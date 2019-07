Dresden

Auch wenn am Montagabend noch rein gar nix zu sehen war: Am Donnerstag wird der Freiraum an der Dresdner Garnisonkirche für drei Abende zum Festivalgelände für das zwölfte Dresdner Flanschrock-Festival ausgestaltet sein, das dann bei einbrechender Dunkelheit mit einem bunten Schmalfilmmix startet, um am Freitag (ab 20 Uhr) und Sonnabend (ab 15 Uhr) im Stundentakt auf zwei Bühnen im Wechsel junge Musik zu präsentieren. Blitzartig werden rund 50 Helferlein, alljährlich motiviert von gelebter Sozialität und ein paar Freibier, das Gelände herrichten. Von Mittwochmorgen bis Sonntagnacht verwandelt sich so der karge Parkplatz samt lauschiger Wiese zum El Dorado für Sparfüchse oder auch echt Gebeutelte – und zurück.

„Es steht immer auf der Kippe“

Denn der Obertitel heißt „Umsonst & draußen“ und sagt alles, was wichtig ist: Pure Frischluft plus Engagement der Organisatoren machen es zum eintrittsfreien Ereignis, das sich hauptsächlich über den Getränkeverkauf refinanziert, weshalb der Proviant quasi statt Eintritt draußen bleiben (oder genossen werden) muss. Eingebettet dabei ein Trio der Organisatoren, die als Die Flanschies auftreten und als einer der gemeinsamen Nenner eines großen Freundeskreises gelten.

Genau drei Tage zuvor kommen nun Anja Stephan und Stefan Lüer, beide gebürtige Dresdner, eigens angeradelt, um zu erklären, wie auch die Folge des 2008 erstmals veranstalteten Westideeimports aus den Siebzigern funktioniert. Denn der Verein „artderkultur“, der seit 2011 die „Veränderbar“ auf der Görlitzer Straße betreibt, umfasst rund 25 Leute, davon zehn bis zwölf als harter Kern. Sie ist tagsüber Sozialpädagogin und seit der zweiten Ausgabe am Start, er ist Mitarbeiter einer bekannten Firma für Außenwerbung und stieß ein paar Jahre später dazu.

Lüer erzählt, dass es jedes Mal – und jedes Jahr mehr – ein Spagat bis zur Entscheidung ist, ob der nächste Kraftakt noch geschafft werden kann. „Es steht immer auf der Kippe, die Begeisterung wächst dann mit der Sommernähe.“ Stephan pflichtet bei und seufzt bei der Nachfrage: Denn elf Jahre lang konnte der Bierpreis von Zwofuffzig pro Becher gehalten werden, nun steigt er erstmals auf drei Euro. Dennoch müssen vierzig Fässer getrunken werden. „Das Ziel sind aber 60“, verrät sie lachend einen internen Gag, denn beim wohl besten Fest, 2015 auf dem Platz im oberen Hechtpark, schaffte man reichlich 50 – seither lockt das neue Ziel als beflügelndes Motto. Doch dieses ideale Gelände, in grünen Stadtflächenverwaltungshänden, sei leider nicht mehr verfügbar.

Krautrock als Klammer

Das hat aber den Vorteil eines reibungslosen Verlaufs in logistisch günstigerer Lage und mit einem entspannten privaten Besitzer des jetzigen Areals, der schon das ganze Viertel oberhalb der Tannenstraße dem Betongoldmarkt erschloss und mit dem sich wirklich prima zusammenarbeiten lässt, was alle Fans des seligen „Sputniks“ bestätigen können.

Dennoch bleibt es immer vakant, wie es weitergeht, wenn denn mal auch hier gebaut wird. Stefan Lüer zuckt mit den Schultern: „Das ist doch ein zusätzlicher Grund für Genuss, solange es noch geht!“ Anja Stephan ergänzt: „Diesmal war es so, dass sich gerade die jungen Mitstreiter höher motiviert zeigten, während die alten eher skeptisch waren.“ Denn junge Kinder und tolle Jobs schlauchen schon. Dazu kommt das Alter – doch bindet der Krautrock als Klammer immer noch und lockt zudem einen Haufen Leute in die ökologische Kurzzeitoase hinters sogenannte Landesfunkhaus Sachsen eines mitteldeutschen Sendeapparates.

Beide wird man hinter der Bierzapfsäule erleben – und sie freuen sich nicht nur auf Die Flanschies (diesmal Sonnabend, 19.30 Uhr), sondern auch auf Tremor („Supergeil!“) aus Berlin, die einen Freitagabend laut beenden werden, der zuvor den lokalen Bands von Seventh Floor und Ex Orbit sowie den Görlitzer Elektrotrommlern von We play the Beat gehört. Der Sonnabend huldigt nachmittags den Familien und leiseren Formaten wie der Dresdnerin LonA oder der Münchnerin Karin Rabhansl. Lauter wird es ab halb sechs mit den Würzburgern namens Seattle Jay oder Mitropa aus Dresden, die zwölfte Edition beenden dann Trigger Cut sowie mit Miss Alice und My best Antic noch zwei Combos aus Dresden. Dann beginnt alsbald das Aufräumen, so dass es am Montagabend dann wohl genauso aussieht wie an jenem zuvor.

12. Dresdner Flanschrockfestival „ Umsonst & Draußen“ an der Garnisonkirche am Donnerstag (ab 21 Uhr), Freitag (19 bis 24 Uhr) und Sonnabend (15 bis 24 Uhr)

http://artderkultur.de

Von Andreas Herrmann