Fritz Peter Schulze: ein undogmatischer Minimalist wird 85

Dresden

Ist von Fritz Peter Schulze die Rede, denkt man möglicherweise an seine minimalistischen, an geometrische Formen angelehnten Skulpturen und Reliefs in allen Größen, aus verschiedenen Materialien, aber doch häufig aus Holz, das dem gelernten Zimmerer seit jungen Jahren besonders vertraut ist. Und viele dürften auch die seit 1979 entstehenden Arbeiten auf und aus (Japan-)Papier kennen, die aus gleich großen rechteckigen Modulen zu geometrisch angelegten Collagen zusammengefügt sind. Waren diese seriellen Blätter zunächst von Naturtönen geprägt, zeigen sie mittlerweile auch Partien in kräftiger Farbigkeit. Eine weitere Dimension stellen die seit etwa 1983 entstehenden Künstlerbücher dar – erst geheftet, dann in Kassetten –, in denen eigene und fremde (japanische) Dichtung auf Schriftblättern mit Arbeiten auf Papier vereint sind. Seit 1987 dann hat das dreidimensionale Schaffen eine weitere Facette hinzu gewonnen: Aus universell einsetzbaren Teilen, feinen Stäben, aber auch besonders festem Japanpapier entstehen transparente stereometrische Objekte. Möglicherweise steht der Beginn dieser Werkgruppe auch im Zusammenhang mit dem Interesse an zeitgenössischer Musik, das sich zwischen 1986 und 1996 in einer intensiven Zusammenarbeit mit Musikern wie der Pianistin Bettina Otto, dem Klarinettisten Wolfgang Paul und der Tänzerin Iris Sputh niederschlug, zumal sich manche der dreidimensionalen Objekte auf dieses Thema beziehen.

Grundprinzipien: Minimalismus und Serie

Betrachtet man alle diese Werkfelder, fällt auf: Fritz Peter Schulze ist ein Künstler, der mit elementaren Mitteln, seien es die universell einsetzbaren Stäbe der letztgenannten Objekte oder die legendären, zu Modulen gewandelten, aufgeschnittenen Teebeutel seiner Collagen, vielfältigste Kunstwerke hervorbringt. Dahinter stehen Grundprinzipien, von denen sich der Künstler seit Beginn seines Schaffens leiten lässt: jenem des Minimalismus und jenem der Serie. Auch die geometrische Form spielt eine gewisse Rolle. Gleichwohl geschieht dies alles ohne Dogma. So entfaltet sich in den Arbeiten durchaus Sinnlichkeit, ja Poesie und Emotionalität, zumal auch die Farbe eine wachsende Rolle spielt.

Im Atelier-Depot des Künstlers kann man beispielsweise sogar gelb oder rot leuchtende, säulenartige Holzskulpturen entdecken. Die Art, wie sie gestaltet sind – manche sind leicht geneigt, andere zeigen Durchbrüche oder grobe Einschnitte – macht deutlich, dass der Künstler eher kein klassischer Konstruktivist ist. Vielmehr beschäftigt ihn schon seit den 1960er Jahren die geistige Welt Ostasiens. Taoismus, Shintoismus, Buddhismus sowie japanischer Poesie gilt sein Interesse. Wegweisend für den Künstler ist wohl vor allem der dort verankerte, stark der Natur verbundene Geist der immerwährenden Veränderung, ja Vervollkommnung.

In der unmittelbaren Begegnung spürt man einen unaufhörlichen, nicht versiegenden Fluss an Ideen. Wer Fritz Peter Schulze auf den Höhen Radebeuls besucht, findet sich in einem Kunstrefugium wieder, das natürlich auch mit von seiner Frau, der Künstlerin Annerose Schulze, geprägt ist. Gleichwohl entdeckt man schon beim Betreten des Gartens dominierend aufragende Holzskulpturen zwischen den Bäumen. Ein Weg führt genau auf sie zu. Geht man ihn, kommt man noch an vielen weiteren, auch kleineren Arbeiten vorbei, die teils in Kombination mit Steinen dem Gartenraum Gesicht geben.

