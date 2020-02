Gerhard Richter – 70 neue Zeichnungen 2017 bis 2020 im Albertinum Dresden

Dresden

Man muss kein Gerhard-Richter-Fan sein, um an dieser Ausstellung von 70 neuen Zeichnungen des Künstlers Gefallen zu finden. Auf extra zugeschnittenen, relativ kleinen Formaten außerhalb der üblichen DIN-Größen lässt Richter seiner Fantasie und seiner Hand freien, gleichwohl präzisen Lauf.

Zarte Bleistiftlinien werden gesetzt, auch Punkte, Zacken, Schraffuren. Per Radiergummi entstehen Grauschattierungen. Eins folgt aus dem anderen, um am Ende abstrakte Kompositionen zu bilden, die – vielleicht ungewollt – durchaus Assoziationen an Reales wecken: an Raumsituationen, aber auch an Landschaftliches, etwa ein Stück Fluss, in dem sich Bäume spiegeln, oder an einen Kopf.

Etwa die Hälfte der Blätter ist farbig. Neben dem Grau und Schwarz des Graphits kamen Farbstifte und Fettkreiden zum Einsatz. Mal entstanden nur zarte Akzente, etwa in hellblau oder lila, mal kann die Farbe aber auch den leuchtenden i-Punkt bilden, wie bei einigen Blättern mit Gelb und/oder Orange. Und natürlich entsteht dadurch eine zusätzliche Dimension und Komplexität.

Gerhard Richter, 27.11.2018, 2018 Bleistift auf Papier, 230 x 230 mm, Leihgabe aus Privatbesitz, Staatliche Kunstammlungen Dresden, Gerhard Richter Archiv. Quelle: SKD

Die Zeichnungen sind mit Daten zwischen dem 15. 11. 2017 und dem 15. 5. 2019 betitelt, wobei dies nicht unbedingt der reale Entstehungszeitpunkt war, aber so eine Gliederung in Werkblöcke entsteht. Ein Datum ist allerdings echt: Das gilt für die zwei mit 1. Januar 2020 bezeichneten Blätter. Mit der Präsentation der neuen Zeichnungen macht das Gerhard-Richter-Archiv dem Künstler ein schönes Geschenk zum 88. Geburtstag am morgigen Sonntag. Wie Direktor Dietmar Elger beim Pressetermin noch anfügte, wird es in absehbarer Zeit auch ein Buch dazu geben.

■ Gerhard Richter: Neue Zeichnungen 2017 bis 2020. Ausstellung des Gerhard Richter Archivs, Albertinum, 1. OG, bis 3. Mai

■ täglich 10 bis 18 Uhr (Mo geschlossen)

Von Lisa Werner-Art