Dresden

Im Privaten, im Internet, in der Kunst und in der Welt – Gefühle und Emotionen sind allgegenwärtig, in ihrer Präsenz oder auch in ihrer Abwesenheit. Die aktuelle Ausstellung „Gefühle (r)aus! Glocal Emotions“ in der Motorenhalle des riesa Efau wagt sich auf dieses schier unerschöpfliche Feld und vereint 21 künstlerische Positionen zu einer emotionsstarken Tour de Force.

Spannungsfeld zwischen privaten und global relevanten Emotionen

Direkt im Eingangsbereich haben die beiden Kuratoren Denise Ackermann und Frank Eckhardt geschickt mit den ersten Arbeiten das Spannungsfeld zwischen privaten und global relevanten Emotionen aufgemacht. Fast stolpert man über das flache, rot gefärbte Becken des Künstlers Lukas Schneeweiß, über dessen leicht gekräuselter Wasserfläche der Schriftzug „These little moments with you“ schwebt. Rot ist nun sicher die gefühlsstärkste aller Farben, die für Liebe und Gefahr gleichermaßen steht. So wie auch diese kleinen Momente mit „Dir“ oder „Euch“ inniges Vertrauen, aber auch tiefes Unbehagen auslösen können – denn schließlich kann aus dem leichten Wellenkräuseln des darunterliegenden Wassers auch schnell eine überschwappende Welle werden.

Derart eingestimmt, kommt die partizipative Arbeit „OpenGuitar“ von Fernando Bravo in der gemütlichen Sitzecke hinter dem Empfang gerade recht. Auf einer E-Gitarre, die so einfach konstruiert ist, dass sie Kinder in Workshops selbst zusammenbauen können, können die Besucher Klänge erzeugen, die auf dem angeschlossenen Bildschirm eigene Bildwelten kreieren. So kann jeder ganz unmittelbar erleben, welchen Einfluss Musik auf die emotionale Wahrnehmung von visuellen Informationen ausübt.

Die Videoarbeit der Künstlerin Aysha E Arar wirft den Besucher dann jäh aus der eigenen Gefühlsblase heraus. Hier tritt aus einer Reihe arabischer Frauen eine junge Frau hervor und trägt einen Ausschnitt aus der berühmten Antrittsrede Nelson Mandelas vor. Die südafrikanische Botschaft von Versöhnung und Freiheit hat für die arabischen Frauen in Israel eine vielschichtige Bedeutung. Sie kämpfen an zwei Fronten: gegen die patriarchalen Strukturen und zugleich gegen die Unterdrückung der arabischen Minderheit in Israel.

Die ebenfalls rot dominierte „Bühne des Begehren“ des Künstlerkollektivs team 5 ist zwar eine der raumgreifendsten Installationen der Ausstellung, lässt aber die im Begleitheft aufgeworfene Frage nach dem Begehren in bzw. für eine feministische Praxis unbeantwortet.

Sehr eindringlich hingegen setzt die Künstlerin Elisa Andessner in ihrer Fotoporträtserie „Pirate Women“ dem Rollenklischee des männlichen brutalen, starken Kämpfers die weibliche Kämpferin entgegen. Zu allen Zeiten und auch heute noch (medial) unterrepräsentiert, treten sie nicht in Persona auf, sondern in Form ihrer starken Zitate als eine Art Kriegsbemalung, aufgemalt auf das Gesicht der Künstlerin, zum Beispiel: „We can’t save the world by playing by the rules“ (Greta Thunberg) oder „We are not afraid of anything anymore, because we have seen everything“ (Alaa Salah). To be continued.

Social Media als Hort der ungezügelten Emotionsausschüttung

Eine im besten Wortsinne gewaltige Installation erfüllt den Hauptraum der Motorenhalle. Hier liegen „62 Tonnen Schuld“ als goldlackierter Monumentalschriftzug (GUILT) der Künstlerin Monica Bonvicini, herabgelassen von zwei gewaltigen Metallketten. Automatisch kommen die Fragen: Wie viel Schuld lastet auf unseren Schultern? Am Klimawandel, an der Verrohung der Umgangsformen im Internet, am zunehmenden und immer da gewesenen Antisemitismus und Rassismus? Oder sind ohnehin immer die anderen schuld? Und ist Schuld überhaupt ein Gefühl?

Anders als erwartet, ist das Phänomen World Wide Web und Social Media als Hort der ungezügelten Emotionsausschüttung in der Ausstellung zwar relativ wenig, dafür in einer Arbeit umso eindringlicher präsent. Die britische Künstlerin Conor Collins schuf ein Porträt der 2015 als transsexuell geouteten US-Zehnkämpferin Caitlyn Jenner, deren Gesichtszüge sich aus den „Shitstorm“-Zitaten zusammensetzt, von denen die Sportlerin nach ihrer Offenbarung überrollt wurde.

Skurril und anrührend zugleich

Etliche weitere Positionen ließen sich hervorheben, etwa die eineindeutigen, naiv heruntergebrochenen Erotikskizzen, die der Leipziger Künstler Sebastian Jung auf der Erotikmesse „Venus“ gezeichnet und in sein interdisziplinäres Projekt „Bewegung Liebe“ eingebettet hat. Auch die Installation „Berufstochter“ der tschechischen Künstlerin Lucie Hyšková dürfte mindestens die Eltern unter den Besuchern emotional bewegen. In Fototagebüchern dokumentiert Hyšková ihre Erlebnisse als Leihtochter, die Eltern, deren Töchter in die weite Welt gezogen sind, mieten können. Für kurze Zeit taucht sie in fremde Leben ein und versucht deren emotionales Loch zu ergründen und gleichzeitig kurzzeitig zu ersetzen – das wirkt skurril und anrührend zugleich.

Und schließlich hat es im Jubiläumsjahr auch ‚ein Beuys‘ in die Ausstellung geschafft. „Demokratie ist lustig“ postuliert der damalige Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie 1972 auf einem Plakat, dem eine Protestaktion gegen die restriktiven Aufnahmekriterien an der Kunsthochschule zugrunde lag. Eine Multiple-Aktion, die dazumal ganz sicher die Emotionen hochkochen ließ. Wie lustig Demokratie heute ist, darf im Wahljahr jeder selbst entscheiden.

Dass Kunst einen wichtigen Beitrag im emotionalen Diskurs über Kultur und Politik leisten kann und muss, das zeigt das Kuratorenduo Ackermann – Eckhardt nicht nur in dieser Schau, sondern auch im Rahmenprogramm. „Kurze Emotionen“ lassen sich am 7. Juli, 20 Uhr, via Kurzfilmabend in der Motorenhalle konsumieren, und am 9. Juli, 16 Uhr, findet ebendort das Seminar „Die Welt ist in Erregung“ mit der Autorin Ariadne von Schirach und Künstlerinnen und Künstlern der Ausstellung statt. Ab 20 Uhr schließt sich ein Konzert „Musik, Film und Emotionen“ des Künstlers Fernando Bravo an.

bis 11. Juli, Motorenhalle des riesa efau (Wachsbleichstraße 4a), Mi, Do & Fr 16–19, Sa & So 14–18 Uhr

Internet: motorenhalle.de

Von Susanne Magister