Gelungen: „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ am tjg Dresden

So kann man die Bühnenfassung eines Romans überzeugend angehen! Der immer häufigere Rückgriff der Theater auf literarische Vorlagen – aus Mangel an zeitgenössischen dramatischen Texten? – gelingt selten. Meist entstehen entweder eine unbefriedigende Illustration des Textes oder eine szenische Lesung. Die Gefahr schien auch im Dresdner Theater Junge Generation gegeben. Ein Buch wie Manja Präkels „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ könnte zu plakativer Darstellung oder reißerischer Drastik verführen.

Wenn aus Jugendfreunden plötzlich Gegner werden

Doch Textfassung und Regie von Nils Zapfe gewinnen dem 2018 mit dem Jugendliteraturpreis und dem Anna-Seghers-Preis geehrten Roman tatsächlich eine neue Dimension ab. Nicht die teils komischen, teils erschütternden Szenen werden nachgespielt, sondern das jeweilige Flair und das innere Erleben der Hauptfigur Mimi wird überhöht und atmosphärisch vermittelt. Allein schon ästhetisch überrascht das. Der Zuschauer wird nicht mit dem teils brutalen Geschehen bombardiert, sondern muss sich auf feine Nuancen einlassen. Auch vierzehnjährige tjg-Besucher könnten dazu in der Lage sein.

Die autobiografisch geprägte Romangeschichte der zur Premiere anwesenden Manja Präkels aus ihrem brandenburgischen Geburtsort Zehdenick wird zwar linear erzählt. Es ist eine typische Geschichte Heranwachsender in der DDR, wenn sie nicht renitenten Elternhäusern entstammten und etwa in der kirchlichen Nische ein Habitat fanden. Der Präkels-Jahrgang 1974 geriet parallel zur Zeit der individuellen Pubertätswirren zusätzlich in die Phase tief greifender gesellschaftlicher Verwirrung, die bei allem Lobpreis der Revolutionshelden von 1989 hartnäckig vergessen wird.

Die Autorin schildert diese Phase der Wendungen, als nicht nur aus Jugendfreunden plötzlich Gegner wurden, sondern sich auch die erwachsenen einstigen gemeinsamen dagegen Seienden plötzlich in divergierenden Lagern wiederfanden. Mimis Jugendfreund Oliver, mit dem sie früher heimlich Mutters Schnapskirschen futterte, nennt sich plötzlich Hitler und führt eine braune Jugendgang. Wie in einer national befreiten Zone kontrollieren Neonazis Submilieus der Kleinstadt.

Ästhetisch komplex, subtil und artifiziell

Diese Vor- und Nachwendeentwicklung also wird ziemlich vorlagengetreu erzählt. Aber wie! Statt zahlreicher Rollenzuschreibungen tritt sozusagen eine vierköpfige lebende Skulptur auf, eine kollektive Mimi, die in der Ich-Form vom Erlebten und Beobachteten berichtet. Die vier Spielerinnen verschmelzen anfangs zu einer Einheit, sprechen chorisch, bewegen sich synchron. Gemeint sein könnten Kindheits- und Jugendbilder einer als homogen empfundenen Umgebung. Nach und nach treten die kontrolliert und genau spielenden Vier auch einzeln hervor, sprechen entweder die Mimi-Berichte verteilt oder spielen für kurze Passagen tatsächlich eine Rolle. Zum Beispiel eine Parodie auf Helmut Kohl, aber auch einen zur makabren Show gesteigerten Nazi-Überfall.

Einheitliche schwarze Anzüge unterstreichen die letztliche Einheit dieser Vierfach-Mimi. Sie bleibt auch erhalten, wenn kurze Dialoge von anderen kommentiert werden, wenn bei Monologen die anderen drei im Freeze verharren, wenn simultan verschiedener Text gesprochen wird. Die gestische Übersteigerung von Textpassagen wirkt nie aufgesetzt.

Die Ausstattung von Konstanze Grotkopp und Jasna Bosnjak schafft nachdenkliche Bilder, ja Bilderrätsel. Der Bühnenraum ist mit einer vorderen Schräge und einem hinteren Podium noch relativ einfach gehalten. An einem Glaskasten, nur einmal als Raum der Trauer nach einem Überfall genutzt, prangt eine verstümmelte Leuchtschrift. Man kann sie mit etwas Phantasie als „Alles für Deutschland“ decodieren.

Vor allem im ersten Teil bestimmen endlose und aus allen Winkeln gekramte weiße Gardinen oder Schleier den Raum. Anfangs wie Zeichen der Unschuld und Jungfräulichkeit erscheinend, werden sie nach und nach zu einem Labyrinth der Lebenswege und Begegnungen verknüpft, ehe sie infolge der Katastrophen wieder vollständig entknotet werden. Auch das Dauerlicht bleibt weiß, wechselt nur die Farbtemperatur.

Im Vergleich zur thematisch sehr ähnlichen Bühnenfassung von Lukas Rietzschels „Mit der Faust in die Welt schlagen“ am Dresdner Staatsschauspiel wirkt die tjg-Inszenierung von Nils Zapfe ästhetisch komplexer, subtiler und artifizieller. Den Stress der finalen Proben, auch durch einen kurzen Krankheitsausfall von Marie Thérèse Albrecht bedingt, merkte man ihr, Gina Markowitsch, Susan Weilandt und Lola Mercedes Wittstamm nicht an. Man bemerkte auch nicht, wo die gekürzte Viertelstunde gegenüber den angekündigten hundert Minuten fehlte. Der etwas hoppla wirkende beschleunigte Schluss war jedenfalls so vorgesehen.

