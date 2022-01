Gebürtiger Dresdner Uwe Preuss: „Schauspielerei ist eine Arbeit wie jede andere auch“

Am Sonnabend läuft um 20.15 Uhr im ZDF „Die letzte Runde“, Folge 87 der Krimireihe „Ein starkes Team“ mit Ermittlern Garber und Wachow. Schauspieler Uwe Preuss, gebürtiger Dresdner, spielt darin den Arbeitgeber des Opfers, Besitzer der kultigen Eckkneipe „Zur Linde“. Die DNN sprachen telefonisch mit ihm.

Sie selbst schauen sich Ihre Filme selten an – haben Sie „Die letzte Runde“ inzwischen gesehen?

Ja, das habe ich diesmal gemacht, als Hausaufgabe. Ich habe mich darüber gefreut, wie der Film letztendlich aussieht. Als Schauspieler ist man ja, nachdem man seine Parts gespielt hat, raus aus der Geschichte. Wenn Sie dann das Ergebnis anschauen, sind Sie schon manchmal erstaunt.

„Schauspieler muss das darstellen, was verlangt wird“

Sie sind im Film ein Kneipenbesitzer und Barkeeper, der im Kriminalfall keine unwesentliche Rolle spielt. Wie liefen die Dreharbeiten?

Mit Tests, Masken und Fiebermessen. Na ja. Schöne Momente gab es auch. Als ich den Typen kennenlernte, dem „meine“ Eckkneipe, also das Filmmotiv in Berlin, wirklich gehört, haben wir festgestellt: Wir kennen uns, haben gemeinsame Freunde. Das war ein herrlicher Zufall. Immer, wenn die Kameras aus waren, bin ich zu ihm hin und hab mich mit ihm unterhalten.

Der Wirt Ralf Rosbach (Uwe Preuss, l.) kann den Kommissaren Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck, M.) und Otto Garber (Florian Martens, r.) nichts weiter zur Identität der jungen Frau sagen, die vor seiner Kneipe überfahren wurde. Quelle: ZDF/Katrin Knoke

Ansonsten sind die Dreharbeiten eben Arbeit. Da gehen Sie morgens hin und abends wieder heim. Eine Runde Flippern zum Feierabend. Vielleicht nimmt man manchmal etwas mit nach Hause vom Arbeitstag. Einen kleinen Teil der Figur oder eine neue Erkenntnis aus ihr.

Mehr als die Hälfte der Filme, in denen Sie bisher mitgespielt haben, sind Krimis. Dabei sind Sie mal Hauptkommissar, mal Verdächtiger – was ist Ihnen am liebsten?

Das mit den Krimis ist eine reine Rechenfrage: Von den Filmen, die in Deutschland gedreht werden, sind wahrscheinlich 60 Prozent Krimis. Sie laufen auf allen Kanälen, in jeder Form, zu jeder Sendezeit. Hoch und runter. Und die Frage „Was spielen Sie am liebsten?“ kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn ich mich entscheide, eine Rolle zu verkörpern, muss ich überlegen: Kann ich diese Figur zum Leben erwecken? Habe ich etwas in mir vom Charakter dieses Menschen? Ich versuche einfach, jeder Figur etwas aus meinem eigenen Leben zu schenken. Da ist es auch egal, ob diese nun sympathisch ist oder nicht. Ein Schauspieler muss das darstellen, was im Zusammenspiel von Drehbuch und Regie verlangt wird. Punkt.

„Schauspielerberuf wird glorifiziert“

Ich habe gemerkt, dass viele Menschen fast keine Ahnung vom Prozess der Filmherstellung haben. Und deshalb wird der Schauspielerberuf vielleicht glorifiziert. Dabei ist es eine Arbeit wie jede andere auch, nur bringt man zum Dienst sich selbst als Instrument mit. Anders als eine Orchestermusikerin oder ein Bildhauer zum Beispiel.

Damit solche Fragen, die in Interviews immer wieder kommen, ein für alle mal beantwortet sind, habe ich ehrlich gesagt auch mein Buch „Katzensprung“ geschrieben.

Uwe Preuss: Katzensprung. S. Fischer-Verlag, 176 Seiten, 20 Euro. Quelle: Cover

Ein Buch, das Sie im Lapidarstil verfasst haben, kurz und schnörkellos. Sie haben auch für Ihren Beruf einen recht pragmatischen Ansatz – gibt es da gar nicht diese Leidenschaft, von der man bei Schauspielern immer wieder hört?

Leidenschaft und Talent brauchen Sie auch, wenn Sie einen guten Stollen backen wollen. Oder Automechaniker sind oder Pflegekraft. Das ist überhaupt kein Unterschied. Das ist ein Geschäftsmodell. Leidenschaft und Talent gehören zu jedem Beruf, der gut ausgeübt wird. Mir gefällt nicht, dass die Schauspielerei immer als etwas Herausragendes dargestellt wird.

Im Buch deuten Sie an, wegen der praktischen Arbeitszeiten zur Schauspielerei gekommen zu sein. Sie sind aber immerhin aus der DDR ausgereist, um im Westen an die Schauspielschule gehen zu können – der Wunsch war also groß.

Ja. Dieser Wunsch wurde 1983 geboren, als ich mit meiner damaligen Freundin Katrin zusammen war. Mit ihr und ihrer Familie verbringe ich auch heute noch viel Zeit, wenn ich in Dresden bin. Sie arbeitete in der Kostümabteilung am Schauspielhaus. Abends um elf holte ich sie ab, dann ging es auch mal in die Kantine, ich habe Theaterluft geschnuppert. Schön. Früh um zwei war man im Bett, ich musste um fünf raus, im Büro gingen um sechs die Neonlampen an – das machen Sie nicht lange. Ich war erschöpft von meiner Ausbildung zum Industriekaufmann.