Man begegnet einer Fülle von Gestaltung, die freilich ganz ungewollt wirkt, fast selbst zur Natur wird. Hier und da zeugt ein nicht aufgestelltes Werk aber auch von den Platznöten eines unaufhörlich Wirkenden. Solche „Nöte“ waren es auch, die noch ein neues Atelier erforderten.

Von diesem Raum aus hat man einen guten Blick auf ein gläsernes „Gehäuse“, in dem eine Unzahl von größeren und kleineren Objekten und Skulpturen aus Jahrzehnten Schaffens deponiert ist. Und auch der neue Atelierraum füllt sich schon wieder. Ein eine Wand einnehmendes Regal zeigt viele kleinere, teils auch farbig gebeizte Arbeiten. Allerdings bleibt eine große weiße Wand, um stereometrische Objekte anzubringen. Der größere Teil davon muss allerdings auch hier eingepackt lagern.

Am 25. April 1936 in Dresden

Platz ist dann noch für einen Arbeitstisch. Dort liegen zahlreiche der schon erwähnten Kassetten und Bücher, von denen jedes einzelne einen zu stundenlanger Betrachtung anregt. Der Raum strahlt eine beeindruckende Lebendigkeit aus, kündet von einer ungebrochenen Schöpferkraft, über die man bei einem fast 85-Jährigen – der Künstler wurde am 25. April 1936 in Dresden geboren – nur staunen kann. Dies erst recht, wenn man noch mal zur Einfahrt des Hauses schaut. Dort wartet eine gerade begonnene, aus einem Stamm mittels Kettensäge heraus gearbeitete Skulptur auf ihre Vollendung. Noch lässt die gezackte Form das rohe Holz sehen. In Arbeit ist auch eine, aus einer riesigen Baumscheibe herausgehauene Schale, die andernorts lagert.

Ist man nun schon so ganz erfüllt von dem, was man gesehen hat, dann war man noch nicht im Keller des Wohnhauses, wo viele der Arbeiten auf und aus Papier meist ihren Ausgang nehmen und wo in Zeichenschränken das diesbezüglich über Jahrzehnte Entstandene lagert. Es ist unglaublich beeindruckend, diesem Lebenswerk, das immer noch wächst, zu begegnen.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich muss noch erwähnt sein, dass ein solches Werk nicht voraussetzungslos ist. Von der Ausbildung und der Arbeit als Zimmerer war schon die Rede. Frühes Zeichnen, nicht zuletzt in Abendkursen in den 1960er Jahren, gehörte ebenso zum Werdegang, der schließlich nach Schneeberg führte, wo Fritz Peter Schulze 1972 sein Diplom als Designer/Holzgestalter machte. Es folgten Jahre, in denen er wie viele Kollegen bedeutende Aufträge im Bereich Kunst am Bau realisierte, um schließlich aber auch immer wieder und seit 1995 vorrangig zum freien künstlerischen Arbeiten zu kommen.

In Betrachtung des Ganzen wird man bestärkt in seiner Überzeugung, dass die Öffentlichkeit durchaus noch mehr Notiz vom Werk Fritz Peter Schulzes nehmen sollte, auch wenn der Künstler selbst von solchen äußeren Faktoren eher unbeeindruckt scheint. Man kann sich gut vorstellen, in großem Raum, wo die Skulpturen Luft haben, Arbeiten aus allen Werkbereichen vereint zu sehen, steht doch alles miteinander in Beziehung. Der ungeheure geistige Reichtum, aber auch die handwerkliche Präzision dieses Schaffens, die nicht mit Glätte zu verwechseln ist, würde sich über ein solches Gesamtbild noch einmal auf besondere Weise erschließen. Und jeder würde ihn spüren – diesen Geist, der dem ostasiatischen Streben nach ständiger Vervollkommnung folgt, geprägt von Geduld und Selbstreflexion.

Von Lisa Werner-Art