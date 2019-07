Dresden

Eine meterhohe Backsteinmauer, dahinter aschgraue Wachtürme und Stacheldrahtzäune. Bewaffnete Wachmänner patrouillieren, achten darauf, dass niemand hinein oder hinaus kommt. Das weiße Stahltor von Palmasola trägt die Aufschrift „Centro de Rehabilitacion“. Doch ist Wiederherstellung ein recht zynischer Begriff für das, was tatsächlich hinter der gewaltigen Fassade passiert.

Palmasola ist eine Gefängnisstadt. Eine Parallelwelt, verwaltet von Häftlingen. Die Hüttensiedlung wurde in den 1980er Jahren errichtet, wenige Kilometer südlich der bolivianischen Stadt Santa Cruz. Seither sind dort rund 5000 Verbrecher und Untersuchungshäftlinge untergebracht – sich selbst überlassen unter Mördern, Vergewaltigern und Totschlägern.

„Vergiss nie, dass das hier ein Gefängnis ist und wenn du sowas Glänzendes trägst, dann werden sie dich umhauen.“

Nur wenigen Filmemachern ist bislang Zutritt in die Stadt hinter Gittern gewährt worden. David Campesino war einer der Ersten. Der Deutschspanier lebt seit elf Jahren als unabhängiger Filmemacher in Dresden, Anfang dieses Jahres hat er für das Theaterprojekt „ Palmasola“ im gleichnamigen Gefängnis gedreht. In den vergangenen Monaten ist Campesino immer wieder nach Bolivien gereist, um Interviews mit den Häftlingen zu führen, mit ihnen verschiedene Workshops zu organisieren und dabei ihre außergewöhnlichen Geschichten kennenzulernen.

Eine imposante Backsteinmauer mit Stacheldrahtzaun trennt die Bewohner von Palmasola von der Außenwelt. Quelle: David Campesino

„ Palmasola“ ist eine gemeinsame Aktion der Klara Theaterproduktionen Basel, bolivianischer Schauspieler und eines Filmproduzenten aus Dresden. Das Theaterstück des Regisseurs Christoph Frick soll die Historie von Palmasola aufrollen, angelehnt an die Vitae der Bewohner. Zum Schluss sollen Campesinos illustrative Videosequenzen auf die Bühne projiziert werden.

„Am 24. Januar hat sich unser Team zum ersten Mal in Santa Cruz getroffen, um die Gefangenenstadt zu besuchen“, erinnert sich Campesino. Die Gruppe initiierte einen Rechercheprozess in der vier Hektar großen Haftanstalt: Was sind Recht und Gerechtigkeit – auf dem Papier und in der Praxis? Nach welchem Muster organisieren sich Gemeinschaften? Und gibt es die Möglichkeit für ein richtiges Leben im falschen?

Käfer im Glas

Die Häftlinge von Palmasola leben in einem hermetisch verschlossenen Gesellschaftssystem. Die vorhandene Infrastruktur wird von den Insassen selbst betrieben. Es gibt Restaurants, Fitnessräume, Tattoostudios und Friseursalons, erzählt Campesino. „Die Häftlinge können in die Bibliothek, zur Anwaltsschule, in eine der Kirchen oder ins Fußballstadion gehen.“

Die halbfesten Strukturen täuschen jedoch: Palmasola war jahrzehntelang eine Anarchie. Eine brutale Mafia trieb Schutzgeld ein, folterte und mordete. Immer wieder kam es zu Protesten, Hungerstreiks und Aufständen. Seit einer blutigen Polizeirazzia im vergangenen Jahr versuchen die Insassen zwar, ein demokratisches System aufzubauen. Doch scheint dieser Prozess zum Scheitern verurteilt, weil die gesamte Haftanstalt auf einem Fundament der Ungerechtigkeit errichtet wurde. „Viele Häftlinge sitzen nur präventiv in Palmasola ein“, weiß Campesino. „Hunderte warten seit Jahren vergeblich auf ein Gerichtsverfahren.“

Das internationale Theaterteam mit David Campesino (3.v.l.) vor dem Gefängniseingang in Santa Cruz. Quelle: David Campesino

Auch Europäer sind in der überfüllten Gefängnissiedlung geendet. Campesino berichtet von Spaniern, Italienern, Holländern, Deutschen. Sie waren als Drogenkuriere tätig, haben Kokain geschmuggelt. Das schnelle Geld hat sie verleitet, vielleicht auch die Perspektivlosigkeit. Nun sitzen sie fest, tausende Kilometer von der Heimat entfernt, und tragen ihre Hoffnung zu Grabe. Denn im Grunde ist Palmasola nichts anderes als ein Friedhof. Ein Friedhof der Träume.

