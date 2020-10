"Girl in the Machine“ hatte im Projekttheater Dresden Premiere

Dresden

Ein Mann macht einer Frau ein Geschenk – und gefährdet damit die Beziehung. Denn es ist nicht irgendein Präsent. Es ist ein Programm, das den Anwendern Entspannung und Ruhe verschaffen soll. Doch dieses Programm, diese Form von Künstliche Intelligenz, lernt und stellt schließlich die ultimative Frage: „Wollen Sie ewig leben?“ Die Lösung dafür: Das irdische Dasein, den Körper aufgeben und in Zukunft nur noch in der virtuellen Welt leben.

Auftakt zum mehrjährigen Projekt „Willkommen in der Matrix “

„Die Verheißung des Programms ist eine sehr glückliche. Ein Leben ohne Schmerzen, ohne Probleme, ohne Tod“, erklärt der Regisseur des Stücks, Arne Retzlaff. „Das ist eine unendliche Versuchung, schon fast im philosophischen Sinne. Auf der anderen Seite zerstört es die Paarbeziehung und unser gesellschaftliches Zusammenleben. Im Stück gibt es viele, die diese App nutzen. Es wird zum gesellschaftlichen Problem, weil immer mehr Tote auf der Straße liegen, die sich mit ihrem Bewusstsein in diese Matrix begeben“, erläutert der 60-Jährige.

Retzlaff war etwa 20 Jahre lang Schauspieldirektor an verschiedenen Theatern in Sachsen, hat in den 1980er-Jahren selbst Schauspiel studiert. Seit ein paar Jahren arbeitet er als Regisseur sowohl an staatlichen Theatern als auch in der freien Szene. Zusammen mit der freien Theatergruppe Meridian Dresden, die Retzlaff verantwortet, und in Kooperation mit dem Projekttheater Dresden entstand das mehrjährige Projekt „Willkommen in der Matrix“, an dessen Anfang das Stück „Girl in the Machine“ der schottischen Autorin Stef Smith steht und das nun in Deutschland erstmals zur Aufführung kommt.

Schüler des Vitzthum Gymnasiums Dresden im Video

Die Geschichte von Smiths Paar kombinieren Retzlaff und sein Team aber mit zwei weiteren Elementen. Zum einen erzählt die 78-jährige Schauspielerin Ursula Schucht von ihrer nahezu technikfreien Nachkriegskindheit in der Nähe von Berlin. Zum anderen kommen in mehreren Sequenzen acht Schüler der Klasse 10d des Vitzthum Gymnasiums Dresden zu Wort. Sie berichten in selbst hergestellten Videos von ihrem Umgang mit Medien und wie sie sich ihr Leben im Jahre 2040 vorstellen. So versucht sich das Team an einem Brückenschlag über hundert Jahre, die „musikalischen Strukturen“ dafür hat André Obermüller geschaffen.

„Es geht um Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Demokratie. Es gibt da viele Beispiele, die positiv sind“, resümiert Retzlaff. Auf der anderen Seite sei aber zu fragen: „Inwieweit greift diese Künstliche Intelligenz in unser Leben ein und inwieweit wird sie genutzt zur Überwachung, zur Effektivierung von Verkaufsstrategien, zur Kriegsführung? Also in welchem Maß gefährdet sie unser demokratisches Grundsystem?“ Antworten können sich Zuschauer beim Besuch des Stücks gern selbst geben.

Weitere Aufführungen Freitag und Samstag (20 Uhr) sowie am Sonntag (18 Uhr) im Projekttheater Dresden

Von Nadine Faust