Frauenschule für Gelehrige: „Molières Frauen“ im Bärenzwinger Dresden

Wie dröge wäre Dresdens City im Sommer ohne das Dresdner Sommertheater? Diese Frage stellt sich spätestens mit dem Ferienbeginn 2021 massiv, wo der Neumarkt wieder voller Städtetouristen prangt und sich die Stadttheaterensemble nach sieben bis acht Wochen Spielzeit in den Urlaub verabschieden.

Das ist alljährlich – egal, wie die Großwetterlage wittert – die Blütezeit von Peter Försters regelmäßig erneuerter freier Company, der sich im Studentenklub während der Semesterferien den Bärenzwingerhof anmietet und dort 45 Vorstellungen in siebeneinhalb Wochen eine eigene Uraufführung als vollwertiges Theaterangebot spielt. Diesen Sommer warten „Molières Frauen“ – wie immer als Uraufführung aus der Feder des Regisseurs selbst. Wie im Vorjahr hat die 18. Edition drei Besonderheiten: erstens komplett gereimt, zweitens das Spiel mit Sicherheitsabstand und drittens begrenzte Platzkapazität.

Ohne technischen Firlefanz in Fünferbrigade

Wie immer auf kleiner Bühne ohne technischen Firlefanz in Fünferbrigade als echtes Rollenspiel in der Tradition ursprünglichen Wandertheaters geboten. Nun hat sich der Dichter und eigener Hauptdarsteller Jean-Baptiste Poquelin, der sich später Molière nannte, in der großen Dekade seines Pariser Schaffens mindestens dreimal explizit (per Stücktitel) den Frauen gewidmet – neben der „Schule der Frauen“ als erstes Erfolgsstück danach auch deren Kritik und den gelehrten Frauen. Peter Försters Fokus weist auf das erstere – das Original spielt gediegene 360 Jahre zuvor in der Stadt der Liebe, wo die Emanzipation schon spürbar ist, aber in den Kinderschuhen steckt. So bekam nach der Uraufführung kurz vor Weihnachten 1662 der Dichter von der Kirche auf die Pfoten, weil er grundlegend eheliche Pflichten samt Treuezwang aufs Korn nahm, aber sein amüsierter König beschützte ihn – die Kritik der Tragödienkollegen hielt er gut aus.

Förster macht aus der Hauptgestalt, den 42-jährigen Junggesellen Arnolphe einen Adolphe, welcher wie dieser als gefürchteter wie kluger Spötter (heute würde man wohl Populist sagen) Angst vorm Spott anderer, aber vor allem vor der Ehehölle mit einer aufmüpfigen Frau hat. Im Original hatte der miesepetrige Zausel einst ein vierjähriges Bauernkind namens Agnès adoptiert, um es – so der Plan – nach 13 Jahren in klösterlicher Abgeschiedenheit gut erzogen samt Unterwürfigkeit und Unschuld ehelichen zu können.

Hier agiert der begüterte wie spießige Adolphe als von der Familiennorm geplagter Suchender – erst mit Freiverkehrsschein in der roten Mühle, später unter den armen Dingern im Kloster. Aus Horace, seinem jugendlichen Nebenbuhler, wird Jean-Baptist, der sich auf den ersten Blick unsterblich verliebt. Dessen Vater Oronte – traditionell befreundet mit dem Zausel – wohnt hier nicht auf dem Lande, sondern kehrt steinreich aus Amerika zurück: mit neuer Geliebter, einer Pariser Schulfreundin, einer jungen Witwe namens Sophie, die ein kleines Geheimnis in Paris zurückließ, was eine furiose Pointe beschert – und dabei der wilden Zofe Adolphes die Chance auf den begehrten wie erpressbaren Jüngling nimmt …

Konzentration auf das Wesentliche

Simon Altmann und Sandra Eckardt, die sich vergangenes Jahr hier als Romeo und Julia in Windeseile leibhaftig verlustierten, spielen heuer den Zweikampf zwischen geilem Bock im Anstandsmodus und dem vermeintlich braven Naivchen, welches lieber den Jüngling, der sie nackt im Badezuber durchs Fenster bewunderte, will, als reinste Charakterrollen genüsslich aus – ebenso ist Company-Neuling Thomas Richter als Jean-Baptitst mit warmer Stimme ebenso konsequent feurig-unterkomplex wie Nadine Pirchi als Zofe auf ihn scharf.

Die Wandlungen sind vor allem Leonie Hassfeld vorbehalten – die als Kupplerin, Äbtissin und überraschende Doppelmutter beim Sommertheater-Debüt gleich drei Mal überzeugen kann. Aber auch Sandra Eckardt spielt ihren eigenen Schwiegervater Oronte in völlig anderem Duktus – und erlebt so (eigentlich) ein doppeltes Happy End.

Das funktioniert aufgrund von Försters Konzentration auf das Wesentliche – also seiner arteigenen Form von Komödie – hintersinnig, humoristisch, für Selbst- und Weiterdenker im Sinne des selbstgewählten Namenspaten. Ihm zur Seite: Martina Strahl und Roger Kunze, die wie gewohnt einprägsame Kostüme und eine markante Bühnenkonstruktion beitragen.

„Molières Frauen“ – bis 5. September täglich (20 Uhr) außer montags im Bärenzwinger.

Von Andreas Herrmann