Im Privaten, im Internet, in der Kunst und in der Welt – Gefühle und Emotionen sind allgegenwärtig, in ihrer Präsenz oder auch in ihrer Abwesenheit. Die aktuelle Ausstellung „Gefühle (r)aus! Glocal Emotions“ in der Motorenhalle des riesa Efau wagt sich auf dieses schier unerschöpfliche Feld und vereint 21 künstlerische Positionen zu einer emotionsstarken Tour de Force.