanagement „erhöhte Betriebsamkeit bis zur Überforderung aufgrund der zusätzlichen und sich ändernden Schutzmaßnahmen“. Zu bewältigen sei dies dank ehrenamtlicher Unterstützung. Das ausgiebige Feiern des Jubiläums auch mit den ehemaligen Ensemblemitgliedern, musste ins kommende Jahr verschoben werden.

2022: Schütz, Distler, Schumann

Dann wird es beim Sächsischen Vocalensemble um die Jubilare Heinrich Schütz und Hugo Distler gehen. Darüber hinaus steht 2022 eine erneute Zusammenarbeit mit dem Komponisten Bernd Franke an, die Heinichen-Kantaten sollen produziert und die Reihe der Schumann-Ehrungen fortgesetzt werden: „Wir werden eine Publikation mit Schumann-Wegen und musikwissenschaftlichen Kommentaren zu den von uns mit Medallions markierten Orten herausgeben, und auch eine musikalische Ehrung ist vorgesehen“, verrät Matthias Jung.

Chöre mit Nachwuchssorgen

Befragt nach seinen momentanen Erfahrungen in der Chorarbeit mit einem grundsätzlichen Blick auf die Chorlandschaft, sieht er vor allem Probleme, was den musikalischen Nachwuchs betrifft: „Die hiesige Chorszene scheint sehr robust und hat sich auch durch die Zeit der Online-Proben nicht zerstören lassen. Am meisten leiden Kinder- und Jugendchöre, da der lebenserhaltende Nachwuchs nicht in gleichem Maße wie zuvor gewonnen wurde und ein erheblicher Ausbildungsrückstand zu verzeichnen ist. Hier ist jegliche Form der Werbung für die Möglichkeiten der musikalischen Erziehung in Chören wichtig. Nur ziehen die Eltern momentan eher ihre Kinder aus der Öffentlichkeit zurück. Natürlich ist das Chorsingen nicht allein von musikalischer Bedeutung und auch deshalb versucht jeder Chor, unter Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen seine Proben so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Ich probe momentan unter Einhaltung von Abständen und dem Nachweis der 3G-Regeln. Das wird sich sicher auch sehr schnell verschärfen.“

Höhepunkte aus 25 Jahren

Rückblickend auf ein Vierteljahrhundert Sächsisches Vocalensemble, bleiben Jung u. a. die erfolgreiche CD-Produktion der Bach-Motetten (Cannes Classical Award) und die letzte der inzwischen vier Japan-Tourneen in besonderer Erinnerung, die ihn mit dem Chor auch in das durch die Erdbeben-Katastrophe von 2011 zerstörte Küstengebiet im Norden der Hauptinsel Honshu führte.

Zwei neue CDs zum Jubiläum

Mit Vorfreude verweist er auf zwei CD-Aufnahmen, die zu den Früchten der aktuellen Jubiläumssaison gehören. So soll noch in diesem Kalenderjahr „Weihnachtsmusik des 17. Jahrhunderts aus der Landes- und Fürstenschule in Grimma“ mit Werken u. a. von Schelle, Rosenmüller, Erlebach erscheinen. Und für 2022 ist eine CD mit Chormusik und Soloinstrumenten angekündigt, die das Vocalensemble gemeinsam mit Alexandra Soumm (Violine) und Isang Enders (Violoncello) aufgenommen hat. Sie enthält Werke von Nystedt, Vasks, Buchenberg und Tavener.

Von Silke Fraikin