Dresden

Wie so vieles in dieser Zeit fand auch das Jubiläumskonzert des unter der Leitung des philharmonischen Cellisten Daniel Thiele stehenden Freien Ensembles Dresden, das 2000 gegründet wurde, verspätet statt. Aber nun war es soweit und das Publikum erlebte ein sehr spezielles, hochkarätiges Programm. Zu den Markenzeichen des Freien Ensembles Dresden gehört es, hinsichtlich der Werkauswahl und -zusammenstellung nichts, aber auch gar nichts dem Zufall zu überlassen. Das ist alles wohl durchdacht, sozusagen bis in die letzte Note.

Mit sehr persönlichen Worten wandte sich Daniele Thiele zunächst dem Ukraine-Konflikt zu und widmete auch namens der beteiligten Musiker das Konzert den Opfern der dortigen russischen Invasion.

Erwin Schulhoff: ein musikalisches Chamäleon

Bei der Musik bildete Erwin Schulhoff die dramaturgische Klammer. Schulhoff – in Prag 1894 geboren, ein Komponist mit einer kurven- und bruchreichen Biografie, letztlich 1942 an Tuberkulose in einem KZ gestorben, einer, der kompositorisch nichts ausließ von der Folklore bis zum Jazz und den aktuellen Stilrichtungen seiner Zeit. Irgendwie ein musikalisches Chamäleon. Er verbrachte wenige Jahre in Dresden (1919/20), wo er Kontakt mit einem damals avantgardistischen Künstlerkreis hatte und die nach seiner Meinung arg verkrustete Konzertszene kräftig aufmischte.

Diesen „Fortschrittskonzerten“, bei denen im April 1920 hier mit Philharmonikern Schönbergs Kammersinfonie op. 9 erstaufgeführt wurde, widmete sich beziehungsreich das Jubiläumskonzert des Freien Ensembles Dresden. Und was war das für eine emotional ungeheuer dichte und überaus präzise Wiedergabe, in allen Strängen und Details, aber auch im Zusammenspiel, welche die fünfzehn Instrumentalsolisten unter der Leitung von Martijn Dandievel zustande brachten.

Mit dem 1906 entstandenen Opus stieß Schönberg das Tor weit auf in die Welt der freien Tonalität und verschreckte damals das Publikum. Er dünnte den großen Orchesterapparat konsequent aus und konzentrierte alle typischen Merkmale einer Symphonie in einem einzigen Satz. Die zumeist aus beiden großen Dresdner Orchestern stammenden Musiker spielten jene „Emanzipation der Dissonanz“ in faszinierender Spiellaune, atmosphärisch in sich stimmig (der unruhige, fast nervöse Gestus kam bestens zur Geltung), immer wach für die orchestralen Mitstreiter.

Variable Besetzung und Spezialgäste

Erwin Schulhoff nahm in seinem 1. Streichquartett von 1925 direkt Bezug auf Schönbergs Kammersinfonie. Es erklang mit Florian Mayer und Teresa Novák (V), Joanna Szumiel (Va) und Daniel Thiele. Das Werk zeichnet sich durch seine ungewöhnliche Struktur (der langsame Satz beschließt das Quartett) und die tänzerisch animierte, folklorehafte Klanglichkeit aus. Die vier Protagonisten musizierten es mit Pfiff und hingebungsvoller Vitalität, geradezu genießerisch dessen in immer neuen Facetten erblühenden Farbenreichtum ausbreitend.

Zum Jubiläum des Freien Ensembles Dresden hatte sich Daniel Thiele auch der Mitwirkung langjähriger Weggefährten versichert, so der Tänzerin Katja Erfurth. Gemeinsam mit dem Cellisten sowie Florian Meyer steuerte sie im Mittelteil des Abends vier sehr unterschiedliche Miniaturen (Ravel, Oehring, Lischka und wieder Schulhoff) bei. Musik und Bewegung gingen ineinander auf, bedingten sich gegenseitig – Ausdruckstanz in Vollendung, höchst suggestiv, eine Hommage an Mary Wigman.

Der Reigen variabler Besetzungen ging weiter, als der Pianist Camillo Radicke hinzukam. Auch er ist ja schon immer eng mit dem Freien Ensemble Dresden verbunden. In feinster Klangkultur präsentierten er und seine Partner zunächst das in üppiger Spätromantik prangende Klavierquartett „Phantasy“ des Britten-Lehrers Frank Bridge, um hernach mit Daniel Thiele in eine eher stille, zurückhaltende Welt einzutauchen. Das 1978 entstandene Duo „Spiegel im Spiegel“ ist im tintinnabularen Stil („Glöckchen“-Stil) gehalten. Hin und hergehend werden tonische Triaden immer und immer wieder in Variationen wiederholt. Beide Musiker widmeten sich dem Dialog voller Sensibilität und Delikatesse, fein nuanciert, so dass die Interpretation ihre berührende Wirkung nicht verfehlen konnte.

Von Mareile Hanns