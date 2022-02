Dresden

In der Semperoper wurde am Sonntag zweifach gedacht: dem Gedenkkonzert der Sächsischen Staatskapelle ging auf Semper Zwei ein Konzert voran, das die dem Krieg vorausgehenden Ereignisse in den Fokus nahm.

Schicksal des Emigranten

Für den Dresdner Paul Aron, von Kollegen wie Max Reger und Paul Hindemith geschätzt, aber auch Jude und homosexuell, begann 1934 ein beruflicher und sozialer Abstieg. Er emigrierte in die Tschechoslowakei, ging nach Kuba, dann nach New York. Die Blütezeit seines Schaffens waren die 1920er Jahre, als er in Dresden eine weltweit einzigartige Konzertreihe mit neuer Musik ausgerichtet hatte. Ernüchternd oder resigniert klingende Zitate Paul Arons darüber, wie diese aufgenommen wurde, sollte man nicht vorschnell einem Klischee zuordnen – immerhin gab es über 50 Konzerten und mehr als 200, erstmalig aufgeführten Werken!

Der Paul-Aron-Abend hatte schon einmal im September mit ähnlicher Besetzung stattgefunden (am Sonntag: Menna Cazel / Sopran, Lucie Ceralová / Mezzosopran, Mateusz Hoedt / Bass, Lukas Stepp / Violine sowie Johannes Wulff-Woesten / Klavier und Musikalische Leitung). Vor allem konnte die im Herbst verhinderte Agata Schindler teilnehmen. Sie hatte mit ihrem unermüdlichen Recherchen und Arbeiten dafür gesorgt, dass in den letzten Jahren sämtliche (!) Lieder Paul Arons in Dresden uraufgeführt wurden. Das ist umso wertvoller, da Aufnahmen Paul Arons, die nach dem Krieg beim Südwestfunk entstanden waren, verloren gegangen sind, der Verbleib weiterer, privater der New Yorker Zeit ist unbekannt. Weiterhin erklangen auf Semper Zwei Werke von Kollegen wie Louis Gruenberg und Mischa Spoliansky und kündeten von einer vielseitigen und doch auch frohen Zeit.

Chefdirigent Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle hatten Anton Bruckners letzte Sinfonie auf das Programm ihres Gedenkkonzertes gesetzt. Die neunte indes blieb unvollendet – Christian Thielemann entschied sich für eine Aufführung, die an den langsamen dritten Satz Bruckners Te Deum anschließt. Der Komponist selbst hatte eine solche Praxis vorgeschlagen.

Stimmungen und Bindungen

Schier unglaublich ist, was das Orchester – auch mit einem Gast (Dragos Manza) am Konzertmeisterpult – aus den Motiven und Verzahnungen zutage fördert. Gerade in den ersten beiden Sätzen fand eine Lehrstunde statt, wie Stimmungen entstehen, wie sich Bindungen verdichten oder auflösen. Aus der noch unklaren Dämmerung erhob sich kraftvoll der feierliche erste Satz, schärften die Violinen klare Umrisse, während die Holzbläser glitzernde Wassertropfen in diese Landschaft fallen zu lassen schienen. Im zweiten Satz nahm diese Konturierung noch zu – mit oft kleinen Gesten lotste Christian Thielemann das Orchester durch die Partitur, formte freilich viel aus, ging ins Extreme. Der Adagio-Satz geriete weihevoll und langsam, ließ die sorgsam aufgebaute Spannung reißen.

Im Te Deum blieb Christian Thielemann dabei, extreme Schraffierungen umzusetzen. Das sorgte einerseits für unglaubliche Momente, auch kleine, als etwa die Bässe des Chores dem Solisten (Franz-Josef Selig) einen schattigen Widerhall gaben, derart in Grenzbereiche geführt klang der Sächsische Staatsopernchor (Einstudierung: André Kellinghaus) jedoch zuweilen angestrengt, im Finale mischte sich eine unschöne Schärfe bei.

Im Solistenquartett (außerdem Camilla Nylund / Sopran und Elena Zhidkova / Alt) fiel vor allem Tenor Benjamin Bruns ausnehmend auf, der die Partie kurzfristig von Saimir Pirgu übernommen hatte und sie fast mühelos und mit großer Gestaltungskraft ausfüllte.

Von Wolfram Quellmalz