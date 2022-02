Dresden

Wenn sich der Lebenskreis zu schließen beginnt, liegt der Versuch nahe, die in ihm erprobte Ordnung auf ihre Zukunftsfestigkeit zu prüfen. Jener Drang nach selbstbestimmter Konstanz und intendierter Dauer betrifft dabei längst nicht nur singuläre Künstlerpersönlichkeiten. Diese aber in besonderer Weise, denn die Gefahren unklarer Verhältnisse vermochten schon so manches bedeutende Werk nach dem Tod des Künstlers durch rivalisierende Interessen und ausufernde Erbauseinandersetzungen in das Chaos des Markts zu stürzen.

Sensibler Kritiker des eigenen Marktes

Den angeblichen Regulierungskräften des Kunstmarkts hat Gerhard Richter immer misstraut. Paradoxerweise, mag man meinen, denn in den Rankings des Kunstbetriebs gilt er seit seinem beginnenden Aufstieg ab Ende der 1970er Jahre als bedeutendster, teuerster oder relevantester Maler der Gegenwartskunst, gar als ein „Picasso des 21. Jahrhunderts“, um im verschwurbelten Jargon der Superlative zu bleiben. Es ist indes unbestreitbar: Der „große Zweifler“ und „sensible Perfektionist“, wie ihn das gehobene Feuilleton seit langem charakterlich zu fassen sucht, ohne dem Menschen hinter den Bildern dabei wirklich nähergekommen zu sein, war und ist einer der Marktgiganten im weltweiten Kunstsystem.

Nicht ernsthaft in Frage kann in diesem Kontext stehen, dass Gerhard Richters Galeriepreise und Auktionserlöse zur Überhitzung des Systems wie zur Steigerung seines Prestiges gleichermaßen beigetragen haben. Um so mehr mag es überraschen, dass der Maler nun im hohen Alter vieles dafür tut, die Eigentumsrechte der ihm verbliebenen Werke wie auch die Deutungshoheit über diese nicht aus der Hand zu geben. Dieser leise verlaufende, aber durchaus spektakuläre Prozess vollzieht sich, in dem er mit einem beachtlichen juristischen Aufwand seine ihm verbliebenen Arbeiten „dem Kunstmarkt entzieht“, wie das Dietmar Elger, Leiter des Dresdner Gerhard-Richter-Archivs, lapidar bezeichnet – so als wäre diese Praxis einer monetären Entsagung immer schon der generöse Normalfall in seinem Künstlerleben gewesen.

Berlin hat Vorrang

Nachdem Gerhard Richter 2017 sein letztes Bild gemalt hatte (Abstraktes Bild, 952-4), bemüht er sich um eine nachhaltige Ordnung seiner vorletzten Dinge. Für diesen „Lebenstraum“ gründete der Künstler eine eigene Stiftung, in die er bislang 67 Bilder und Objekte sowie ein Konvolut von 60 übermalten Fotografien einbrachte. Das künstlerische Kernstück bildet der vierteilige „Birkenau“-Zyklus (2012), zweifellos ein Hauptwerk, basierend auf Fotoaufnahmen, die Gefangene aus dem KZ Birkenau unter Lebensgefahr herausbringen konnten. Im letzten Jahr wurde dann öffentlich, dass dieses Konvolut fortan in Berlin zu sehen sein wird – und nicht in Dresden, wie mancher zu hoffen glaubte.

Dabei hatten sich die Staatlichen Kunstsammlungen durch die bereits 2005 erfolgte Einrichtung zweier permanenter Ausstellungsräume und die Gründung des Richter-Archivs 2006 mächtig ins Zeug gelegt und zudem in der vergangenen Woche mit dem sechsten Band die Vollendung des Werkverzeichnisses verkünden können. Gesichert durch einen langfristigen Leihvertrag zwischen der Gerhard Richter Kunststiftung und der Stiftung Preußischer Kunstbesitz werden die Arbeiten ab 2023 von der Nationalgalerie in Berlin kuratorisch betreut. Von dort können diese dann auch, etwa nach Dresden, verliehen werden. Nach der Fertigstellung des umstrittenen Museums des 20. Jahrhundert der Architekten Herzog & de Meuron, die nicht vor 2027 erwartet wird, bilden sie den Grundstock für die Präsentation des Lebenswerks. Im neuen Berliner Museum erhält Gerhard Richter einen der vier anchor rooms, monografische Säle, die neben dem Dresdner Maler nur Joseph Beuys, Rebecca Horn und der Britin Sarah Morris vorbehalten sind.

