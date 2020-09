Dresden

Ohne den Anderen kann kein Mensch leben. Der Andere macht uns unwillkürlich zum Subjekt, sodass wir unsere Identität spüren und das eigene Selbstverständnis erst möglich wird. Der Titel der aktuellen Ausstellung in der Galerie Mitte verweist auf diesen Tatbestand: Die Dresdner Malerin Leonore Adler nennt ihre Ausstellung gemeinsam mit den Arbeiten ihrer Mutter Maria Adler-Krafft „Ich bin du und du bist ich“. Das ist sowohl ein Hinweis auf die Tochter-Mutter-Bindung als auch auf jede Beziehung, die wir mit unseren Mitmenschen fortlaufend eingehen und von denen unser Leben abhängig ist. In dieser Präsentation werden gleichsam die gegenseitigen Impulse und Beeinflussungen von Mutter und Tochter in ihren Handschriften demonstriert. Respektvolle Bezüge werden offenbar, aber auch Abgrenzungen.

In der Porträtkunst haben beide Wichtiges geleistet

Leonore Adler (geb. 1953 in Plauen/Vogtland) geht es in ihrem Werk um den Zusammenhang von Mensch und Natur. Bevorzugte Sujets sind Stillleben und Landschaft, oft in inniger Verquickung von nah und fern. Pflanzen und Tiere kommen dabei häufig vor, dschungelartig angesiedelt, exotisch fremd, wild und farbenfroh. Ein Kirschenstillleben ihrer Mutter (als Ölbild) hat sie im kleineren Format als Aquarell verarbeitet. Auch das Thema „Tiefsee“ kehrt in dieser Ausstellung bei Mutter und Tochter wieder.

In der Porträtkunst haben beide Wichtiges geleistet: Im Foyer der Galerie begegnen sich die „Alte Bäuerin“ von Maria Adler-Krafft und das Selbstbildnis von Leonore Adler, beide hochkultivierte Ölbilder. Leonore Adler arbeitet gern mit farbiger Tusche, manchmal in der Kombination mit Acrylfarbe, wie in ihrem betörenden Bild „Großer Adler“ (2020). Ein riesiger Vogel fliegt über eine fantastisch-surreale Vulkan- und Gletscherlandschaft. Beeindruckend ist auch die Gegenüberstellung von zwei Flusslandschaften, die in einem Rahmen zusammengebracht wurden.

Küchenstillleben mit Kohl, Brokkoli und besagten Kirschen machen Lust auf ein frugales Mahl. „Holunderzweig“, „Früher Herbst“ und „Der alte Vulkan“ entstanden 2019. Unter dem Titel „Gefährdet“ mit violett und gelb leuchtender Iris appelliert Adler an die Erhaltung der Natur durch den Menschen. Eines der frappierendsten Tierbilder dieser Ausstellung ist „Sibirische Waldkatze“, die Adlers Liebe zu den Samtpfoten verrät.

Leonore Adler: „Sibirische Waldkatze“ Quelle: Repro

Leonore Adler studierte von 1973-78 an der HGB Leipzig. Sie hat ein ganz eigenes Verhältnis zu ihrer Umwelt: Kritisch und selbstbewusst fragt sie nach den Hintergründen von Problemen, die uns alle bewegen. Psychologisch einfühlsam geht sie den Gründen nach, die unser Leben betrüben und erschweren. In ihren Bildern werden Menschen, Kreatur und Dinge lebendig und mit Klarheit und oft einer Portion Humor vorgetragen.

Maria Adler-Krafft (1924-2019) hat ein Werk geschaffen, das von großer Sensibilität und Einfühlung in das Leben ihres künstlerischen Gegenstandes geprägt ist. Die Künstlerin wurde in Brasov (Siebenbürgen/ Rumänien) geboren und verlebte dort eine wohlbehütete Kindheit und Jugend. Angesichts des Krieges und seiner Auswirkungen entschloss sich die Familie 1943, Rumänien zu verlassen und nach Deutschland überzusiedeln. Man fand eine Zuflucht in Neustadt/Sachsen, wo der Vater eine Tierarztpraxis eröffnete.

Als eine der ersten Studenten nach dem Krieg studierte Maria Adler-Krafft an der wieder eröffneten Kunstakademie von 1947 bis 1949 bei den Professoren Wilhelm Rudolph und Hans Grundig. Zunächst arbeitete sie realistisch, danach mit einem leichten impressionistischen Ansatz, der ihr in den 1950/60er Jahren Kraft und Sensibilität verlieh. Das ist die Zeit ihrer einfühlsamen Porträts („Bildnis einer jungen Frau“, 1950er Jahre) aber auch der Stillleben und Landschaften aus der unmittelbaren Lebensumgebung.

Isabelle Kirmse stellt im Kabinett aus

Stilistisch ist sie schwer einzuordnen, da sie Wiederholungen mied und in einer Spannbreite zwischen Impressionismus und Expressionismus agierte. Ausschlaggebend für ihre Kunst war die in der Kindheit erlebte bunte Welt der Roma, ihre Teppichkunst und die Märchen und Mythen der südeuropäischen Völker. In den letzten Lebensjahren zog es sie verstärkt an die Orte ihrer Kindheit zurück, sie bereiste Siebenbürgen und vieles davon findet sich in ihren jüngeren Arbeiten wieder. Für Mythen offen, kreierte sie Bilder zu Leben und Tod, Seele und Körper, Materie und Geist. Die 1975 geschaffenen Arbeiten „Das andere Ufer“ und „Terror“ sind Versuche, dem Leben und Sterben nachzugehen und einen bildlichen Ausdruck für Schmerz, Verlust aber auch Hoffnung auf Erlösung zu finden.

Im Kabinett stellt die 1975 in Dresden geborene Künstlerin Isabelle Kirmse Radierungen aus: Die gelernte Porzellanmalerin, Restauratorin und Glasmalerin zeigt Waldstücke mit ihren Lichtungen, auf denen Rehe und Hirsche äsen. Gegenlicht und Schatten wirken zusammen, die in ihrer Dichte zusammen mit dem Wild, das sich aus dem Dunkel des Waldes ins Freie wagt, eine philosophische Dimension annehmen: Trotz aller Angst strebt das Leben ans Licht- ein Gleichnis auch auf die menschliche Existenz, das Hoffnung machen kann.

bis 3. Oktober, Galerie Mitte, Striesener Straße 49, geöffnet: Di-Fr 15-19, Sa 10-14 Uhr (es ist auch am Feiertag geöffnet), Kontakt: Tel. 0351/459 00 52

www.galerie-mitte.de

Von Heinz Weißflog