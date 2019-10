Fotografien von Michael Lange im Einnehmerhaus Freital

Freital

Still ist es in den Dingwelten von Michael Lange und schön. Licht lässt die verborgene Sehnsucht nach Beständigkeit aufleuchten wie ein unhaltbares Versprechen. Die Schatten sind warm und modellieren zum Greifen nah inspirierende Zusammenstellungen von Fundstücken, die wie Chiffren eines rätselhaften Alphabets Stück um Stück ihre Geschichten preisgeben.

Ein nahezu alchemistisches Verwandeln von Materie charakterisiert die Dingfotografie von Michael Lange. Er philosophiert mit dem Prinzip der Metamorphose, der Wandlung und Verwandlung über Leben und Welt, Sein und Vergehen. Es ist eine erstaunliche Gabe, das Material sprechen zu lassen und sich in Kompositionen, die den Zufall bewusst mit einbeziehen, hineinzudenken.

Der Künstler scheint in Bildern zu denken

Michael Lange steht hiermit in einer lebendigen Tradition, die von der Renaissance über die Romantik bis zum Surrealismus reicht, die einer vernünftig geordneten und rational erklärbaren Welt eine irrationale Weltsicht voller Zauber und Sehnsucht nach Wunderbarem und Geheimnisvollem entgegenstellt. Farbe und Form, Licht und Schatten, Perspektiven bilden einen eigenen Kosmos, der nicht einfach so gegeben ist, sondern wächst. Und zwar mit der Annäherung des Fotografen, mit der Neuordnung, Zuordnung der Dinge, der Wechselbeziehung von Empfindung und Eindruck des Fotografen auf dem Weg zum Bild.

Der Künstler scheint in Bildern zu denken, wenn ihm Fundstücke, banal in ihrem Charakter, spontan aus dem Alltag gegriffen, bereits zum Wegwerfen bestimmt, zerbrochen und ohne Funktion, ins Auge fallen, seine Aufmerksamkeit wecken. Aber damit nicht genug. Farbe zieht die Komposition zusammen, bildet den Rahmen, die Atmosphäre, die Grundstimmung: Man riecht geradezu den Rost der Grundplatte und schmeckt Roststaub. Die Farbigkeit eines benutzten Aquarellkastens wiederholt sich.

Es passiert immer wieder, dass Michael Lange die passenden Untergründe mit informellem Duktus spachtelt und malt, so dass diese Farbe atmend die Komposition belebt. Mit sicherer Hand arrangiert Michael Lange spurenreiches, geborstenes oder gefaltetes Zinkblech, oxidierte Kupferplatten, alte Tapetenreste und Buchrücken, rostige Eisenteile, Steine, Tuschekästen, mitunter auch Pflanzen und Gemüse. Üppiger Anordnungen entsagt der Fotograf nunmehr. Es handelt sich um raffinierte, streng komponierte, farbig faszinierende, perfekt ausgeleuchtete sinnliche Ereignisräume, die die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit, Endlichkeit und Ewigkeit aufheben.

Wertigkeiten verschieben sich wie auch Perspektiven. Das niederträchtig Banale wird zu etwas raffiniert Kostbarem. Verortet Nr: 0507, 2019: Zerknittertes Eisenblech öffnet rechts die Szenerie wie ein Theatervorhang. Die Aufmerksamkeit gilt einem Stein mit Netzmuster. Tagsüber, wenn es still wird und die Trägheit von Tagträumen übermächtig ist, beginnen selbst die Tapeten vom Gestern zu flüstern. Man hört die Zeit durch die Wände atmen.

Poesie der Hinterlassenschaften

Nichts ist kalt, keine grellen Farben bedrängen den Betrachter. Und es ist völlig unwichtig, die verlassenen Räume, die Michael Lange mit seiner Kamera ertastet, identifizieren zu wollen. Auf den ersten Blick sind es aber Flächen von vereinnahmender Plastizität: Wände, aus denen der Putz bröckelt, Farbe, die abblättert, verschlissene Tapeten, Zeitungen, die als Makulatur sichtbar werden. Was den Betrachter über die malerisch wirkende Schönheit hinaus bewegt, ist ein Nachdenken über Zeit, die vergeht, über das Alter und letztlich auch über das Verschwinden. Was bleibt von uns? Die Tapete, ein Ornament, das wir auf die Wand kritzelten, im Vorübergehen, der Ölsockel, ein Holzpanel, die Türklinke, die wir so oft berührten, um Räume zu öffnen und wieder zu schließen, Farbspuren an den Wänden...

„bei tage geträumt“ – Kalender für 2020 ■ Michael Langes limitierter Kalender „bei tage geträumt“ für 2020 ist exklusiv über den Künstler zu bestellen: www.michael-lange.net / kontakt@michael-lange.net; 45 Euro bei Abholung im Atelier; eine Zustellung deutschlandweit ist für 6 Euro ebenfalls möglich. ■ Michael Lange ist mit dem Kalender und weiteren Arbeiten auf dem 38. Dresdner Graphikmarkt am 26. und 27. Oktober im Deutschen Hygiene-Museum Dresden vertreten. ■ Die Tapetenfragmente, die Lange für seine Fotoarbeiten verwendet hat, stammen aus der Tapetenfabrik Coswig, die Metallfundstücke vom Schrotthändler Jürgen Unger in Lungwitz. Die eingestaubten Farbkästen sind „Funde“ bei den befreundeten Malern Anton Paul Kammerer und Jürgen Wenzel.

Einer objektivierten historischen Bestandsaufnahme gilt nicht das Interesse des Fotografen. Es ist die Poesie der Hinterlassenschaften, die ihn berührt. Die transluzide Welt von historischen Glasscherben hortete Michael Lange körbeweise in seinem Fotoatelier, um sie irgendwann einmal auszubreiten und diese unscheinbare Pracht nach Farben zu ordnen. Doch bereits nach der Sichtung des zerbrechlichen Materials entwickelte er in experimenteller Spiellaune eine Kaskade von Ideen. Er war fasziniert von der flächigen Tiefe geometrischer Schichtungen, von der Assoziationskraft strenger Farbflächen und von der Möglichkeit, auch in minimalistischer Strenge ornamentartige Bilder zu entwerfen.

Michael Lange ist verortet in der Poesie des ewigen Kreislaufs von Werden und Vergehen, in seiner Bibliothek des Zufalls oder der Bibliothek des Wissens und der Unterhaltung. Eine Arbeit stammt aus der Lederfabrik in Freital aus diesem Jahr. Vielleicht ist er als Fotograf sogar ein Ausnahmetalent, da er in rein malerischen Bildern denkt und in den Gärten seiner Phantasie reifen lässt, um dann seine eigentlichen Bilder zu ernten. Michael Lange lebt und arbeitet in Quohren mit seiner großen Familie und betreibt dort die Galerie Q. Der Fotokalender 2020 liegt nunmehr vor mit einem Text von Hans-Peter Lühr über die „Magie der einfachen Dinge“.

bis 19. Oktober, Einnehmerhaus Freital, Dresdner Straße 2, Di bis Fr 16-18, Sa & So 10-17 Uhr

www.kunstvereinfreital.de

Von Karin Weber