Neue Ausstellung im Albertinum

Es ist wohl das tiefmenschliche Credo eines geordneten Übergangs mit symbolhaften Akzenten, das die jüngsten Aktivitäten des Malers bestimmt. Das macht ebenso die gerade eröffnete Ausstellung zum 90. Geburtstag im Albertinum deutlich (siehe DNN vom 5./6. Februar). Wenn der in Köln lebende Künstler aus gesundheitlichen Gründen selbst auch nicht zur Eröffnung kommen konnte, so führte er doch bei dieser Exposition als sein eigener Kurator penibel Regie. Offenherziger und persönlicher hat man Gerhard Richter noch nicht erleben können.

Wer etwa auf das 1996 durch subtile Verwischungen in eine Sphäre scheinbarer Unschärfe gesetzte Selbstbildnis des Künstlers schaut, das er, fast versteckt, neben der Durchgangstür platzierte, wird mit der uneitlen Antizipation des unausweichlich Kommenden konfrontiert. Der für Richter so typische anteilnehmend-skeptische Blick fällt dabei von der Malerei auf die um ihn versammelte Familie. Mit Ausnahme von Porträts seiner beiden ersten Ehefrauen sind hier, wie in einer halböffentlichen Konferenz, alle versammelt. Da finden sich Bilder der Tochter Betty aus erster Ehe und berührende Porträts seiner Kinder Moritz, Theo und Ella, die teils zusammen mit ihrer Mutter, Richters dritter Ehefrau Sabine Moritz, zu sehen sind, welche seine letzte Studentin an der Düsseldorfer Kunstakademie gewesen war.

Offenheit und Tragik

Diese ungewöhnlich offene Konstellation persönlicher Nahbeziehungen markiert einen deutlichen Kontrast zu den patriarchalen Machtposen, in denen sich viele Künstlerstars seiner gesamtdeutschen Generation in Ost und West lange Zeit gefielen. Über die Inszenierungen der Malerfürsten, ob diese sich nun im globalkapitalistischen oder staatssozialistischen Habitus vollzogen, scheint die Zeit hinweggegangen. Jenem eitlen Spiel in den Kulissen der Macht von Politik und Markt hat sich Gerhard Richter zumeist verweigert. Dennoch bleibt die von ihm konzipierte Nachordnung, die auf eine kontrollierte Umsetzung des Künstlerwillens hinausläuft, eine Konstruktion mit beschränkter Haftung.

Wer wüsste das nicht besser als der Künstler selbst. Es war der Journalist Jürgen Schreiber, der 2004, ungefragt und vollends unabhängig, die Welt der inzwischen weltbekannten Richter-Bilder mit denen der verdrängt-vergessenen Biografien des Bildpersonals in eine Beziehung setzte. Es zeigte sich mit brachialer Kraft, dass Gerhard Richters Schwiegervater, Professor Heinrich Eufinger, Direktor der Städtischen Frauenklinik in Dresden-Friedrichstadt, als NS-Arzt an Zwangssterilisationen beteiligt gewesen war. Zur tragischen Dimension trug bei, dass Richters Tante Marianne Schönfelder, die er 1965 in seinem berühmten Bild „Tante Marianne“ in liebevoller Hinwendung zum damals gerade einmal vier Monate alten Maler porträtiert hatte, selbst zu den Todesopfern der Euthanasieverbrechen gehörte. Die Dresdner Familienmitglieder, welche Gerhard Richter in den 1960er Jahren ohne Wissen um das verbundene Schicksal porträtiert hatte, schienen nach der Enthüllung von den Leinwänden in die Abgründe des realen Lebens herabzusteigen. Seine Bilder zeigten nun nicht mehr nur die nach Familienfotos entstandenen Szenen, sondern ihr bis dahin tabuisiertes Kontergesicht.

Diese souveräne Erfahrung hat Gerhard Richter im Umgang mit den in den Bildern unbewusst verborgenen Wahrheiten gemacht. Seit den Offenbarungen jener tragischen Dresdner Familiengeschichte setzte er sich schonungslos den Unschärferelationen eigener Erinnerungskonstruktion aus. Zug um Zug fand er unter Schmerzen zu seinen Ursprüngen zurück. Seine Haltung zu seinem in der DDR bis zu seiner Flucht in den Westen im März 1961 entwickelten Frühwerk wurde nachvollziehbar, indem er es nicht hinter Tabuisierungen verbarg, sondern kontextualisierte.

Trotz aller gelingenden Absicherungen des künstlerischen Erbes zeigen sich am Lebenskreis dieses großen Malers die in seinem Porträt bereits eingeschriebenen Momente von Zweifel, Ahnung und Unwägbarkeit. Es gilt eben auch in diesem Fall – die Anfänge des Künstlers gehen als gärende Anmaßung durch, das Alter des Künstlers hingegen bleibt das eigentliche Abenteuer.

Von Paul Kaiser