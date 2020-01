Frank Zander stellt in Dresden aus: „Was Udo Lindenberg kann, kann ich auch“

Dresden/Berlin

Musiker, Komiker, Schauspieler und auch Maler – Frank Zander ist ein Multitalent und das schon seit vielen Jahren. An diesem Sonntag kommt er nach Dresden und eröffnet hier seine Ausstellung mit der Walentowski Galerie im Restaurant Kastenmeiers im Dresdner Taschenbergpalais.

Herr Zander, Sie haben ja Grafikdesign studiert ...

Genau, ich habe Grafik zu Ende studiert und dann drei Jahre gemalt. Vor allem Kaufhausbilder, also dekorative Kunst.

Und wie sind Sie dann zur Musik gekommen?

Die Musik war zuerst da, das lief parallel. Das fing an mit Skiffle und ging weiter mit der Band im Riverboat. Ich habe also studiert und ne­benbei Musik gemacht. Die Musik war dann irgendwann stärker. Ich hatte auch Jobangebote als Gestalter für kleine Dosen und Anzeigen, aber die Musik war viel lebendiger. Für die habe ich mich entschieden. Nebenbei habe ich dann meine ganzen Figuren erfunden, wie Captain Starlight und Kurt oder auch die Hamster. Das habe ich alles vorgezeichnet.

„2004 habe ich die Malerei in Hamburg wiederentdeckt.“

Sie haben also neben der Musik auch immer weiter gemalt?

Ja, das hat mich nicht losgelassen.

Was machen Sie lieber?

Das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Jetzt male ich wieder gern. 2004 habe ich die Malerei in Hamburg wiederentdeckt. Da wurde ich gefragt, ob ich mit meinen Ölgemälden eine Ausstellung machen würde. Als ich dann selbst vor Ort war, sah ich, dass Udo Lindenberg mit seinen Zeichnungen in dem Kaufhaus jede Menge Geld verdient. Und da hab ich mir gesagt, das kann ich auch. Also begann ich, mit Tusche und Acryl zu zeichnen.

Malen Sie zu Hause?

Ja. Ich hab hier auf dem Boden meine Staffeleien, da kann ich in Ruhe malen und nebenbei fernsehen. Ich wohne ja immer noch in Berlin mitten im Kiez, vier Treppen ohne Fahrstuhl. Für die Musik habe ich mein eigenes Studio, das braucht mehr Ruhe und Konzentration.

Wie sind Sie denn zu den Zander-Motiven gekommen? Ist diese Idee auch 2004 entstanden?

Genau, das hat sich so entwickelt. Der Galerist Walentowski kam auf mich zu und meinte, ich solle mal was ’Zander-typisches’ malen. Er ist sozusagen der Vater dieser Idee. Da ich ja Zander heiße und Wassermann bin, kam ich auf den Fisch. Otto malt ja auch seine Ottifanten. Die Fische sind sehr beliebt und nicht so aufwendig wie die Ölmalereien zu den Beatles oder David Bowie.

„Ich werde gar nicht richtig erwachsen“

Das sind ja auch komplett unterschiedliche Stile, die Sie bedienen ...

Ja klar, trotzdem hängt es alles zusammen. Ich bin Musiker und male meine Idole Prince, Bowie und die Beatles und durch meinen Nachnamen und mein Sternzeichen eben auch die Fische.

Dann ist die Musik ihre größte Inspirationsquelle?

Ja. Ich bin aber auch sehr verspielt und habe das Gefühl, ich werde gar nicht richtig erwachsen. Ich habe auch viele Hobbys, filme und fotografiere sehr gern. Das sind alles Inspirationen.

Nun kommen Sie ja am Sonntag nach Dresden. Hatten Sie da Einfluss darauf, dass Ihre Bilder gerade hier ausgestellt werden?

Nein, das hat sich so ergeben. Früher musste man mit seinen Bildern herumreisen, weil man den Bekanntheitsgrad nicht hat. Das kommt nun von allein. Die Familie Walentowski freut sich über meine Zusage. Nun wird aber auch erwartet, dass ich da was singe, also nehme ich meine Gitarre mit.

„Zur Ruhe setzen will ich mich nicht.“

Haben Sie denn einen Bezug zu Dresden?

Ich war schon ein paar Male da. Ich beneide manchmal die Dresdner ob ihrer Innenstadt. Ich habe im Fernsehen mal über die Brücken gesprochen und habe oberhalb des Blauen Wunders, was ja eigentlich grün war, gedreht. Ich freue mich auf Dresden und das Hotel ist ja vom Feinsten. Normalerweise sind wir immer in Pensionen, das ist schon großes Kino diesmal.

Im März sind Sie ja schon wieder in der Gegend, in Weinböhla. Wie oft treten Sie noch auf?

Nach Lust und Laune. Ich muss nicht mehr auftreten, mache es aber sehr gern. So bleibe ich in Fahrt. Zur Ruhe setzen will ich mich nicht.

Hat sich Ihr Publikum über die Jahre verändert? Kommen noch neue Fans dazu?

Ja, mein Publikum ist natürlich mit mir gewachsen. Aber ich finde es auch sehr schön, dass auch junge Leute auf meine Sachen stehen. Ich habe ja viel Verrücktes gemacht, wie „Hier kommt Kurt“ oder „Frankenstein“. Damit öffneten sich neue Türen. Oder auch wenn ich die Hymne für Hertha BSC vor der Ostkurve singe, habe ich viele junge Menschen vor mir.

Die Ausstellung „Echte Zander“ ist bis zum 27. Februar in Dresden zu sehen.

Von Lisa-Marie Leuteritz