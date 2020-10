Dresden

„Ohne Ursprung und Empfänger sind Bilder ohne Zusammenhang, also völlig bedeutungslos“, hat der Fotograf Wolfgang Tillmans einmal im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit gesagt. Jedes Bild werde erst durch den Betrachter vollendet, durch das, was es in ihm auslöse.

Dieses Prinzip des kollektiven Bildermachens erfährt derzeit im Forum für zeitgenössische Fotografie Dresden auf der Kamenzer Straße einen Höhepunkt. Denn hier hat Robert Ludewig eine Auswahl seines Tausende von Fotografien meist unbekannter Herkunft umfassenden Bildarchivs ausgebreitet und lädt die Besucher so zu eigenen Deutungen und eigenem Geschichtenerzählen ein.

Anzeige

Wer, wo, wann? Familien- und Nacktfotos ohne Geschichte

Der in Ribnitz-Damgarten geborene, in Dresden tätige Fotograf hat die Einzelbilder und Alben auf Flohmärkten, bei Haushaltauflösungen und Versteigerungen erstanden und so über die Jahre eine riesige disparate Sammlung von zumeist privaten Fotografien zusammengetragen. In den meisten Fällen ist unklar, wer die Dargestellten sind. Aufnahmeorte und -situationen sind zwar zum Teil erahnbar – etwa wenn es sich um Hochzeits- oder Familienbilder handelt, Urlaubsfotos oder auch Bilder von Soldaten –, doch die genauen Umstände und Adressaten bleiben ungewiss.

Die Fotografien waren fürs heimische Wohnzimmer, das private Album (im Falle von ungeschickten Nacktaufnahmen wohl nicht mal das), jedenfalls zur Erinnerung gedacht. Es handelt sich um Bilder der Selbstvergewisserung und Identitätsbestimmung, die als Zeugen innerhalb einer individuellen Geschichte, der Historie einer Familie oder Gruppe eine bestimmte Rolle spielten – bevor ihre Protagonisten auseinandergingen oder starben, die Bilder-Zeugen vergessen und schließlich entsorgt wurden.

Fotografien ästhetisieren das Alltägliche, weil wir uns für sie – das zeigen viele der versammelten Bilder – ins rechte Licht zu rücken suchen, uns für die Aufnahme zurechtmachen, bestimmte Posen und Gesten zur Schau stellen, wie unbewusste, etwas unbeholfene Zitate aus Kunstgeschichte und Populärkultur. Dass ein irgendwie bedeutsames Thema dabei noch lange keine Garantie für bedeutsame fotografische Bilder ist, versteht sich von selbst.

Sinnieren über die Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie

Die Schau im neuen Fotoforum – im Mai wurde der neue Vorstand aus Martin Morgenstern, Tomasz Lewandowski und Georg Knobloch gewählt – bildet eine Art Aufschlag: eine erste Präsentation von vielen möglichen Präsentationen aus und mit Ludewigs „found photography“-Fundus von Aufnahmen aus den vergangenen 100 Jahren, mit dem ab 2021 auch andere Fotografen arbeiten und eigene Ausstellungen kuratieren sollen.

Im ersten Durchlauf erproben Ludewig und Thomas Bachler, der die Bilder mit an die Wand gebracht hat, gleich zwei ganz unterschiedliche Formen der Präsentation: Auf der einen Seite der Galerie erscheinen historische Aufnahmen mittleren, kleinen und kleinsten Formats als scheinbar ungeordnete Wolke an der Wand, während die andere Seite einer strengeren Präsentation vorbehalten ist. Die zu einem Pocketfilm gehörigen Aufnahmen sind hier jeweils senkrecht untereinander angeordnet, sodass ein streng gerastertes geometrisches Tableau entsteht, in dem die Besucher umso mehr nach Zusammenhängen zwischen den Einzelbildern suchen, um Sinn zu stiften.

„Taken“ ist Sammelsurium, Werkzeugkasten, Anschauungsmaterial, Modell und Programm in einem und regt zum Sinnieren über die Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie an, was vielleicht ihr größter Gewinn ist. Denn die Fülle der fotografischen Bilder – die wir kaum ahnen, geschweige denn erfassen können – wird in dem Ausstellungsraum selbst zum Bild. Seine disparaten Einzelteile regen dazu an, nicht nur Leerstellen eines bestimmten Bildes zu ergänzen, sondern über das Machen, Sehen und Verstehen von Bildern insgesamt zu reflektieren.

Obwohl wir spätestens mit dem Aufkommen, der massenhaften Verbreitung und Omnipräsenz digitaler Bilder wissen müssten, dass jede Fotografie spielend leicht beliebig manipulierbar ist, schwingt doch stets aufs Neue das alte Versprechen mit: „Es ist so gewesen“, wie Roland Barthes schon 1980 feststellte. Nach wie vor sind die analogen und digitalen Nachfahren der alten ‚Tante Lichtabdruck‘ dazu prädestiniert, mit der Überzeugungskraft des Gewohnten zu behaupten, was war.

Vor dem Hintergrund dieses kaum tot zu kriegenden und gleichwohl vollkommen fiktiven Echtheitszertifikats gelebten Lebens liefert die Ausstellung „Taken“ trotz und gerade wegen des vorgerückten Alters der meisten Exponate eine hochaktuelle Reflexion darüber, wie wir fotografische Bilder eigentlich wahrnehmen – und ob es auch ganz anders ginge.

bis 31. Oktober, Kamenzer Straße 19, Do & Fr 16 bis 19, Sa 14 bis 18 Uhr, Finissage: 23. Oktober, 19 Uhr

www.fotoforumdresden.de

Von Teresa Ende