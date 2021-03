Geld für freie Kultur: Auszahlungsstopp in Sachsen ist wieder aufgehoben

Dresden

Eine Kontroverse um weitere Zahlungen aus dem sogenannten Corona-Bewältigungsfonds des Freistaates Sachsen scheint beigelegt. Am Donnerstag hatten zwölf Landeskulturverbände in einem offenen Brief an den Landtag und die Staatsregierung appelliert, einen Auszahlungsstopp aufzuheben und den Fonds aufzustocken. „Wir halten es für eine grundsätzlich politische Entscheidung, ob der Freistaat in dieser Krisensituation alle Möglichkeiten nutzt, um die Strukturen seiner freien Kulturszene zu schützen“, hieß es in dem Schreiben der IG Landeskulturverbände Sachsen. Seit dem Beginn des Jahres würden keine Hilfen über das Härtefall-Programm mehr ausgereicht, obwohl die Durchführung ursprünglich bis November 2021 geplant gewesen sei.

Kulturträger sollen nicht insolvent gehen

Sachsens Regierung hatte dieser Forderung wohl aber bereits entsprochen. „Ich bin sehr froh, dass das Sächsische Kabinett den Bindungsstopp für die Härtefälle-Richtlinie Kultur am Dienstag aufgehoben hat, so dass wieder Gelder aus der Richtlinie ausgezahlt werden können“, ließ sich Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) auf DNN-Anfrage n einer Mail aus ihrem Ministerium zitieren. Es sei ihr „sehr wichtig, die freie Kulturszene und die freien Träger weiterhin bestmöglich zu unterstützen“.

Der Soforthilfe-Zuschuss dient laut IG der schnellen Abwendung von Liquiditätsengpässen, damit keine freien Kulturträger pandemiebedingt insolvent gehen. Die Beantragungen liegen den Angaben zufolge im Schnitt bei rund 20 000 Euro. Sie dienen hauptsächlich dazu, laufende Fixkosten weiter finanzieren zu können und digitale Kulturangebote zu ermöglichen.

Kleine Kulturveranstalter schützen

„Mit den bisher ausgereichten 30 Millionen Euro ist viel erreicht worden, um die gewachsene Kulturlandschaft in ihrer Substanz zu erhalten und sichtbar zu machen“, schrieben die Verbände. Nach Corona würden es vor allem die kleinen und wendigen Kulturveranstalter sein, die schnell öffnen könnten und wieder so etwas wie Normalität und Begegnung ermöglichten. Sie müssten geschützt werden.

Noch im November war die sächsische Förderung „Härtefälle in der Kultur“ bis Ende 2021 verlängert worden. Kunst- und Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft, die von der Corona-Krise betroffen sind, konnten demnach Anträge auf Förderung nach der Richtlinie „Corona-Härtefälle Kultur“ bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) stellen.

Von Torsten Klaus