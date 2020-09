Dresden

Das Künstlerehepaar Karola und Wolfgang Smy lebt seit vielen Jahren in einer beglückenden Arbeits-und Lebensgemeinschaft, deren Zentrum die Kunst bildet. Erfüllt von ihrem Tun widmen sich beide ganz ihrer Kunstausübung, deren Stoff und Anregung das alltägliche Leben, die einfachen Dinge, aber auch Musik und Theater sind. Unter vielen unterschiedlichen Handschriften ist die ihre leicht wiederzuerkennen: Natur und Mensch und ihr Verhältnis zueinander stehen dabei im Mittelpunkt. Comic, Pop Art und eine expressive, leicht abstrahierende Haltung zur Figürlichkeit beeinflussten die Auffassung beider, die in ihrer Ursprünglichkeit und kreativen Naivität ihresgleichen sucht.

Sich ähnlich und eigenständig zugleich

Beide favorisieren den Linolschnitt. Wolfgang Smy geht nach dem Abrieb noch mit farbiger Tusche über das Blatt. Karola Smy verwendet als Druckfarbe für ihre Linoldrucke Ölfarben, die einen leicht fluoreszierenden, emailleartigen Effekt ergeben. Trotz einer gewissen Nähe beider Handschriften behauptet jede ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, sowohl thematisch als auch formal.

Heiterkeit und Witz sind die Markenzeichen von Smys Kunst. Gerade in schwierigen Zeiten gehen beide Künstler unverzagt den Weg der liebevollen Bejahung des Lebens, indem sie genaue Beobachter der Wirklichkeit sind und Lebensfreude filtern, wie Karola Smy mit ihren Farbdrucken vom Zoo und vom Rummel, aber auch in berührenden Bildnissen von Kindern auf Spielplätzen, wie der Roller fahrende Junge.

Im Jahr 2018 schuf Karola Smy den Linolschnitt „Hin und weg“. Quelle: Karola Smy

Zwischen „Hummelflug“ (2008), „Vogel Hans“ (2012), Hochzeit feiernden Grillen und Bienen über Feuermohn, tanzenden Seepferdchen und dem Spiel der Maikatzen und Hasen im Klee entfaltet Karola Smy ihre Fantasie zu den Wald und Feld bevölkernden Lebewesen und lässt sie auf besondere Weise lebendig werden. Ihre zahlreichen aufgebauten und mit verschiedenen Materialien kombinierten Keramiken offenbaren Originalität und Humor – so wie die beiden mit Platinspuren überzogenen, aufklappbaren Herzen, die würfelförmigen Gesichter, Objekte und Kuben, reich und minutiös verziert.

Die nach Werkgruppen gehängten Arbeiten in der Galerie am Damm versprühen Charme und Fröhlichkeit, eine zu Herzen gehende Frische und Lebendigkeit. Wolfgang Smy hat eine Serie von farbigen Blättern zum Thema Musik beigesteuert: Eine ganze Wand füllen Reminiszenzen an Konzertabende der Philharmonie und der Musikhochschule, erzählt von Saxophonisten, Gitarristen, Ukulele-Spielern, Geigern, und Percussionisten auf 19 Blättern, in denen träumerisch-spielerisch die Welt der Musik lebendig wird.

Eine kleine, fast unscheinbare Arbeit mit einer Musikerin, über der ein Vogel schwebt, trägt den schlichten Titel „Ein glücklicher Tag“, als ob es wenig zur Freude und dem Gelingen des Lebens braucht. Wolfgang Smy ist für seine spielerischen Serien und Reihungen bekannt, wie die Radfahrer oder musizierenden Engel, sowie die Gesichter-Reihung in „Viele Blicke“.

bis 29. September. Galerie am Damm, Körnerplatz 10, geöffnet: Di-Fr 14-19 Uhr, Sa 11-14 Uhr, Kontakt: 0351/ 267 92 18

Im Angebot der Galerie: Kalender für 2021 „Das Laternenfest“, Preis 38 Euro, 54er Auflage

www.galerie-am-damm.de

Von Heinz Weißflog