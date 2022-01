Meißen

Ungläubig haben einst Jugendliche und junge Erwachsene gestaunt, als sie die frühen Lieder von Gerhard Schöne hörten: So viel Anspielungsreichtum und Doppelbödigkeit, so viel Güte auch und musikalische Aufklärung, das sollen die Zensoren in der real existierenden Amiga-Republik erlaubt haben? Die überhörten doch sonst angeblich nichts, was irgendwie widerständig klang?!

„Spar Deinen Wein nicht auf für morgen“ ist für zahlreiche Menschen ein Schlüsselerlebnis gewesen. Wer mit „Kinderland“ aufgewachsen ist oder einschlummerte, ist noch einen Schuh jünger, und spätestens bei „Menschenskind“ saßen die Generationen vereint um den Schallplattenspieler und haben a) gestaunt, b) sich gefreut und c) sehr rasch mitgesungen.

1952 in Coswig als Pfarrerssohn geboren

An Gerhard Schöne, den 1952 in Coswig geborenen Pfarrerssohn, haben zig-tausende Menschen ihre ganz persönlichen Erinnerungen. Sei es aufgrund vieler Schallplatten und Bücher, sei es durch erlebte Konzerte, sei es wegen Zufallsbegegnungen. Es konnte geschehen, dass man irgendwo in einem Nachtzug saß und dort auf einen Mann mit halblangem Haar unterm Hut und einer Gitarre traf. Und schon kam man mit Gerhard Schöne ins Gespräch, erfuhr, wo er grad aufgetreten war, wo die nächsten Konzerte stattfinden würden oder ob er grad auf dem Weg nach Hause sei.

Schönes Lieder sind schöne Lieder, da gibt es kaum eine Ausnahme. Schön, weil ehrlich. Schöne, weil unbestechlich. Das hat der Barde in der Ideologie-Diktatur ebenso gehalten wie unterm Diktat der heutigen Geldwelt. Dafür wird er von jenen, die mit ihm gealtert sind, ebenso geliebt wie von den Nachgeborenen, die er mit seiner Offenherzigkeit erreicht und ein klein wenig immun macht gegen das Glatte, das Oberflächliche, Kalte. Gerhard Schöne ist immer ein leiser Rebell gewesen, wie es in einem Film über ihn heißt, und das ist er bis heute geblieben. Ein geradliniger Künstler, der freilich nicht nur für seine Kinderlieder Berühmtheit erlangte, sondern für die tiefe Wahrhaftigkeit seines gesamten Œuvres. Zu DDR-Zeiten schon sang der Liedermacher gegen die Umweltzerstörung an, die ja stets eine Weltzerstörung war und ist.

Gerhard Schöne ist stets authentisch geblieben

Ein DDR-Relikt aber ist Gerhard Schöne ganz bestimmt nicht. Sein Lied „Mit dem Gesicht zum Volke“ gab zwar der großen Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz den treffenden Titel, und im Gegensatz zu zahlreichen selbsternannten Widerständlern ist Gerhard Schöne stets authentisch geblieben, doch gegen verordnete Anpassung wehrt er sich auch heute noch. Als leiser Rebell mit seiner nun nicht mehr so ganz jugendlichen Stimme.

Der Bart und das Kopfhaar sind grau geworden. Oberhalb der Stirn ist der Schopf schon ganz ausgegangen, darum trägt er meist einen Hut. Die verbliebenen Haare lässt er wachsen. Rebellisch und wie aus Trotz gegen das unvermeidliche Altern. Dabei wirkte Gerhard Schöne doch stets wie ein Berufsjugendlicher. Dass er nun schon seinen 70. Geburtstag begehen kann, dürfte wohl vor allem das mit ihm gealterte Publikum verschrecken.

Wie jugendlich dieser bekennende Familienmensch auch heute noch wirkt, hat er – neben seiner Kunst – vielleicht den fünf Kindern zu verdanken, die Ruhe und Stillstand nicht zulassen. Im Anwesen am Stadtrand von Meißen lebt die große Familie nah an der Natur – und mit Schafen, die zwar den Rasen kurz halten sollen, aber nie zum Schlachten gedacht sind.

Ein singender Erzähler will Gerhard Schöne sein. Ein vielsagender Sänger ist er geblieben, der Liedermacher und Geschichtenerzähler.

Von Michael Ernst