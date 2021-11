Gedenkgottesdienst für Udo Zimmermann

Dresden

Zum Gedenken an den am 22. Oktober verstorbenen Komponisten Udo Zimmermann soll am 19. November, 16 Uhr, in der Dresdner Kreuzkirche ein Gedenkgottesdienst stattfinden. Es erklingen Werke von Mozart, Bach, Schütz, Olivier Messiaen und Udo Zimmermann. Unter anderem bringt der Dresdner Kreuzchor unter Roderich Kreile den Schlusschor aus Zimmermanns „Pax questuosa“ zu Gehör. Das Werk war 1985 Teil des Programms zur Wiedereröffnung der Semperoper. Die Sopranistin Ofelia Sala von der Bayerischen Staatsoper singt den Engel aus Messiaens „Saint Francois d’Assise“. Die selten gespielte Oper hatte Zimmermann in Leipzig und Berlin auf die Bühne gebracht.

Weggefährten erinnern an Komponisten

Weitere Mitwirkende sind der Solopauker der Sächsischen Staatskapelle Manuel Westermann mit dem Paukensolo aus Zimmermanns „Sinfonia come un grande lamento“ sowie der Bariton Sebastian Wartig aus dem Ensemble der Semperoper, Kreuzorganist Holger Gehring und der junge Leipziger Organist Sebastian Heindl. Die Komponistin Annette Schlünz, die bei Zimmermann in Dresden studierte, und der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke erinnern an den Lehrer, Komponisten und Theatermann. Die Predigt hält Pfarrer Markus Deckert.

Hinweise: Die Besucherzahl ist begrenzt, Gäste werden platziert. Die Teilnahme ist nur möglich ohne coronatypische Krankheitssymptome. Während des Aufenthalts in der Kirche ist eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Bitte bringen Sie möglichst einen Stift mit, um Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

www.kreuzkirche-dresden.de

Von sf