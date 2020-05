Galerie Falkenbrunnen in Dresden erinnert an Winfried Melzer

Dresden

Vor gut drei Jahren, Anfang Februar 2017, starb der Dresdner Fotograf Winfried Melzer. In Erinnerung an ihn zeigt die seit 2000 von ihm im Foyer des gleichnamigen Bürogebäudes betriebene Galerie Falkenbrunnen eine Auswahl seiner seit Ende der 70er Jahre geschaffenen Künstlerporträts. Die überwiegende Mehrheit dieser Werke entstand in den 1980er Jahren, einige wenige um 1990.

Die Porträtierten erhielten einen Abzug zur Bearbeitung

Das Besondere an diesem Schaffenskomplex – Melzer schuf ebenso Natur- und Landschaftsaufnahmen sowie teils experimentelle Körperbilder – ist, dass er einen Abzug des jeweiligen Porträts mit der Bitte um Bearbeitung an die Künstler weiter gab. So sieht sich der Besucher der Ausstellung zum einen der subjektiven Inszenierung durch den Fotografen gegenüber und zum anderen dem, was Künstler wiederum aus ihrem Porträt gemacht haben – meist mittels Übermalung, aber auch mittels anderer Interventionen.

Mal sind diese Eingriffe so, dass vom Foto fast nichts bleibt, mal sind sie aber auch weniger offensichtlich und doch die Aufnahme verändernd. Es geht dabei um Selbstdarstellung, ebenso um Infragestellung, Verfremdung, Überhöhung, manchmal aber auch um bildhafte Selbstauslöschung.

Mit dem Sujet des (Künstler-)Porträts stand Winfried Melzer dazumal unter seinen Fotografenkollegen nicht allein. Dabei war das Herangehen gewiss unterschiedlich. Jeder blickte mit seinen Augen auf den zu Porträtierenden, hatte zudem seine eigene Auffassung von Fotografie, im Speziellen vom Porträt. Melzer ging es dezidiert weniger um Dokumentarisches, eher um das Ausloten der Persönlichkeit, deren Psychologie.

Zugleich war für ihn offensichtlich das Sich-dazu-Verhalten der jeweiligen Künstler wichtig. Und so startete er das Experiment, den Porträtierten einen Abzug zur Bearbeitung zu überlassen, wobei Fotoübermalungen generell ja mindestens seit den 1970er Jahren zum „Instrumentenkasten“ von Künstlern gehörten. In der Folge entstand ein Dialog auf unterschiedlichen Ebenen: zwischen Fotograf und Künstler, Künstler und Foto. Aus letzterem erwuchs dann ein neues künstlerisches Produkt/Bild, welches das ursprüngliche Porträt etwa mit malerischen Formen ergänzte und es zu einem persönlichen Statement werden ließ. Aber auch seitens des Fotografen war dieses Herangehen ein Statement – eins, das auf Offenheit für neue Wege wies.

Erinnerung an eine sehr lebendige Kunstszene

Die Ausstellung „Künstler und ihr Fotograf“ in der Galerie Falkenbrunnen führt nicht zuletzt in ein lebhaftes Kapitel jüngster Kunstgeschichte. Das gilt zum einen für die Fotografie selbst, deren breite Anerkennung als künstlerisches Medium, gerade auch durch die Museen, noch immer in Diskussion stand, wenngleich etwa für das Dresdner Kupferstich-Kabinett die ersten Erwerbungen auf diesem Gebiet bereits 1899 durch Max Lehrs getätigt worden waren. Das gilt zum anderen bezüglich der porträtierten Künstler. Man sieht sich hier einer Phalanx gegenüber, die nicht unwesentlich Malerei, Grafik und Bildhauerei im Osten Deutschlands prägte und deren Werk auch heute einen Namen hat.

Die Einladung etwa zeigt ein aussagekräftiges Porträt von Friedrich Press (1983), der einen seiner ebenso „einfachen“ wie eindrucksvollen Christusköpfe in den Händen hält. Carlfriedrich Claus wiederum verschwimmt dank Unschärfe – als wäre der Qualm der vielen Zigaretten (er war bekanntlich ein starker Raucher) daran schuld – vor seinen Büchern und Arbeiten (1980), tritt also in gewisser Weise hinter sein Werk zurück. Hubertus Giebe wiederum wirkt vor seinem Selbstporträt in unbestimmtem Raum dazumal (1984) ziemlich verloren, ein nachdenklicher Einzelkämpfer. Nachdenklich auch Lutz Dammbeck, der in einem Rücken-an-Rücken-Doppelporträt (1986) in seiner damaligen Lage sichtbar wird, der kurz bevorstehenden Ausreise in die Bundesrepublik.

Hat der Besucher es in diesen und weiteren Arbeiten ausschließlich mit der Sicht des Fotografen zu tun, so zeigen einige andere der Porträts sich in dem oben beschriebenen Dialog mit einer Bearbeitung des Porträtierten, wobei letztere wie im Falle Volker Stelzmanns, der ja in den 1980ern ebenfalls die DDR verließ, auch Jahre später entstanden sein kann. Wurde das Porträt vor eigenen Bildern, auf dem er dank seiner Haltung wie auf dem Sprung wirkt, noch 1985 in Leipzig aufgenommen, so lieferte er die Übermalung erst 2009 „nach“. Meist allerdings besteht ein zeitlicher Zusammenhang.

Johannes Heisig etwa wurde 1987 porträtiert. 1988 übermalte er den Abzug dunkel, bearbeitete sein Gesicht und setzte ein zweites hinter seinem Kopf dazu, während etwas Helles in der Art einer Lunte in seiner Hand glimmt und sich ein dunkles Wesen wohl an seiner Staffelei zu schaffen macht. Wieland Förster wiederum, den Winfried Melzer vor einer eingepackten Skulptur aufnahm (1986), sah sich 1987 hinter einem Fenster, worunter man die Zeile „Hinter dem Glas, wo die Angst wohnt“ entziffern kann. Schließlich sei noch die kürzlich verstorbene Ann Siebert erwähnt: Melzer hatte sie wohl vor der Staffelei fotografiert. Sie hat daraus 1987 eine Collage gemacht, indem sie sich vor ihrem Bild in einen Ozean platzierte, wo Seegetier schwimmt, während am dunklen Himmel mit Mond ein Pegasus fliegt. Eine schöne, symbolhaft-lyrische Gestaltung, die zur ernst-energisch erscheinenden Künstlerin durchaus einen Gegensatz bildet.

Die genannten Beispiele der Künstlerporträts und ihrer Bearbeitungen sind eine Auswahl sowohl aus der Ausstellung wie auch aus diesem weitaus umfangreicheren Werkkomplex überhaupt. Es sind eindrucksvolle Porträts, die durch die getroffene Auswahl zugleich die Erinnerung an eine sehr lebendige Kunstszene im Widerspruch zwischen Aufbruch und Behinderung, Optimismus und Resignation wecken, die sich gerade in den 1980er Jahren im Osten entwickelte, durch die vielen Ausreisen bis 1989 aber auch einen deutlichen Aderlass erfuhr und sich bald vor völlig neuen Herausforderungen sah.

bis 10. Mai, Chemnitzer Str. 48, geöffnet Mo-Fr 8-19 Uhr

