Dresden

Wer ein Musikfest veranstalten will, muss frühzeitig planen. Ende April wurde bereits das Programm der 24. Silbermann-Tage (3. bis zum 12. September) bekanntgegeben. Dabei schwang viel Hoffnung mit, dass alles so kommen möge. Immerhin haben der Freiberger Domkantor und Domorganist Albrecht Koch und die Silbermanngesellschaft seit über einem Jahr Erfahrungen mit Hygienekonzepten wie virtuellen Auftritten gesammelt, können also so oder so ein Publikum erreichen.

Eröffnungskonzert in der Stadtkirche Frauenstein

Er habe auch, meine Albrecht Koch, von vielen bestätigt bekommen, dass eine Beschneidung des Aktionsradius’ einerseits isoliert, man aber innerhalb eines vertrauten Raumes dennoch Entdeckungen mache. Selbst Gottfried Silbermann hat einen Teil seiner Freiberger Orgeln innerhalb eines Aktionsradius‘ von 15 Kilometern gebaut.

Auf den Kontrast von „Heimat und Welt“, so der diesjährige Titel der Silbermann-Tage, darf man gespannt sein. Am 3. September findet das Eröffnungskonzert in der Stadtkirche Frauenstein mit dem Orkiestra Historyczna statt, die Orgel spielt Arvid Gast. Am nächsten Tag gibt es in Freiberg ein Fest im Fest, das abends bei „Barock und Bier“ und freiem Eintritt ausklingen soll.

Am 5. September kommen die Silbermann-Tage dann nach Reinhardtsgrimma, wenn das ensemble continuum (Leitung: Elina Albach, Orgel: Juan de la Rubia) Musik von Claudio Monteverdi, Salvatore Sciarrino, David Lang und Heinrich Schütz spielen wird, bevor Martin Haselböck am 7. September die Silbermannorgel in der Hofkirche Dresden wieder zum Klingen bringt.

Vier Konzerte via Stream

Heimat und Welt – das geht über Grenzen hinweg. Über solche kommen nicht nur die Besucher, Gäste und Wettbewerbsteilnehmer, vier Konzerte sollen via stream in die Welt hinausgehen. Freiberg ist das Zentrum der Silbermann-Tage, die aber auch in vielen anderen Orten der Region, wie Nassau, Zöblitz oder Forchheim, zu Gast sein werden. Eine Orgelfahrt (Leitung: Jan Katzschke) führt am 10. September in verschiedene Städte des Erzgebirges und endet mit einem Konzert in Clausnitz. An gleicher Stelle wird abends der Cembalist Mahan Esfahani (auch Jurymitglied) erwartet.

Doch die Silbermann-Tage überwinden noch andere Grenzen: Am 6. September (Kirche Schwarzenberg) gibt es die Uraufführung von Schuberts „Winterreise“ in der Fassung von Gregor Meyer für Bariton, Chor und Akkordeon, und am 8. September wird ein Kontakt mit dem Musikfest Erzgebirge geschlossen, wenn im Erzgebirgsstadion Aue das Sängerfest („Carmina Burana“ mit Sächsischen Chören und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue, Leitung: Hans-Christoph Rademann) aus dem vergangenen Jahr nachgeholt wird.

Bei Bekanntgabe des Programms war Albrecht Koch hinsichtlich des XV. Internationalen Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerbes noch vorsichtig, rechnete mit internationaler Beteiligung, aber keiner Rekordteilnehmerzahl – da hat er sich geirrt! 48 Organistinnen und Organisten haben sich schließlich beworben, so viel wie noch nie. 33 nehmen an den drei Prüfungen (für Zuschauer frei) in Freiberg und Zöblitz teil. Die drei Erstplazierten sind am 12. September im Abschlusskonzert im Freiberger Dom zu hören, Dann werden außerdem die Regensburger Domspatzen erwartet.

Der Vorverkauf für die Silbermann-Tage hat begonnen. Ab sofort können Karten nicht nur in der Freiberger Geschäftsstelle reserviert, sonder auch an den üblichen Vorverkaufsstellen erworben werden.

Internet: https://silbermann.org

Von Wolfram Quellmalz