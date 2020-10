Freital

Ein „Mann im Mond“ – im Jahr 2000 malte Hubertus Giebe dieses Gemälde – bildet das sinnfällige Entrée zur aktuellen Ausstellung auf Schloss Burgk, dem Standort der Städtischen Sammlungen Freital. „Das war’s“ ist zudem in lässiger Schrift auf einem Brett zu lesen. Es ist das Motto dieser Schau, die den Abschied von Rolf Günther, der hier seit mehr als 30 Jahren Museumschef ist, ankündigt. Und damit es für die Freunde der Freitaler Sammlung nicht zu traurig wird, gibt dieser mit dem Giebe-Bild gleich noch eine Art ironisches Statement ab. Denn der Mond-Zwerg streckt dem geschätzten Publikum die Zunge heraus.

Rolf Günther Quelle: DNN-Archiv

Ein wenig Freude darüber, dass die Mühen um Verständnis und Gelder in Auseinandersetzung mit der Verwaltung und anderen Institutionen nun hinter ihm liegen und er ab 2021 unbeschwert seinen (Kunst)Interessen frönen kann, darf man Günther schon unterstellen. Es waren sicher nicht nur einfache drei Jahrzehnte, aber für das Museum auch sehr erfolgreiche.

Dix-Bilder und viele weitere Kostbarkeiten

Immerhin ist es wesentlich dem Tun von Rolf Günther (seine wenigen Mitarbeiter sollen nicht vergessen sein) zu verdanken, dass aus einer aus Platzgründen bis in die 1980er Jahre kaum sichtbaren Sammlung, in der abgesehen von neun Dix-Bildern auch noch viele weitere Kostbarkeiten schlummerten, 1991 die mittlerweile über Stadtgrenzen hinaus bekannte Städtische Kunstsammlung Freital wurde.

Etappenweise wandelten sich im Ostflügel ehemalige Wirtschaftsräume in Museumssäle, die den ab den 1990er Jahren qualitativ weiter wachsenden Bestand aufnehmen konnten. Mit dem fortschreitenden Ausbau der ganzen Anlage kamen auch Depot- und Verwaltungsräume dazu. Dies alles ermöglichte zahlreiche (es sind über 80) über Freital und Dresden hinaus gewürdigte Sonderausstellungen, ebenso aber die Präsentation einer Dauerschau zum Schwerpunkt Dresdner Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wobei „Dresdner Kunst“ geografisch selbstverständlich einen größeren Radius meint. Inhaltlich spannt sich der Bogen von der Freilichtmalerei, etwa aus dem Kreis der Goppelner, und der Stilkunst zur zweiten Welle des Expressionismus, der Neuen Sachlichkeit, des Surrealismus und des Realismus.

War der Grundstock des Bestandes bereits mit den Sammlungen Eberl und Heinz – dieser erwarb nicht zuletzt zahlreiche Werke Curt Querners – gelegt worden, gelang Günther 1993 vor allem mit der Sammlung Pappermann ein bemerkenswerter Zugang. Sie fand in den zuvor neu erschlossenen Räumen, einem einstigen Boden zum Trocknen frischen Tabaks, ihren Platz und dehnte auf einen Schlag den Zeithorizont bis ins späte 18. Jahrhundert. Seit Mitte der 1990er Jahre bemühte sich Günther zudem trotz beschränkter Ankaufsmöglichkeiten, den Bestand bis in die Gegenwart fortzuschreiben.

Wie umgehen mit Künstlern mit Nazi-Vergangenheit?

Nun also: „Das war’s“! Abgesehen vom ironischen Einstand greift der Noch-Museumschef mit seiner Auswahl Ausstellungsschwerpunkte der vergangenen Jahrzehnte auf, die oft manches an kunsthistorischer Forschungsarbeit zur Voraussetzung hatten, wovon zahlreiche Kataloge künden. Während im Eingangsraum die im Hause gepflegten Künstler mit einer Reihe von Grafiken vertreten sind, begegnet der Besucher dann Malern, die zumindest zeitweise Symbolismus und Jugendstil nahestanden.

