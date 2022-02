Dresden

Über 30 Jahre ist der Fall der Mauer und die Einigung nun schon her. Doch noch immer beschäftigt das Thema die Menschen vor allem im Osten Deutschlands. Und auch viele Westdeutsche interessiert es, wie die Menschen auf der anderen Seite der Mauer lebten und die Zeit empfanden. Kriminalroman und gleichzeitig persönlicher Erfahrungsbericht ist das neue Buch „Im Schatten der Wende“ des Dresdner Schriftsteller Frank Goldammer, das der Autor am Freitagabend im Haus des Buches bei einer ausverkauften Lesung vorstellte. Goldammer, der erst im vergangenen Jahr seinen letzten Band der siebenteiligen Max Heller- Reihe herausbrachte, präsentierte nun einen neuen Protagonisten. Das Buch handelt von dem jungen Tobias Falck, Volkspolizist beim Kriminaldauerdienst (KDD) in Dresden, der sich zur Wende mürrischen Vorgesetzten, einem Serienmörder und einigen persönlichen Schicksalsschlägen stellen muss.

Falck, Jahrgang ’65, steht im Prolog bei einem Polizeieinsatz am 9. Oktober 1989 der Leipziger Bevölkerung gegenüber. Er sieht die Wut und die Entschlossenheit der Menschen, sich nicht mehr von dem Staat unterdrücken zu lassen und weiß gleichzeitig nicht, wie er die Emotionen der Menschen für sich einordnen soll, denn Falck ist linientreu und noch sehr naiv. Er versteht nicht, wieso so viele Menschen einen Ausreiseantrag stellen oder auf illegalem Wege versuchen in die BRD zu gelangen.

Goldammer springt zurück in das Jahr 1988 und erzählt von Falcks Ausbildung. Im ersten Kapitel dann sieht sich der junge Polizist mit einem Mord, Vergewaltigung und Leichenraub konfrontiert und wird zu Ermittlungszwecken undercover in die Neustadt geschickt. Dort trifft er das erste Mal auf die sogenannte Aussteigerszene und sein Weltbild kommt ins Wanken.

Eigene Vorstellungen überdacht

Goldammer, der beim Fall der Mauer erst 14 Jahre alt war und damit knapp zehn Jahre jünger als sein Protagonist, hat in dem eifrigen Polizeianwärter Falck einen Teil seiner eigenen jugendlichen Naivität verarbeitet. Auch Situationen, die dem jungen Goldammer als Jugendlichen und Pionier selbst so oder ähnlich widerfahren sind, hat er in den Roman eingegliedert, wie er seinem Publikum erzählte. Wie schon in seinen anderen Romanen hat er im Vorfeld gründlich recherchiert und beispielsweise für den Prolog mit zwei Polizisten gesprochen, die damals in Leipzig im Einsatz waren. Ihre Erfahrungen ließ er in die Szene einfließen.

Generell war Goldammer an dem Abend wie gewohnt sehr nahbar. Bei seinem Publikum traf er auf eine Generation, die ähnliche Situationen zur Zeit der Wende erlebt hatte, wie das erste Aufeinandertreffen mit einem Wessi oder den Erhalt des Begrüßungsgeldes. Goldammer nahm sich während der Lesung immer wieder Zeit für eine Anekdote und ließ es sich auch nicht nehmen, seiner Leserschaft mitzuteilen, dass der zweite Teil der Falck-Reihe schon fertig sei und voraussichtlich Anfang 2023 erscheinen werde.

Frank Goldammer: Im Schatten der Wende. dtv, 368 S., 16,95 Euro

Von Clarissa Seiferheldt