IMs offenbaren sich – alle?

Später, 1991 bis 93, waren Sie selbst am Dresdner Staatsschauspiel. Was war das für eine Zeit?

Das wäre eigentlich eine Geschichte für mein zweites Buch, aber ich erzähl sie Ihnen trotzdem: An meinem ersten Arbeitstag komme ich in die Kantine und denke mir: ‚Was ist denn hier los?’ Ein Paar sitzt aneinandergeschmiegt heulend da, einer trinkt schon vormittags ein Bier, der andere kippt sich Schnaps in den Kaffee ... Um zehn ist Betriebsversammlung im Foyer. Intendant Dieter Görne begrüßt die Belegschaft vor der neuen Spielzeit und meint: ‚Bevor die Presse morgen bekanntgibt, dass es auch hier im Haus informelle Mitarbeiter der Stasi gab, möchte ich das hier noch einmal kundtun und die betreffenden Herrschaften bitten, sich dazu zu äußern.’ Da steht der erste auf: „Ja, tut mir jetzt leid, Kollegen, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll“, und setzt sich wieder hin. Krass!

Die wurden dann alle gefeuert. Aber am Haus war danach eine vergiftete Stimmung, weil man von seinem Gegenüber nie wusste: War der vielleicht auch dabei und ist nur nicht mit aufgestanden damals? Bei einer Umbesetzungsprobe sollte ich das Kostüm von einem der Verräter tragen. Da war sein Name noch nicht einmal rausgetrennt.

Nach zwei Jahren hab ich gedacht, das wird hier nichts mehr in Dresden.

Wie ging es dann weiter für Sie?

Ich hatte mich in eine Frau verliebt, mit der ich dann zusammen in Pillnitz gelebt habe, es gab einen alten VW Käfer, mit dem bin ich immer die 13 Kilometer bis zum Theater in die Stadt gefahren und war dann froh, wenn ich nach der Schicht wieder draußen war.

Hellerau: Schlüsselübergabe gegen Wodka

Dresden war komplett im Umbruch. Jedes Wochenende eine neue Location und Partys. An der Kunsthochschule eine wilde Truppe neuer Malereiabsolventen. Galerien machten auf. Bars wurden illegal betrieben, bis es nicht mehr ging. Dann haben viele Leute das Projekt Hellerau mit angeschoben. Ein bis dahin als Lazarett genutztes Gelände für Offiziere der sowjetischen Armee – die symbolische Schlüsselübergabe erfolgte gegen zwei Flaschen Wodka.

Das Festspielhaus wurde wieder zu einem Kulturtempel. Dort habe ich in den Inszenierungen von Carsten Ludwig mitgespielt. Die Pioniereisenbahn fuhr auf einem extra hergerichteten Gleisbett durch das Portal in den Saal, der damals noch eine Turnhalle mit typisch russischer Malerei war. Es waren außergewöhnliche Erlebnisse. Ich finde es großartig, wie das alles geklappt hat. Im scheinbar rechtsfreien Raum. Dann noch im „Endspiel“ von Beckett am Projekttheater den Hamm gegeben und dann ging es für mich zurück nach Berlin. Das war 1994. Ich fahre aber immer wieder gerne nach Hellerau. Wenn ich von Dresden die Abfahrt nach Berlin nehme, mache ich schnell einen Abstecher, stell mich kurz vor dieses imposante Gebäude und denke: ‚Ach wie schön, hier haste auch schon gearbeitet.’

Uwe Preuss liest aus „Katzensprung“. Quelle: Wolfgang Rakitin

Sie sind in Dresden geboren, lebten in Ihrer Kindheit in Brasilien und später lange in Berlin. Sie sagen sowohl „icke“ als auch „durchwurschteln“... fühlen Sie sich als Dresdner oder als Berliner?

Als Weltbürger. Ich komme fast überall klar und fühle mich schnell heimisch. Aber ich bin zwischen dem Icke und dem Sächsischen immer noch hin- und hergerissen.

Was sind Ihre nächsten Projekte?

Ich arbeite an einem zweiten Buch, mit kleinen Anekdoten, auch aus der Arbeitswelt. Da gibt es so viele skurrile Geschichten. Der nächste Film wird,richtig, ein „Erzgebirgskrimi“. Auch ein Kinofilmprojekt ist für den Frühsommer geplant. Und ein Podcast ist an mich herangetragen worden. Den würde ich, wenn, dann gern mit einem guten Freund realisieren.

Uwe Preuss Uwe Preuss wurde 1962 in Dresden geboren. In seiner Kindheit lebte er fünf Jahre in Sao Paolo, wo seine Eltern arbeiteten. Wieder in Dresden war Preuss unter anderem Industriekaufmann, Friedhofsgräber, Buchhalter und Kantinenleiter, bevor er 1985 nach Westberlin ausreiste und dort Schauspiel studierte. Von 1991 bis 93 war er am Schauspiel Dresden engagiert, dann am Berliner Ensemble. Seit 2005 arbeitet er als freier Schauspieler in Film, Fernsehen und Theater. Seit 2010 verkörpert er im „Polizeiruf 110 Rostock“ den Kriminalhauptkomissar Röder. 2019 erschien seine Autobiografie „Katzensprung“.

Von Linde Gläser