„Hier gehen alle dadurch. Wir leiden die ersten 21 Tage, dann akzeptieren wir es und verabschieden uns von der verrückten Idee, frei sein zu wollen.“

Freiheit – in Palmasola nicht mehr als eine Illusion. Obwohl sich die Bewohner ungehindert bewegen können, sind sie doch gefangen. Wie Käfer in einem Insektenglas. Einige versuchen, zumindest das Gefühl von Freiheit vorzutäuschen. Campesino hat in der Gefangenensiedlung eine Pilotenschule besucht – für den Filmregisseur eine bewegende wie skurrile Erfahrung. Ein Fluglehrer kritzelte verschiedene Cockpit-Instrumente und eine Landebahn auf die Kreidetafel, davor wurde in Holzstühlen der Anflug simuliert. Für einen kurzen Moment fühlte es sich so einfach an, davonzufliegen.

Verbrecher auf dem Regiestuhl

Während seines Aufenthalts in Palmasola erfuhr David Campesino viel Menschlichkeit. Die Sträflinge hießen das Produktionsteam herzlich willkommen und führten es durch ihre Welt. Campesino durfte in fast jedem Trakt filmen. „Diese Menschen waren froh, dass überhaupt mal jemand aus der Außenwelt zu ihnen kommt“, konstatiert der Filmemacher. Seinen 40. Geburtstag feierte er in Palmasola. Die Inhaftierten backten ihm einen Kuchen.

Das Theaterstück thematisiert Aufstände und Gewalt – Alltag in Palmasola. In dieser Szene wird ein Gefangener gefoltert. Quelle: David Campesino

„Die Vorstellung, in einem der gefährlichsten Gefängnisse der Welt zu drehen, war natürlich krass. Aber eigentlich hat es sich ganz normal angefühlt“, sagt Campesino. „So normal, dass ich immer wieder vergaß, wo ich mich befand – und dass es Häftlinge sind, mit denen ich spreche.“ Die Gefangenen beteiligten sich sogar aktiv an der Filmproduktion, sie führten Co-Regie und durften auch mal das Mikrofon halten. Und die meisten wollten aufs Bild, erzählt Campesino. Um der Außenwelt zu zeigen, dass sie an sich arbeiten und mit ihrem Leben noch etwas anfangen wollen.

„Natürlich denke ich jeden Tag an meine Familie, natürlich verspüre ich große Trauer, weil ich sie verloren habe.“

Ein starkes Werkzeug

Bei einem Theaterfestival in Santa Cruz präsentierten das Theaterteam im April den aktuellen Arbeitsstand der Inszenierung „ Palmasola“. Am 11. Oktober feiert das Stück schließlich in der Kaserne Basel seine Europa-Premiere und geht dann auf Tour.

Mit dem gewonnenen Material aus Palmasola möchten Regisseur Frick und Campesino zusätzlich einen Dokumentarfilm produzieren. „Die Aufnahmen reichen allemal für einen 70-minütigen Streifen“, sagt Campesino, der bereits Produktionen für den Fernsehsender Arte und das Staatsschauspiel Dresden leitete. Für seine künstlerischen Arbeiten wurde er schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Zuschauerpreis beim Weimarer „backup_festival“ oder dem Jurypreis des „Muvi“-Filmfestivals in Lissabon.

Campesino ist ein verspielter und detailverliebter Kinematograph. Selbst die verurteilten Schwerstverbrecher wirken in seinen Nahaufnahmen seltsam vertraut und lebensfroh. „Die Kamera ist mein Werkzeug, um an Menschen heranzukommen und sie kennenzulernen“, sagt Campesino.

Im April wurde die Inszenierung „Palmasola“ bei einem Festival in Bolivien gezeigt. Quelle: David Campesino

Kennengelernt hat er in Bolivien eine Gesellschaft, die versucht, sich zu ändern. „Die Menschen in Palmasola sind wie wir. Manche sind gut, manche schlecht, und die Guten ähneln den Bösen“, sagt David Campesino. Doch fristen sie alle ein Schattendasein in einer Scheinwelt, in der Freiheit nicht mehr ist als eine verrückte Idee an der Kreidetafel.

Aufführung „ Palmasola“: Kaserne Basel, 11.-15. Oktober.

Von Junes Semmoudi