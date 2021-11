Dresden

Es war lange Zeit still geworden um den einst so umtriebigen Dresdner Komponisten Udo Zimmermann – „Er ist uns langsam entglitten“ (Annette Schlünz) – , bevor er dann kurz nach seinem 78. Geburtstag in seiner Heimatstadt verstarb. Eine schwere Krankheit ließ ihn verstummen.

In der Dresdner Kreuzkirche fand jetzt ein Gedenkgottesdienst statt, in dem nicht nur die Familie seiner gedachte, sondern auch Kollegen, Freunde, ehemalige Weggefährten. In ihrer sehr persönlichen Rückschau zeichneten der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke, Annette Schlünz, die vormals Studentin bei Udo Zimmermann war, und Pfarrer Markus Deckert, Kruzianer wie der Verstorbene, ein vielschichtiges Bild von ihm.

Hoch engagierter Anwalt der zeitgenössischen Musik

Udo Zimmermann war ja nicht nur Komponist, sondern z.B. auch über zehn Jahre Intendant der Oper Leipzig. In diesem Zeitraum drückten Opern des 20. Jahrhunderts in einer Fülle dem Spielplan ihren Stempel auf, wie es sonst kaum üblich war und ist. Zeit seines Lebens war er ein hoch engagierter Anwalt der zeitgenössischen Musik, ob als Gründer des Dresdner „Studios für zeitgenössische Musik“, als künstlerischer Leiter der musica viva-Reihe des Bayerischen Rundfunks (Peter Gülke wies darauf hin, dass in Zimmermanns Zeit dort 180 neue Werke aufgeführt wurden) oder als Gründungsintendant des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau usw.

Als Komponist legte Udo Zimmermann einen Schwerpunkt auf das Musiktheater, immer auf der Suche nach bühnentauglichen Sujets. Aus seinem lange gehegten Vorhaben, Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ zu vertonen, wurde nichts mehr. Udo Zimmermann besaß Durchsetzungsvermögen, war in Ost und West gleichermaßen prominent und streitbar.

Annette Schlünz erinnerte sich an ihre vielen Begegnungen mit Udo Zimmermann, angefangen in ihrer Studentenzeit, an seine „spannenden Monologe“, die Großzügigkeit bei der Förderung junger Komponisten. Er sei „unser Tor zur Welt“ gewesen.

Die Grundlage für sein reiches Leben, für Maßstäbe und Ansichten wurde in der Kindheit gelegt und damit im Dresdner Kreuzchor. Rudolf Mauersberger, „unser Chef“, streng und geradlinig, prägte auch Zimmermann.

Seine Werke werden bleiben

Und so war es selbstverständlich, dass für den Abschied die Wirkungsstätte seiner Kindheit gewählt wurde und dass der Dresdner Kreuzchor unter Kreuzkantor Roderich Kreile sang, u.a. stimmlich sehr ausgewogen das „Ave verum“ von Mozart bzw. den Schlusschoral der Kreuzstabkantate von Bach. Hier kam mit Andreas Scheibner ein weiterer, ehemaliger Mitkruzianer hinzu.

Kreuzorganist Holger Gehring setzte sich mit einer der Meditationen aus Olivier Messiaens „L’Ascension“ auseinander. In höchster Expressivität widmeten sich die Sopranistin Ofelia Sala und der junge Organist einem Bild aus Messiaens einziger Oper „Saint François d’Assise“.

Zum Ausgang des Gedenkgottesdienstes kam Udo Zimmermann selbst zu Wort mit dem Dona nobis pacem aus seinem „Pax questosa“. Und diese, seine Werke werden bleiben.

Von Mareile Hanns