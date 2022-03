GEMA-Preis für Dresdner Kompositionsstudent

Dresden

Ole Hübner erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Nachwuchs Sparte Ernste Musik“ der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfält­igung (GEMA). Das teilte die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden mit. Hübner ist seit März 2020 Meisterklassestudent an der Hoch­schule in der Klasse der Professoren Stefan Prins, Mark Andre und Manos Tsangaris.

„Wir sind sehr stolz auf unseren Kompositionsstudenten Ole Hübner und gratulieren ihm herzlich zur Auszeichnung mit dem Deutschen Musikautorpreis, zeugt dieser Preis doch von der Kraft der Innovation, die unserer Hochschule neben der Traditionspflege so enorm wichtig ist“, erklärte Rektor Axel Köhler.

„Ole Hübner ist ein Komponist, der aus seiner Generation heraussticht“, schreibt die Jury in ihrer Begründung. „Er kombiniert in seinen Werken gekonnt instrumentale, vokale und elektronische Klangräume, dazu kommen Texte, Theater, analoge und digitale Bildwelten.“ Bereits in jungen Jahren könne Hübner auf ein breites Œuvre verweisen und werde von zahlreichen wichtigen Ensembles der Neuen Musik gespielt.

Am 24. März erfolgt die offizielle Preisverleihung in Berlin. Diese soll auch live übertragen werden: musikautorinnenpreis.de

Von DNN