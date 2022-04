„Frau verschwindet (Versionen)“: Gelungene Premiere in Dresden

Dresden

So wie Damenfußball gibt es auch Frauenlogik als Kategorie respektive Klischee. Doch Vorsicht, letztere ist keine eigene Sportart, wohl aber als Annahme die Grundlage für „Frau verschwindet (Versionen)“ der Schweizerin Julia Haenni, vor zweieinhalb Jahren in Bern mit drei Frauen uraufgeführt. In Dresden sind es unter Obhut des Societaetstheaters, das sich dafür in der Dresdner Jugendkunstschule auf Schloss Albrechtsberg einnistet, nur zwei: Absolut gleichberechtigt und gleich gekleidet in einem Blaumann und weißen Turnschuhen stehen sie an einer Schwelle zu einer offenen Wohnung, in der vermutlich eine alleinstehende Frau ohne Kinder wohnt.

Die eine, Cordula Hanns, zieht die Schuhe aus, die andere, Kathleen Gaube, sammelt die Fusseln vom Teppich, der tiefblaue Teppich, umgeben von sechs weißen Teilen einer spanischen Wand, die nun als Säulen wirken, hat magische Anziehungskräfte: So stolpern sie in eine fremde Welt – und projizieren hier, sich gegenseitig anspornend, ergänzend, widersprechend, ihre Vorstellungen in die Unbekannte. So finden sie zueinander und zu sich selbst, aber das Rätsel bleibt offen …

Feinsinnig und leicht dargeboten

In der Inszenierung von Karin Herrmann in Dramaturgie von Franziska Fuhlrott und einer klaren Bühnenidee von Kerstin Micheel fallen weibliche Ansichten als soziale Konstrukte ironisch humorvoll übereinander her – so feinsinnig und leicht dargeboten, dass man(n) gar nicht von Feminismus reden mag.

Nun muss sich jede Soci-Inszenierung ja durchaus auch bei der einjährigen Exil-Tour, die wegen der Sanierung des Theaters fürs ganze Jahr 2022 ansteht, am hauseigenen Manifest messen (lassen). Da steht unter anderem: „Theater ist für uns eine Kunst des Moments, die nur in der Begegnung stattfinden kann – etwas Unsagbares, Ungreifbares, das für die Dauer einer Vorstellung irgendwo zwischen Bühne und Zuschauerraum entsteht und danach wieder verfliegt.“ Genau dies trifft hier zu. Denn man fragt sich stets mit viel Sorge, wie es wirklich endet, und befürchtet durchaus eine zu tragische oder zu kitschige Wendung. Aber das passiert nicht: Es bleibt rund – und manifest.

Der Schluss, als echte Pointe von der Autorin mit mehreren Versionen zur freien Auswahl ausgestattet, gehört natürlich hier nicht verraten, es gibt jedoch für die Damenbrigade, die sich nachträglich selbst zum Frauentag ehrt, plus Videomann Oliver Seidel, der die Geschichte furios umrahmt und auf der Neustädter Louisenstraße verortet, nach 70 spritzigen Minuten puren Theaters mit vielen Einfällen verdienten wie langen Premierenapplaus und viele Blumen. Der Münchener Master, als Regieabschluss am selben Tag an Herrmann (unabhängig von dieser Premiere) verliehen, ward so echt veredelt.

Begleitausstellung und eine Audiocollage

Mehr Zeit sei der sorgsam bearbeitenden Begleitausstellung gegönnt, die je eine Auswahl aus einem Dutzend Antworten von per Fragebogen befragter Frauen bietet – verknüpft mit ohrigen Porträtfotos. Cordula Hanns bietet dazu noch eine Audiocollage per Kopfhörer: Sie befragte einst mit 16 per Tonband ihre Oma nach den Erlebnissen der Dresdner Bombennacht – und nun eine Mariupolerin mit atemberaubend ähnlichen Erlebnissen.

Schnelle Entscheidung ist gefragt, denn im bald sanierten Soci selbst gibt es nach dieser ersten Vierer-Staffel wohl erst nächstes Jahr neue Vorstellungen. Dafür gibt es für Freitag und Sonnabend durchaus derzeit noch Restkarten. Aber auch der für den Park wichtige Regen zur gediegen gefeierten Premiere am Mittwoch passte: ein fluffiger, durchdachter Abend, dem viele Aufführungen zu wünschen sind – und der samt Ausstellung fast in jede Kulturstätte passt.

Gaube, die schon ihre Idee von „Die Buchhändlerin“ erfolgreich ans Soci verpflanzte (am 29. April als Gastspiel am Bautzner Volkstheater) und allein mit sechs Stücken im üppigen Repertoire von Hoppes Hoftheater verzeichnet ist, hat am 7. Mai dort in Dresden-Weißig mit Annette Unger den nächsten Pfeil im Köcher: „Ich hatte mich jünger in Erinnerung“ – ein Weiberabend (mit Ü40-Stempel) im Kuhstall. Hanns hat nach den vier Abenden in der Jugendkunstschule sofort am Sonntag den nächsten Auftritt im Schloss Zabeltitz – als Musikerin kann sie endlich mit ihrem Trio auftreten und ihr eigenes Liedprogramm („Ich bin von dem Kunststück der Trick“) spielen. Das Soci hat derweil schon am Dienstag (18 Uhr) die nächste Premiere: einen Parcour unter dem Titel „ … Da/Sein … – Stadt.Geschichte.Tanz“ mit Katja Erfurth, Florian Mayer & Julia Böhme in petto und bietet ab 11. Mai mit „Meine Güte“ die nächste große Show von Cie. Bodecker & Neander in der Theaterruine St. Pauli.

Nächste Vorstellungen am 22. & 23. April (je 20 Uhr) in der Jugendkunstschule am Schloss Albrechtsberg (Torhaus);

Karten & Netzinfos: https://www.societaetstheater.de/veranstaltung/frau-verschwindet

Von Andreas Herrmann