Zwintschers „Mädchen mit weißen Astern“ ist ebenso präsent wie Sascha Schneiders „Judas“. Zu sehen sind zudem Werke von Richard Müller – der „Pirol“ aus Privatbesitz dürfte vielen bisher eher unbekannt sein -, Otto Gussmann, Karl Hanusch, Otto Hettner, Fritz Hofmann-Juan, Georg Lührig. Erinnern kann man sich hier an Ausstellungen wie jene zum „Symbolismus in Sachsen“, die durchaus Neuland betrat.

Günther scheute sich aber auch nicht „heiße Eisen“ anzufassen: Das gilt wegen der mehr oder weniger vorhandenen Verquickung mit dem Nazi-Regime für Richard Müller und nicht weniger für den im folgenden Raum vertretenen Willy Kriegel, von dem durch die Eberl-Sammlung Werke nach Freital kamen. Beides brachte dem Museumschef nicht nur Beifall ein. Allerdings ist die Beschäftigung mit beiden exemplarisch für die Frage: Wie umgehen mit der Kunst von jenen, die auf die eine oder andere Weise belastet sind? Teilweise wurden auch Künstler- respektive Werkschicksale erstmals systematisch aufgearbeitet wie etwa im Falle von Hofmann-Juan oder Lührig.

Leihgaben statt Ankauf

Die Ausstellung widmet sich weiter Künstlern, die teils aus der Dix-Schule kamen, zeitweise neusachlich malten, mitunter direkt dem Freitaler Umfeld entstammten. So trifft man an einer Wand unter anderem auf Hermann Lange, Fritz Junghans, Heribert Fischer-Geising, Fritz Skade, aber auch Kurt Sillak. Vertreten sind zudem Heinz Lohmar, der eher expressiv arbeitende Erich Fraaß oder die besonders als Porträtmalerin bekannte Irina Rüther-Rabinowicz, die die als erste Frau an der Dresdner Kunstakademie studierte.

„Dixisch“ wirkt manches andere Bild, so die in der Ausstellung präsentierte „Kaserne“ (1974), des jungen Hubertus Giebe. Die zusammen mit diesem Werk gezeigten Arbeiten, darunter auch der Surrealist Heinz Plank oder der aus der Leipziger Schule kommende Heinz Zander, machen partiell die unterschiedlichen Entwicklungen deutlich, die Künstler im Osten Deutschlands nahmen.

Herta Günther: Alt-Pieschener, 2002, Öl auf Pappe, Privatbesitz. Quelle: Städtische Sammlungen Freital

Da wären zum einen die dem „Dresdnerischen“ auf besondere Art verpflichtete Herta Günther, deren Bilder manchmal etwas von 20erJahre- Fluidum ausstrahlen, oder Peter Grafs „Paul“, der auf dessen ganz eigenes Bildempfinden weist. Ganz expressiv kommt Angela Hampels „Selbst mit Flügeln“ daher. Gleiches gilt für Siegfried Klotz` „Phantasos VII“, ein Blick auf die Elblandschaft von der Brühlschen Terrasse.

Siegfried Klotz: Phantasus VII, 1986, Öl auf Leinwand, Privatbesitz. Quelle: Städtische Sammlungen Freital

Mandy Friedrichs Porträt des Lehrers, der sie stark beeinflusst hat, verstärkt diesen Eindruck. Zeitgenossen trifft man ebenso im kleinen Zwischenraum vor der ständigen Präsentation, darunter Reinhard Springer, Dieter Weise und nicht zuletzt Jürgen Schieferdecker, der großzügig ein Konvolut hierher schenkte.

Damit war er gewiss nicht der Einzige unter den im Museum vertretenen Zeitgenossen, die mittlerweile einen ganzen Raum füllen. Es ist ja schon fast „normal“, dass Ankaufsmittel in den Etats einen verschwindend geringen Umfang haben. Allerdings: die Künstler geben durchaus gern Arbeiten nach Freital, weil sie diesen Ort und auch die unprätentiöse Art des Noch-Museumschefs schätzen. Das spiegelt nicht zuletzt die Zusammensetzung der aktuellen Abschiedsschau, die nur möglich war, weil auch öffentliche wie private Sammlungen als Leihgeber gewonnen werden konnten. Das war`s also!? Man kann es sich noch gar nicht vorstellen.

Bis 18. Oktober 2020, Di –Fr 12 bis 16 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr

Von Lisa Werner-Art