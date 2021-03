Gebürtiger Dresdner Rapper Gossenboss mit Zett meldet sich mit neuem Album zurück

Dresden

Beim Blick auf die deutschen Hip-Hop Charts fällt auf, dass sich seit sechs Jahren kaum etwas getan hat. Dominiert werden sie entweder vom Gangster-Rap, bei dem ältere, krampfig junggebliebende Männer – mit Universal Plattenvertrag und eigener Produktpalette bei Edeka – über die Straße und das Ghetto rappen, das sie schon seit Jahren nicht mehr von innen gesehen haben. Andere lesen ihren Zuhörern den Einkaufszettel vom letzten Shoppingausflug bei „Gucci“ oder „Supreme“ vor. „Es ist Donnerstag und ich kauf’“ – mir doch egal.

Es geht auch anders: Nische „Gossenrap“

Die neue Platte des Leipzigers Gossenboss mit Zett zeigt, es geht auch anders. „No Future“ wirkt wie ein Gegenentwurf zu den oben genannten Rap-Kollegen. Gleichzeitig fängt es die Essenz seiner bisherigen Alben ein und verfeinert sie, ohne dabei den gewollt „rumpelnden“ und „dreckigen“ Charme seines Klangs zu verlieren. Populäre Genrestilmittel wie Autotune oder Afrotrap-Beats finden sich nicht auf dem Album wieder. „Ich habe einen eigenen Sound, den ich schon immer fahre. Ich bin jetzt nicht dogmatisch, aber das passt dazu einfach nicht“, erzählt Gossenboss mit Zett den DNN. Die Beats sind schneller als Old School-Hip Hop und zuweilen auch poppig. Eine gewisse Melancholie ist auf „No Future“ ebenso vertreten, ohne die tragende heitere Grundstimmung zu überschatten.

„Gossenrap“ nennt der gebürtige Dresdner seine Nische: „Meine eigene kleine Schublade. Ja, da geht’s um alltägliche Dinge. Selbsterkenntnisse – bahnbrechende natürlich“. Die Kneipen- und Tresenreferenzen bleiben natürlich auch nicht aus. Fast schon angenehm überraschend: Seine Texte kommen ganz ohne frauenverachtende oder homophobe Zeilen aus.

„Genau so viel korrekte Leute, die sich dem Kram entgegenstellen“

Auf den zehn Songs beschreibt er das Tourleben eines Untergrundkünstlers, lässt sich in „Karl Heinz“ über den Prototypen deutscher Spießigkeit aus, rechnet mit den von Produktplatzierungen verstopften sozialen Medien ab oder spricht ungeniert von seinem Leben als Vater zwischen Windeln, Feuchttüchern und dem endlosen Warten beim Kinderarzt. Alles mit einem gewissen Augenzwinkern. Auch ernstere Töne werden beispielsweise in „Angst“ angeschlagen, wenn er das Erstarken rechtskonservativer und fremdenfeindlicher Meinungen in seiner Heimat mit Sorge beobachtet.

„Was mir aber wichtig ist, dass es genau so viel korrekte Leute gibt, die sich dem Kram entgegenstellen“, betont der 35-Jährige. „Das wird sehr oft vergessen, finde ich. Ohne die wäre Dresden schon längst am Arsch.“ Er wolle zwar nicht zum Polit- oder Agendarapper avancieren, hat aber eine klare Haltung: „Jeder Künstler muss das am Ende selber wissen, aber solange man irgendwie nie etwas gegen gesellschaftliche Probleme sagt, ist man auch ein Stück weit Mittäter.“ Dinge anzusprechen sei für ihn der erste Weg, um sie zu verändern.

Das vergangene Jahr war für Gossenboss nicht gerade leicht: „Der Lockdown ist ja schon schwierig genug. Wenn du dann noch gewohnt bist, jedes Wochenende mit deinen Freunden durch ganz Deutschland zu fahren, um Konzerte zu spielen, ist das natürlich ein krasser Einschnitt“, erzählt er. Dass die Konzerte jetzt nicht stattfinden können, sei für ihn sehr ärgerlich bei all der Arbeit am neuen Album. Unrealistische oder vage Ersatztermine möchte der Rapper dennoch nicht ausposaunen. „Sobald es möglich ist und man das vertreten kann, wird da auch was passieren.“

Mit „No Future“ gelingt Gossenboss mit Zett der Spagat zwischen erwachsenen Themen und Leichtigkeit, zwischen politisch und cool, zwischen dreckig und elegant. Das Album bringt den Spaß zurück in den Deutschrap, den hochpolierte Majorlabelproduktionen aktuell vermissen lassen.

Von Tim Krause